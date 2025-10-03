El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre

La Sala de lo Penal ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Las sesiones, según ha comunicado este viernes la Sala Penal, se celebrarán los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10.00. En la vista declararán 40 testigos, entre otros, el propio González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; y el jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas, incluidos tres de este periódico.

Con las resoluciones dictadas este viernes, la Sala Penal da luz verde para juzgar a García Ortiz por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador en la Fiscalía en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos contra Hacienda y proponía al Ministerio Público un pacto que le librara de entrar en prisión. Será la primera vez en la reciente etapa democrática que se juzgue a un fiscal general.

El tribunal estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco que suscribieron el auto a la que se considera adscrita al sector progresista. A estos cinco, se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, que en este caso es la magistrada Ana Ferrer.