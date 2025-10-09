Ir al contenido
_
_
_
_
España
Ultraderecha

El Congreso rectifica y desautoriza unas jornadas ultracatólicas promocionadas con la cruz de Cuelgamuros

La Mesa de la Cámara baja justifica que el promotor del evento “ocultó información relevante” y que se podría hacer apología del franquismo

Paula Chouza
Paula Chouza
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Congreso rectifica y no permitirá finalmente la celebración de unas jornadas ultracatólicas, previstas el próximo lunes, organizadas por la Fundación Enraizados y que se estaban promocionando con la cruz del Valle de Cuelgamuros. Después de la información publicada este jueves por elDiario.es, fuentes parlamentarias han confirmado a primera hora de la tarde que la Mesa de la Cámara baja, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha decidido suspender el acto.

El órgano de dirección considera que el promotor de la actividad “ha ocultado información relevante para formar el criterio de autorización” y añade. “En las últimas horas se ha podido comprobar que el acto se está promocionando con imágenes que se podrían entender como apología del franquismo. Así mismo, en el curso del mismo podrían proferirse expresiones que atentan contra los valores constitucionales, lo cual resulta contrario a las directrices que guían la autorización de actos en sede parlamentaria”, señalan las mismas fuentes.

A comienzos de septiembre, el Congreso sí permitió la celebración a petición de Vox de unas jornadas también polémicas bajo el título “Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina”. Entonces Sumar denunció su celebración y desde la Cámara se justificó que no podían prohibirse este tipo de eventos, salvo que “sea explícito que se va a hacer algo inconstitucional o se va a incurrir en un delito de odio”.

La Asociación Enraizados, fundada en 2012, se define como “una voz católica en la vida pública”, cuya misión es “trabajar por la consecución del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida haciendo presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad”, según describe en su página web.

Aunque las jornadas, tituladas “Lo que aporta la fe católica a España y a Europa” fueron autorizadas el pasado mayo, en las últimas horas se ha conocido que entre los participantes figuran el obispo emérito de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla; el impulsor de las protestas con rosario a en Ferraz, José Andrés Calderón; o la dirigente de Vox Carla Toscano. En el cartel que promociona el acto aparecen juntas la fachada del Congreso y la cruz del Valle de Cuelgamuros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Paula Chouza
Paula Chouza
Paula Chouza - twitter
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pleno en el Congreso de los Diputados

Vox despliega en el Congreso su negacionismo de la violencia machista

Isabel Valdés | Madrid
Lara Hernández secretaria de Organización de Sumar

Sumar contraprograma la cumbre ultra y defiende en el Congreso blindar el aborto en la Constitución

Paula Chouza | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_