España “acoge con satisfacción” el apoyo de la ONU al plan de Marruecos para el Sáhara

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izquierda), junto al jefe de Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, (a su lado) durante la ceremonia de bienvenida antes de la reunión de alto nivel entre ambos países, este jueves en el Palacio de La Moncloa.

La cumbre bilateral entre los dos gobiernos da por cumplido el compromiso de abrir las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, pese a su inoperancia

“España acoge con satisfacción” la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones que, por vez primera, el pasado 31 de octubre, avaló la posición de Rabat en el conflicto del Sahara Occidental, subrayando que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible” para la excolonia española, ocupada por Marruecos desde hace medio siglo. Así consta en la declaración conjunta aprobada tras la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada este jueves en La Moncloa, bajo la presidencia de los respectivos jefes de Gobierno, Pedro Sánchez y Aziz Ajanuch, y con participación de más de una docena de ministros de los dos países.

Según el texto pactado entre ambos gobiernos, Sánchez ha reiterado la posición que ya expresó en 2022, cuando dijo que el plan marroquí era “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”, a lo que añade ahora su aval a la resolución del Consejo de Seguridad que aboga por “celebrar negociaciones, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes”.

Los ministros de Sumar, que discrepan de este abandono de la tradicional neutralidad española en el contencioso, no han participado en el encuentro. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dejado en las redes sociales un texto distanciándose de la reunión. “Un mensaje respecto a la reunión de alto nivel con Marruecos: no podemos ceder ni un centímetro de tierra saharaui”; ha escrito, junto a un vídeo en el que, tras leer un poema de un poeta saharaui, proclama: “Hoy y siempre ¡Viva Sáhara libre!”

A pesar de que la RAN ha sido muy breve, de apenas tres horas de duración, se ha aprobado un extensísimo comunicado, de 119 puntos, y se han firmado 14 acuerdos no vinculantes. El documento no recoge ninguna mención expresa a Ceuta y Melilla, pero sí que implícitamente da cumplido el compromiso de abrir aduanas comerciales entre el país vecino y las dos plazas españolas del norte de África ―la de Ceuta es de nueva planta y la Melilla se cerró en 2018―, al señalar que “España y Marruecos se felicitan por la aplicación, en un marco concertado, del punto 3 de la Hoja de ruta bilateral adoptada en abril de 2002″. Este punto es el que hablaba de ”la plena normalización de la circulación de personas y mercancías [...] incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero a nivel terrestre y marítimo"; una alusión, la de aduana terrestre, que solo puede referirse a Ceuta y Melilla. La satisfacción que expresa el comunicado no es compartida, sin embargo, por las organizaciones empresariales de las dos ciudades autónomas, que se quejan de que las trabas impuestas por Marruecos han hecho que las aduanas comerciales, abiertas en febrero pasado, sean inoperantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (a la derecha), y el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch , este jueves en Moncloa. Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa (Pool Moncloa / Borja Puig de la )

Los declaración conjunta subraya que la relación bilateral se encuentra “en su momento más sólido y prometedor”, califica de ”ejemplar y leal" la cooperación de Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular y condena “todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación”, comprometiéndose ambos países a combatir los discursos de odio. Por parte española, se subraya que la comunidad marroquí es la más numerosa de las extranjeras en España y también la primera en número de cotizantes a la Seguridad Social, con 350.000, presentándola como ejemplo de “cooperación y prosperidad compartida”.

El comunicado omite dos de los temas más delicados de las relaciones bilaterales: la delimitación de las aguas entre Canarias y Marruecos y el control del espacio aéreo sobre el Sahara Occidental, que corresponde a España. Dos asuntos sobre los que el jefe de la diplomacia marroquí, Nasser Burita, ha pedido, en declaraciones a Efe, “soluciones imaginativas que ”preserven los intereses de España y tengan en cuenta las realidades y derechos de Marruecos”. En su opinión, es “anacrónico” que un avión que vuela de Casablanca a Dajla (Villacisneros, en el Sahara) esté parte del trayecto bajo control aéreo español; mientras que la delimitación de aguas “afecta a todo el espacio marítimo atlántico”.

En cambio, el comunicado final destaca los intercambios comerciales entre los dos países, con un récord de 22.693 millones de euros en 2024, afianzando a España como primer socio comercial del país vecino desde 2012, mientras que ocupa el tercer puesto entre los inversores extranjeros. El miércoles, víspera de la reunión gubernamental, las organizaciones patronales de los dos países celebraron un foro empresarial en la sede de la CEOE.

El Gobierno ha informado de los resultados de la RAN a través de un comunicado, sin ninguna comparecencia ante la prensa, lo que ha hecho que tanto la Federación de Asociaciones Periodistas de España (FAPE) como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) criticasen su opacidad.