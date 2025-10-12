Ir al contenido
Alvise anuncia su candidatura a las próximas elecciones generales

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta reúne en Vistalegre a unos 4.000 simpatizantes

Miguel González
Miguel González
Madrid -
El líder de la formación ultra Se Acabó la Fiesta (SALF). Alvise Pérez, ha anunciado este domingo su candidatura para las elecciones generales previstas en 2027. El eurodiputado, cuya formación logró tres escaños en Bruselas en los comicios de 2024, ha anunciado que se postulará a la presidencia del Gobierno en un acto celebrado en el Palacio de Vistalegre, donde ha reunido a cerca de 4.000 simpatizantes.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]

Sobre la firma

Miguel González
Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
Más información

El Supremo abre una causa a Alvise Pérez por revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de su grupo

Reyes Rincón | Madrid

La Fiscalía reclama al Supremo que se levante la inmunidad de Alvise para investigarlo por financiación irregular de su partido

Reyes Rincón | Madrid

