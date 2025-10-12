Alvise anuncia su candidatura a las próximas elecciones generales
El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta reúne en Vistalegre a unos 4.000 simpatizantes
El líder de la formación ultra Se Acabó la Fiesta (SALF). Alvise Pérez, ha anunciado este domingo su candidatura para las elecciones generales previstas en 2027. El eurodiputado, cuya formación logró tres escaños en Bruselas en los comicios de 2024, ha anunciado que se postulará a la presidencia del Gobierno en un acto celebrado en el Palacio de Vistalegre, donde ha reunido a cerca de 4.000 simpatizantes.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
