Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Aniversario de la dana

El Gobierno organiza un saludo discreto a las víctimas para evitar tensiones con Mazón

El encuentro con las familias no estaba previsto en una primera versión del programa

Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El funeral de Estado de esta tarde en Valencia por las víctimas de la dana tendrá un momento especialmente delicado, sobre todo por la presencia de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.

Las asociaciones de víctimas han pedido que no acuda, pero finalmente estará. Por eso, y para evitar tensiones y dar el protagonismo a las víctimas y no a los políticos, según fuentes del Ejecutivo, se ha organizado un saludo discreto de las autoridades a las víctimas. De hecho, este saludo no estaba previsto en las primeras versiones del programa, y finalmente se ha incluido. Fuentes del Gobierno niegan que haya un conflicto con la Casa del Rey y aseguran que todo se ha hecho de acuerdo. Desde el Ejecutivo aseguran que “nadie va a impedir a los Reyes que saluden a las víctimas”. Pero sí admiten que La Moncloa prefiere poner todo el foco en ellas y hacer lo que pidan, y ellas no quieren saludar a Mazón. Este es el centro del problema. Puede haber también protestas contra Sánchez, como sucedió en Paiporta, pero el foco de la tensión es Mazón.

La Zarzuela, por su parte, señala que está de acuerdo con este cambio del programa para que haya saludo a las víctimas, informa Belén Domínguez Cebrián, y señala que ha habido conversaciones sobre esta cuestión entre los distintos representantes del Estado. Tanto el Gobierno como la Casa del Rey coinciden en que se intentará en lo posible evitar situaciones de tensión como la ocurrida en el funeral en la catedral de Valencia o en Paiporta.

Es muy probable que al final se rompa el protocolo ya que los Reyes no van a negar el saludo a los allegados de las víctimas si estos se les acercan a la salida, pero lo que está previsto antes de manera oficial es un saludo discreto. Todos los focos, sin embargo, estarán puestos en Mazón, al que muchas víctimas se niegan a saludar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Carlos E. Cué - twitter
Es corresponsal político de EL PAÍS, encargado de la información del Gobierno y de los viajes del presidente. Antes fue corresponsal en Buenos Aires y está especializado en información política, siguiendo a distintos gobiernos y a varios partidos. Ex alumno del Liceo Italiano de Madrid, se licenció en Economía y cursó el máster de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Un funeral de Estado, laico y sin intervenciones políticas para rendir homenaje a las víctimas de la dana un año después

C. Vázquez / F. Bono | Valencia

La Generalitat echa balones fuera tras la última versión de Mazón sobre su reunión con una periodista y su llegada al Palau la tarde de la dana

Ferran Bono | Valencia

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
escaparate
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_