Un muerto y un herido tras una detonación en el campo de maniobras de Viator en Almería

Un soldado del Ejército de Tierra ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad tras registrarse una detonación en la base militar de Álvarez de Sotomayor, ubicada a las afueras del municipio de Viator (Almería, 6.271 habitantes) y donde tiene su principal base la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión. La deflagración ha ocurrido en torno a las 11.00, según confirma el Ejército de Tierra en un comunicado y fuentes de la Guardia Civil, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para arrancar una investigación que permita esclarecer lo ocurrido. Desde el Ministerio de Defensa, por su parte, señalan que todavía no cuentan con detalles de lo sucedido: “Estamos recabando y verificando información”, han explicado.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha explicado que se recibió una llamada desde la base militar, principal acuartelamiento de la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión, minutos antes de las 11.00 horas. El aviso explicaba que se había producido una deflagración, por lo que el centro coordinador avisó a los bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y efectivos del 061, que han desplazado un helicóptero hasta la zona. Los sanitarios, según las primeras informaciones, encontraron al menos a una persona fallecida y otro con heridas de gravedad, que ha sido trasladada hasta el centro hospitalario de Torrecárdenas, en la capital almeriense.

Fuentes del Ejército de Tierra señalan a El PAÍS que aún no se puede confirmar la identidad de los soldados afectados, ya que aún están comunicándoselo a las familias, pero aseguran que se trata de un fallecido y un herido. Las mismas fuentes descartan que el artefacto que ha explotado fuera una granada, como se ha publicado en un principio: “Estamos aún analizando qué ha pasado y cómo”, explican.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) señala, sin embargo, que hay “varios” heridos. “No hay todavía nada claro de si [el accidente] ha sido por un material explosivo o por algún tipo de elemento que haya tenido una deflagración dentro de la propia unidad o en alguno de los edificios”, ha remarcado ATME en un comunicado. A última hora de la mañana han empezado a llegar los primeros mensajes de condolencias. “Trasladamos a la Brigada de la Legión Alfonso XIII nuestro pésame por la persona fallecida en la deflagración producida en la base ‘Álvarez de Sotomayor’ en Viator. La provincia desea una pronta recuperación al herido grave y todo nuestro apoyo a sus familias y compañeros”, ha afirmado en redes sociales el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier García.

Hace tres años, en 2022, un sargento de la legión fallecía en otro accidente ocurrido en la misma base almeriense. Fue a causa de un atropello, en el que otros tres legionarios resultaron heridos, ocurrido en el campo de maniobras del recinto militar. Un año después, en 2023, otros siete militares sufrieron heridas de distinta consideración al volcar el vehículo blindado en el que se desplazaban durante unos ejercicios en esa base. Antes, en 2013, tres suboficiales del Ejército de Tierra —los brigadas Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román y el sargento José Francisco Prieto González—fallecieron como consecuencia de otra explosión en la Sección de Desactivación de Explosivos de la Bandera de Zapadores de la Legión en Viator, donde un sargento resultó también herido grave y una cabo sufrió heridas leves.