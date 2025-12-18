Ir al contenido
_
_
_
_
España
Sucesos

La familia de Haitam denuncia que su muerte se produjo por el “uso desproporcionado y excesivo” de la fuerza por parte de la Policía

Los abogados de los parientes piden una segunda autopsia y nuevas diligencias con el objetivo de acreditar “que ha habido un homicidio”

Familia Haitam
Nacho Sánchez
Nacho Sánchez
Málaga -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La familia de Haitam Mejri, el hombre de 35 que falleció a principios de diciembre durante una intervención policial en Torremolinos (Málaga, 71.329 habitantes), ha solicitado una segunda autopsia del cadáver para conocer las causas de su muerte. También, a través de su representación legal, los parientes del fallecido han pedido que se cite como testigos al personal sanitario que le atendió en el locutorio donde perdió la vida tras ser reducido por cinco miembros de la Policía Nacional y recibir varias descargas de pistolas Taser. Sus abogados, Samuel Tejada y Miriam Rosales, sostienen que de las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento a las que han tenido acceso se desprende que la víctima nunca mostró agresividad frente a los agentes y que obedeció sus mandatos. También que hubo un “uso desproporcionado y excesivo” de la fuerza y que ello causó su muerte, de ahí que crean que los hechos deben ser considerados como homicidio doloso.

El fallecimiento de Haitam, que residía en Málaga desde hace tres décadas, se produjo pasadas las 19.30 horas del domingo 7 de diciembre. El hombre había entrado a un locutorio en Torremolinos, supuestamente, a pedir un cargador porque se había quedado sin batería en el móvil. El propietario del locutorio lo vio nervioso y pensó que quería asaltarle, así que salió del local y cerró con llave la puerta para que no pudiera salir de allí. Entonces llamó al 112 para denunciar un robo con violencia. Tres patrullas de la Policía Nacional acudieron unos 15 minutos más tarde. Mientras un agente se quedaba en la puerta para que nadie más entrara, los otros cinco acabaron reduciendo a Haitam y, una vez en el suelo, le dieron descargas con pistolas eléctricas para poder esposarlo. Poco después, falleció. Fuentes policiales aseguraron que se debió a una parada cardiorrespiratoria y que la actuación fue conforme a derecho, pero la familia sostiene que el motivo es la agresividad y fuerza mostrada por los policías. Fuentes judiciales han explicado que el juzgado —la causa ha recaído en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Torremolinos, que abrió diligencias de oficio— “está pendiente de informes forenses que determinen la causa de la muerte”.

“Nuestro único objetivo es el esclarecimiento completo, objetivo y transparente, de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, ha señalado este jueves el hermano del fallecido, Nasser Mejri, durante una intervención en la que ha querido resumir los sentimientos de su familia. Junto a su madre, Amina, ha insistido en que el vídeo —que recoge desde que la víctima entró al locutorio hasta que sale, ya sin vida— descarta la existencia de un supuesto robo (porque aunque había billetes encima de la mesa y la caja estaba abierta, nunca tocó el dinero) y que las tijeras que el hombre tenía en sus manos —de papelería y punta redondeada— estaban en el interior del local previamente y las soltó en cuanto la policía se lo pidió; también que no hubo agresividad con los agentes. “Resulta difícil mantener la confianza en determinadas instituciones que se han esforzado en trasladar a la opinión pública una versión de los hechos sensiblemente distinta a la que reflejan las imágenes”, ha destacado Nasser.

Nuevas diligencias y más imágenes

Hasta el momento solo se han hecho públicos algunos vídeos difundidos por testigos. Duran apenas unos segundos y están cortados, lo que impide conocer la secuencia completa desde la llegada de Haitam hasta la intervención policial. Los abogados de la familia ya los tienen al completo y, aunque los han facilitado a los medios por cautela ante el proceso judicial abierto, sostienen con rotundidad que el fallecimiento se debe a “más causas” aparte de los calambrazos recibidos con las pistolas Taser. Relatan que el hombre fue reducido y, después, recibió varias descargas con las armas eléctricas y recibió un “uso desproporcionado” de la fuerza por parte de los policías. “Las imágenes descartan un comportamiento imprudente por parte de la policía. Ello significa que ellos sabían que había un riesgo y que aun así han empleado unos medios que pueden causar la muerte. El riesgo lo han apartado y han seguido adelante”, ha sostenido Samuel Tejada.

El abogado subraya que entre las diligencias solicitadas por su parte se encuentra una segunda autopsia para que se sume a los resultados de la primera, que de momento solo destacan que la muerte es violenta, pero sin explicar la causa. Estos pasos buscan “acreditar que ha habido un homicidio y que ha sido provocado en un exceso de la fuerza”. También, aseguran, habrían pedido las imágenes de los dispositivos de grabación que las pistolas Taser llevan incorporados —que empiezan a grabar en cuanto se activan las armas— pero que la jueza que lleva el caso ya las ha solicitado. Y confían en que los agentes que portaban cámaras en su pecho también cedan las imágenes, aunque creen que “quizá” no lo hagan porque son aparatos privados sufragados por los propios agentes y no por la Policía Nacional.

Tanto la familia como los letrados han solicitado una disculpa y una “retractación pública” por parte de quienes han manifestado estos días “que se trataba de un robo, que el fallecido actuó de manera agresiva o que han difundido comentarios relativos a supuestos antecedentes”. Más allá de la propia Policía Nacional, que considera que la actuación de los agentes es “sujeta a derecho”, según fuentes del cuerpo, varias organizaciones policiales han defendido el trabajo de los policías con vehemencia en los últimos días. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) definieron a Haitam como “delincuente”, mientras, desde Jupol, sostenían: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”. La portavoz de este sindicato, Laura García, sostuvo en Canal Sur que Haitam “estaba completamente fuera de sí” y que las pistolas Táser se utilizaron directamente sobre el cuerpo del detenido una vez en la pierna y dos en los brazos algo “incompatible con una muerte”, pero tampoco han aportado las imágenes. “La tranquilidad que tenemos es que está grabado todo completamente sin ningún corte”, destacó la representante de Jupol. La misma que tiene la familia, que defiende una posición completamente distinta. “Toca esperar” a la investigación del juzgado, sostienen fuentes judiciales.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Nacho Sánchez
Nacho Sánchez
Colaborador de EL PAÍS en Málaga desde octubre de 2018. Antes trabajé en otros medios como el diario 'Málaga Hoy'. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Una mujer de 49 años muere apuñalada por su hijo en una vivienda de Madrid

Lucía Franco | Madrid

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida tras conocerse que fue condenado por acoso sexual

Óscar López-Fonseca | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  2. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  3. Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
  4. Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
  5. Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_