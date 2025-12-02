Vox tumba el techo de gasto en Baleares y obliga a Prohens a prorrogar los Presupuestos

Las amenazas de Vox se han cumplido y finalmente el pleno del Parlamento de Baleares ha tumbado el techo de gasto propuesto por el PP, un paso imprescindible para la aprobación de los Presupuestos de la comunidad autónoma de 2026. El Gobierno liderado por la popular Marga Prohens se ve abocado a prorrogar las cuentas de 2025 ―que se aprobaron en julio de este año― al no haber obtenido el apoyo de ningún grupo parlamentario después de la ruptura de relaciones con Vox iniciada por sus desencuentros sobre el catalán. El ejecutivo balear llevaba barajando este escenario desde hace varias semanas dado que las negociaciones con los de Abascal, y también con el PSIB-PSOE, para sacar adelante el techo de gasto estaban prácticamente paralizadas dado que el PP no estaba dispuesto a aceptar las contrapartidas que ambas formaciones solicitaban a cambio de su voto favorable.

Los presupuestos de Baleares para 2025 fueron aprobados en tiempo de descuento, el pasado mes de julio, con el apoyo de Vox y tras un importante tira y afloja que llevó al PP a claudicar ante la ultraderecha y colmar algunas de sus aspiraciones sobre el plan de libre elección de lengua en las aulas, las reformas fiscales o medidas para frenar la inmigración. Con las cuentas de 2025 aprobadas y tras haber cedido en varias de las peticiones clave de la ultraderecha, el ejecutivo balear afrontó las nuevas negociaciones el pasado mes de septiembre con el escenario más que en el horizonte de una prórroga de las cuentas, dado que no estaban dispuestos a “traspasar líneas rojas”, según señaló el vicepresidente y consejero de Hacienda, Antoni Costa, quien insistió en varias ocasiones que el Gobierno regional podía mantenerse con las cuentas prorrogadas hasta las elecciones de 2027.

Tras perder la votación por 30 votos en contra y 28 a favor, Prohens tendrá que ceñirse el próximo 2026 a los 7.461 millones de euros marcados en las cuentas de este año. Durante el debate, Costa ha acusado a Vox y al PSIB-PSOE de obedecer órdenes de Madrid y de tomar una decisión “partidista” sin pensar en los intereses de los ciudadanos de las islas. “Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Baleares no tenga presupuestos antes que permitir que este Govern haga su trabajo”, ha señalado, al tiempo que ha acusado a ambas formaciones de tomar una decisión “equivocada”. El vicepresidente ha insistido en que, a pesar de los anuncios de los socialistas de estar abiertos a una negociación, los hechos han demostrado que exigieron medidas que traspasaban “líneas rojas” y vulneraban la propiedad privada y los derechos adquiridos. “Sobre Vox, lamentablemente, no nos podemos pronunciar porque las peticiones no han existido”, ha dicho Costa, asegurando que es la conclusión “más dolorosa y triste” de la negociación.

La portavoz de la ultraderecha, Manuela Cañadas, ha dado por rotas las relaciones con el PP y ha manifestado que Vox “no entrará más en su juego”, negando la puerta a apoyar las políticas del gobierno regional. Los de Abascal no forman parte del gobierno autonómico, pero sí del del Consell de Mallorca. A pesar de que el vicepresidente Costa ha vuelto a tender la mano a Vox a una nueva negociación, Cañadas ha insistido en que no avalarán con su voto el techo de gasto “ni unos falsos presupuestos”.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha matizado que las únicas condiciones de su partido para el apoyo del techo de gasto eran un incremento del importe de la ecotasa y un impuesto sobre los vehículos de alquiler. “El objetivo del Govern era no tener un techo de gasto” ha señalado. El pasado mes de septiembre el gobierno regional ya advirtió a Vox de que “los condicionantes” a aceptar para aprobar los presupuestos “serían muy reducidos” porque contemplaban la posibilidad de llegar a mayo de 2027 con las cuentas prorrogadas.