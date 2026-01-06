Sánchez convoca una ronda con la mayoría de grupos políticos para abordar el envío de tropas de paz a Ucrania cuando acabe la guerra

Se acerca el momento del envío de tropas españolas —y de otros muchos países europeos— a Ucrania pero para eso aún habrá que firmar una paz muy compleja, porque en ningún caso se mandarán soldados en tiempos de guerra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la tarde de este martes una ronda de contactos con la mayoría de grupos políticos para informarlos de avances en la Coalición de Voluntarios en la que España se integra a otros 34 países para ayudar a Ucrania, invadida por Rusia hace casi cuatro años y en la que se les explicará esos planes de posibles envíos de tropas, que según fuentes próximas al presidente en cualquier caso no son inminentes porque antes tiene que haber una paz con garantías muy fuertes por parte de Rusia de que no va a volver a atacar y hacerse con más territorio. Todo indica que Zelenski tendrá que ceder territorio, y solo podrá asumir ese coste si las garantías de seguridad, esto es, de que no volverá a perder más, son muy sólidas.

“Por primera vez en mucho tiempo, desde hace cuatro años que se inició la invasión de Putin a Ucrania, empiezan a cobrar forma un marco de seguridad que puede permitir, eventualmente, que termine la guerra y se alcance una paz justa y duradera en Ucrania, que es lo que hemos venido defendiendo los europeos desde el principio de esta agresión por parte de Putin”, ha asegurado Sánchez desde París, tras la reunión en apoyo a Ucrania de la Coalición de Voluntarios que integra a 35 países, incluida España.

“La próxima semana contactaré solo con la mayoría de grupos de la Cámara para plantearles cómo deberíamos sumarnos desde España y cuál debería ser nuestra contribución, siempre y cuando se acuerde ese alto el fuego”, ha anunciado.

En la misma intervención, Sánchez se ha abierto a la posibilidad de que haya tropas españolas en territorio ucranio, siempre que se haya alcanzado antes un acuerdo de paz. “España dice que sí si se produce ese alto el fuego y, por tanto, se abre la oportunidad de consolidar la paz y de acabar definitivamente con la guerra en el frente oriental de Ucrania a participar en esos dos ámbitos: uno, en el de la reconstrucción, con recursos económicos a través de la UE y también los que podamos dar nosotros bilateralmente: y dos, contribuyendo a esas garantías de seguridad. Las garantías de seguridad están aún por definir, yo sí que manifiesto que el Gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las medidas de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países”.

Sánchez se ha remitido a más adelante para dar más detalles de esta posible participación. “Informaré lógicamente cuando esto se materialice, cuando tengamos algo más concreto, en el que están participando nuestros equipos técnicos y lo diré al Congreso de los Diputados y al conjunto de la ciudadanía española”. La Ley de Defensa establece que le corresponde al Congreso autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional.

El líder socialista ha enfatizado que “en el momento en que se acuerde ese alto el fuego, se tendrán que plantear un esquema de garantías de seguridad en Ucrania, donde la Coalición de Voluntarios tendremos que arrimar el hombro y participar activamente”. El presidente ha difundido alguno de los acuerdos alcanzados en la reunión de la Coalición de Voluntarios. “Empezamos a tener un plan concreto de cómo articular y desplegar esas garantías y cómo proteger a la población civil y evitar que haya nuevos conflictos y se consolide la paz. Hemos podido debatir ese plan hoy y constatar la voluntad tanto de EE. UU. como de todos los aliados europeos y más allá de Europa para poner en marcha ese esquema de garantías de seguridad. En este contexto, España debe formar parte de ese esfuerzo”.

El presidente del Gobierno ha recalcado que “España siempre ha defendido la entrada de Ucrania en la UE y vamos a seguir ayudando a Ucrania y a la UE”. Y ha asegurado que la UE y, más allá de la UE, están listos “para poner en marcha el llamado paquete de prosperidad para Ucrania, que contempla ayudas e incentivos para reconstruir sus infraestructuras y revitalizar su economía”.