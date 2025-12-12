Dimite en plena guerra interna el líder de Jucil, la asociación de guardias civiles enfrentada a Interior

Primera víctima en la guerra interna que se vive en el seno de Justicia Guardia Civil (Jucil), la asociación de agentes más beligerante contra el Ministerio del Interior. Ernesto Vilariño, su líder hasta ahora, ha presentado este viernes su “renuncia voluntaria” al cargo antes de comenzar una asamblea extraordinaria que él mismo había convocado para forzar el cese de varios críticos y a la que finalmente habían acudido un centenar de asociados, la mayoría contrarios a él, según detallan fuentes presentes en el acto. En el breve escrito de dos párrafos que ha presentado para formalizar su dimisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Vilariño no especifica si también renuncia al puesto de vocal que ocupa en la Consejo de la Guardia Civil, órgano de representación de los agentes ante Interior.

En una nota de prensa posterior, el ya ex secretario general jutifica su decisión en la necesidad de “desbloquear” la situación que se vivía en el Comité Ejecutivo Nacional desde el fracaso electoral del pasado octubre con dos sectores enfrentados. “Los socios tendrán ahora la oportunidad de elegir una nueva directiva y el rumbo de la asociación”, añade en dicha nota, que recuerda que la decisión de Vilariño “activa de manera inmediata el proceso electoral interno” para elegir a una nueva dirección. Hasta entonces, las riendas de la asociación la toman en funciones los 10 miembros del comité ejecutivo, incluido él.

La dimisión se produce después de que en los últimos días saliera a la luz la fractura sufrida en este órgano con acusaciones cruzadas entre dos sectores que habian provocado que ambos convocaran por separado a los cerca de 15.000 asociados a sendas asambleas extraordinarias. La primera, convocada precisamente por la facción encabezada por Vilariño se celebraba este viernes y en ella el ya ex secretario general de Jucil pretendía cesar a dos de los dirigentes enfrentados a él.

El otro sector de dirigentes había planteado que la reunión se celebrase la próxima semana con un orden del día en el que se planteaba analizar “la situación actual”, estudiar qué “soluciones adoptar” y “modificar los estatutos”, sin más concreción, aunque todo apuntaba a que su intención era forzare la salida de Vilariño. No ha hecho falta esperar a ella y ha sido el propio dirigente el que ha dimitido este viernes. Fuentes de su entorno aseguran que estaba “cansado” de la situación vivida en los últimos meses, en los que incluso se habían cuestionado algunos de sus gastos.

La crisis interna en Jucil se remonta a hace algo más de un año, cuando se produjo un cruce de demandas y querellas en los juzgados entre el comité que encabezaba Vilariño y cinco exdirigentes que denunciaron supuestos gastos irregulares. Sin embargo, fue el varapalo electoral sufrido el pasado octubre, cuando la asociación perdió la mitad de sus seis vocales en el Consejo de la Guardia Civil tras tener que conformarse con 6.838 votos, menos de la mitad de las 14.251 papeletas que obtuvo cuatro años cuando se convirtió en la asociación mayoritaria. Tras los último comicios, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) les superó en votos y representantes.

Esta derrota provocó un cisma en el que un sector formado por seis de los 10 miembros del comité ejecutivo y liderado por los hermanos Óscar y David González Sequera, vicesecretario general y secretario nacional de formación respectivamente, rechazaron en las reuniones internas diversas propuestas hechas por Vilariño para reconducir la situación de Jucil.

No obstante, a comienzos de diciembre ambos sectores parecieron llegar a un acuerdo con un documento que planteaba desconvocar las dos asambleas a cambio de celebrar elecciones internas el próximo 30 de enero para elegir una nueva dirección. Sin embargo, la tregua duró poco, ya que la facción enfrentada al secretario general consideró poco después que Vilariño había modificado el texto pactado. La publicación el pasado miércoles en EL PAÍS de detalles de la crisis interna provocó un nuevo roce y llevó a los críticos a difundir entre los asociados un comunicado ese mismo día en el que acusaban a Vilariño de “enturbiar” la organización con diferentes maniobras.