SUCESOS

Detenido por homicidio en Palma un hombre que convivió un mes con el cadáver de su madre

La Policía apunta que la muerte de la mujer de 80 años pudo ser violenta y ha detenido a su hijo para aclarar las circunstancias del fallecimiento

Lucía Bohórquez
Lucía Bohórquez
Palma de Mallorca -
La Policía Nacional de Baleares ha detenido a un hombre acusado de un delito contra la vida después de hallar el cadáver de su madre en el dormitorio de la vivienda de Palma en la que llevaba muerta alrededor de un mes. El informe preliminar de la autopsia acredita una serie de lesiones en el cuerpo de la mujer de 80 años y una posible causa violenta de la muerte, por lo que la Policía Nacional ha detenido a su hijo para aclarar las circunstancias de los hechos.

La investigación arrancó el pasado seis de octubre cuando la central del 061 recibió la llamada de una mujer que avisaba de que llevaba más de un mes sin tener noticias de su vecina de 80 años, que vivía sola en un barrio al sur de la ciudad. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazó a la vivienda e intentó contactar con la mujer sin éxito. Los agentes decidieron pedir ayuda a una dotación de bomberos para abrir la puerta y, justo cuando estaban manipulando la cerradura, apareció en el lugar un hombre que dijo que era el hijo de la mujer que vivía en esa casa.

El hombre comunicó a los agentes que su madre había muerto en el mes de septiembre y que su cuerpo se encontraba en el dormitorio desde entonces. Los agentes iniciaron el protocolo para estos casos avisando al juzgado de guardia de lo ocurrido y reclamando la presencia del grupo de Homicidios y de la Policía Científica, así como del médico forense en el lugar. Los investigadores iniciaron una inspección en la vivienda, recabando todos los datos y recogiendo pruebas para tratar de aclarar lo ocurrido y tomando declaración al hijo de la fallecida, en el que comprobaron “un comportamiento inusual” según han informado fuentes de la investigación.

El informe preliminar de la autopsia acredita la existencia de lesiones en el cuerpo de la fallecida, que apuntan a una posible muerte violenta. Por ello, los investigadores detuvieron a su hijo el pasado 14 de octubre como presunto autor de un delito contra la vida. La investigación continúa abierta para determinar los pormenores de lo ocurrido y a la espera del informe definitivo de la autopsia que aclare las causas definitivas de la muerte de la mujer de 80 años.

Sobre la firma

Lucía Bohórquez
Lucía Bohórquez
Colaboradora de EL PAÍS en las Islas Baleares. Periodista de la Cadena SER en Mallorca desde el año 2008, donde se ha especializado en temas de tribunales. Estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco.
