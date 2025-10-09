El Congreso rectifica y desautoriza unas jornadas ultracatólicas promocionadas con la cruz de Cuelgamuros

El Congreso rectifica y no permitirá finalmente la celebración de unas jornadas ultracatólicas, previstas el próximo lunes, organizadas por la Fundación Enraizados y que se estaban promocionando con la cruz del Valle de Cuelgamuros. Después de la información publicada este jueves por elDiario.es, fuentes parlamentarias han confirmado a primera hora de la tarde que la Mesa de la Cámara baja, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha decidido suspender el acto.

El órgano de dirección considera que el promotor de la actividad “ha ocultado información relevante para formar el criterio de autorización” y añade. “En las últimas horas se ha podido comprobar que el acto se está promocionando con imágenes que se podrían entender como apología del franquismo. Así mismo, en el curso del mismo podrían proferirse expresiones que atentan contra los valores constitucionales, lo cual resulta contrario a las directrices que guían la autorización de actos en sede parlamentaria”, señalan las mismas fuentes.

A comienzos de septiembre, el Congreso sí permitió la celebración a petición de Vox de unas jornadas también polémicas bajo el título “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”. Entonces Sumar denunció su celebración y desde la Cámara se justificó que no podían prohibirse este tipo de eventos, salvo que “sea explícito que se va a hacer algo inconstitucional o se va a incurrir en un delito de odio”.

La Asociación Enraizados, fundada en 2012, se define como “una voz católica en la vida pública”, cuya misión es “trabajar por la consecución del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida haciendo presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad”, según describe en su página web.

Aunque las jornadas, tituladas “Lo que aporta la fe católica a España y a Europa” fueron autorizadas el pasado mayo, en las últimas horas se ha conocido que entre los participantes figuran el obispo emérito de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla; el impulsor de las protestas con rosario a en Ferraz, José Andrés Calderón; o la dirigente de Vox Carla Toscano. En el cartel que promociona el acto aparecen juntas la fachada del Congreso y la cruz del Valle de Cuelgamuros.