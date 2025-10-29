El Gobierno organiza un saludo discreto a las víctimas para evitar tensiones con Mazón

El funeral de Estado de esta tarde en Valencia por las víctimas de la dana tendrá un momento especialmente delicado, sobre todo por la presencia de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.

Las asociaciones de víctimas han pedido que no acuda, pero finalmente estará. Por eso, y para evitar tensiones y dar el protagonismo a las víctimas y no a los políticos, según fuentes del Ejecutivo, se ha organizado un saludo discreto de las autoridades a las víctimas. De hecho, este saludo no estaba previsto en las primeras versiones del programa, y finalmente se ha incluido. Fuentes del Gobierno niegan que haya un conflicto con la Casa del Rey y aseguran que todo se ha hecho de acuerdo. Desde el Ejecutivo aseguran que “nadie va a impedir a los Reyes que saluden a las víctimas”. Pero sí admiten que La Moncloa prefiere poner todo el foco en ellas y hacer lo que pidan, y ellas no quieren saludar a Mazón. Este es el centro del problema. Puede haber también protestas contra Sánchez, como sucedió en Paiporta, pero el foco de la tensión es Mazón.

La Zarzuela, por su parte, señala que está de acuerdo con este cambio del programa para que haya saludo a las víctimas, informa Belén Domínguez Cebrián, y señala que ha habido conversaciones sobre esta cuestión entre los distintos representantes del Estado. Tanto el Gobierno como la Casa del Rey coinciden en que se intentará en lo posible evitar situaciones de tensión como la ocurrida en el funeral en la catedral de Valencia o en Paiporta.

Es muy probable que al final se rompa el protocolo ya que los Reyes no van a negar el saludo a los allegados de las víctimas si estos se les acercan a la salida, pero lo que está previsto antes de manera oficial es un saludo discreto. Todos los focos, sin embargo, estarán puestos en Mazón, al que muchas víctimas se niegan a saludar.