Hallado muerto el piragüista que desapareció este lunes en el pantano del Ebro

Un hombre de 41 años ha muerto en el pantano del río Ebro (entre Burgos y Cantabria) tras salir a remar con su piragua en la tarde de este lunes. El fallecido vivía en La Costana, una localidad cántabra cercana a la presa, y solía acudir a este embalse con su kayak prácticamente a diario, según fuentes cercanas al caso. El 112 de Cantabria ha informado de que fue el padre del deportista el que alertó a los servicios de Emergencias porque había anochecido y el hombre no había regresado a su casa. Hacia las nueve de la noche, un familiar encontró el cuerpo, cerca de la orilla, en las proximidades de Quintanamanil, una de las múltiples localidades que se encuentran alrededor del pantano del Ebro.

El 112 cántabro informó durante la tarde de la desaparición de este habitual del remo en kayak, una pequeña embarcación individual: “Servicios de emergencias de Cantabria y Burgos buscan a un piragüista de 41 años desaparecido en el pantano del Ebro (Campoo De Yuso). Se trata de un habitual de la zona, experimentado en el deporte, que tenía que haber regresado sobre las 16 horas, sin que se sepa nada de él”. Esa tardanza propició que hacia las 18.30, cuando ya había anochecido, el padre del deportista llamara a los servicios de Emergencia, quienes desplegaron un dispositivo integrado por bomberos, efectivos del equipo de rescatadores y especialistas en drones de Cantabria, al 061, patrullas y un dron de la Guardia Civil, especialistas cántabros en rescates subacuáticos con embarcaciones específicas y miembros de Protección Civil.

El pantano del Ebro, que abarca el sur de la región cántabra y partes del norte de Burgos, requirió que se activaran recursos autonómicos y provinciales, pues también participaron bomberos del Ayuntamiento burgalés con medios acuáticos, bomberos voluntarios de Valdemezana y la agrupación de voluntarios de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Los integrantes de Protección Civil de Cantabria ubicaron un puesto de mando avanzado en La Población, pedanía correspondiente al municipio de Campoo de Yuso. La combinación de estos recursos y la presencia de allegados del experimentado piragüista propició que en torno a las nueve de la noche, según ha detallado el 112 de Cantabria, un familiar del desaparecido lo encontrara en el agua, “cerca de la orilla, en el entorno de Quintanamanil”.