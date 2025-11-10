El transporte escolar, a examen durante esta semana

La DGT pone en marcha hasta el próximo viernes una campaña especial de vigilancia de los autocares y furgonetas que transportan a los estudiantes

Los autocares y las furgonetas dedicadas al transporte escolar son el objetivo de la campaña especial de vigilancia que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta el próximo viernes. En la última campaña de este tipo, desarrollada el pasado enero, fueron inspeccionados 6.621 vehículos de este tipo, de los cuales 1.789 fueron denunciados por incumplir la normativa.

En la campaña participarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales cuyos ayuntamientos quieran sumarse. Se hará especial hincapié en el cumplimiento de los límites de velocidad, en que los conductores no utilicen el teléfono móvil mientras están al volante y en otro tipo de distracciones. Según la DGT, los siniestros más habituales en los que se ven involucrados los autobuses escolares están causados principalmente por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones. A todo ello se unirán controles de alcohol y otras drogas.

En estas campañas se controla también el uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que lo tienen instalado. También se pedirá a los conductores las autorizaciones y documentos necesarios para prestar este tipo de servicio, además de comprobar que cumplan las condiciones técnicas y las condiciones de seguridad del vehículo. En el caso del chófer, se le solicitará el permiso de conducción y se mirarán los tiempos de conducción y de descanso, según ha informado este lunes la DGT.

La Guía de la Dirección General de Tráfico Al cole siempre seguros señala que el 90% de los siniestros de tráfico con niños que se producen en relación con el transporte escolar al colegio tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo o justo en los instantes inmediatos. En muchos casos obedecen a atropellos causados por una distracción y a heridas graves por no utilizar los cinturones de seguridad.

Tráfico recomienda a los padres y tutores que contraten autocares destinados al transporte escolar dotados de cinturón de seguridad, que comprueben sus medidas de seguridad, que enseñen a sus hijos a comportarse dentro de estos vehículos y que no estacionen en segunda fila o en las paradas de los autobuses cuando acudan a los colegios para evitar atropellos.

La última campaña especial de vigilancia de transporte escolar se desarrolló entre el 20 y 24 de enero. Además de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, participaron 300 ayuntamientos de 39 jefaturas provinciales de Tráfico. Fueron denunciados 1.789 vehículos. La mayoría de las sanciones se debieron a irregularidades administrativas, como no disponer de la preceptiva resolución de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Durante esa campaña, tres conductores de transporte escolar dieron positivo en alcohol, seis conducían tras consumir drogas y cinco fueron sancionados por incumplir los límites de velocidad establecidos. Según Tráfico, estos resultados “justifican seguir interviniendo, tal y como identifica la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, en aras a la ‘tolerancia cero con comportamientos de riesgo”.