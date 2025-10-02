Desokupa y la extrema derecha, contra la flotilla: “A practicar terrorismo a otro lado, perroflautas”

Los ataques en redes sociales se han multiplicado en las últimas horas alentados por las críticas de miembros de Vox o el PP de Isabel Díaz Ayuso

Faltan unos minutos para las ocho de la mañana. Daniel Esteve, líder de Desokupa −una de las empresas que se dedican a los desalojos extrajudiciales en España con prácticas que exploran los márgenes de la ley y crecida al amparo de los medios de comunicación, sobre todo televisivos- publica un vídeo de nueve minutos en su canal de X:

Esteve, con más de 600.000 seguidores entre sus redes sociales, también tiene la costumbre de contar supuestas noticias mientras toma un café. Este miércoles fue con todo contra la flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza:

—Hoy se hunde la flotilla de las tentaciones.

“Se nos acaban Barbie Gaza (en referencia a una activista española con casi un millón de seguidores en TikTok que viaja en las embarcaciones y que ha cuestionado las violaciones perpetradas por la organización terrorista de Hamás en los atentados del 7 de octubre de 2023) y toda su chupipandi, que han estado bebiendo gin-tonics, pescando sardinas, haciendo turismo. Nos habíamos enganchado. [...] Lávate ese pelo que tiene que oler al toto de la Mairena [...] Yo soy de los que piensan que de víveres llevan tres cajas. Estos se han fundido toda la comida con la cara de magdalena que tienen. Hoy se acabará el culebrón. Y no como nos gustaría a muchos, te darán una patada”.

El vídeo generó cientos de comentarios. Y compartidos. Un ejemplo: “Que no quede ni un barquito de esos. Todos al fondo del mar (emoticonos de risas). Me parto”.

La campaña contra la flotilla —la más numerosa jamás organizada dentro de las iniciativas civiles para romper el bloqueo marítimo sobre Gaza y que trataba de acercar ayuda humanitaria a la Franja— ha crecido sobre todo en las últimas horas, pero llevan sufriendo ataques en redes sociales desde que comenzaron a zarpar a finales de agosto, cuando de diferentes puertos de Europa zarparon los más de 40 barcos y 500 voluntarios de 46 países, entre ellos un periodista del diario EL PAÍS.

Y activistas como la activista sueca Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la actriz estadounidense Susan Sarandon, entre otros. Si bien el objetivo y fin era llegar a Gaza –donde Israel tiene prohibida la entrada a periodistas y la ayuda escasea— los activistas buscaban visibilidad internacional para denunciar la masacre.

Según datos de Google Trends, que analiza cómo crecen las búsquedas en Google, “flotilla” había generado poco interés en las últimas semanas, más allá de las informaciones diarias y los vídeos que subían a través de las cuentas oficiales (@gbsumudflotillaupdates).

En TikTok, por ejemplo, cuentan con 275.000 seguidores. Y el vídeo más visto acumula las 600.000 visualizaciones. También se han multiplicado las imágenes creadas por Inteligencia Artificial con barcos que han resultado ser falsos, como ha denunciado la principal web que lucha contra la desinformación en España, Maldita.es.

Búsqueda de "flotilla" en Google en los últimos 30 días.

Sin embargo, en los últimos cinco días, sobre todo desde el 30 de septiembre, cuando se estaban acercando a las aguas internacionales próximas a Israel, se ha disparado el interés por las embarcaciones. Lo mismo sucede con la etiqueta “flotilla”, que en las últimas 24 horas y solo en X ha provocado más de 2,8 millones de comentarios. Y, de hecho, ha sido tendencia en España: de lo que más se ha hablado.

Políticos como Isabel Díaz Ayuso o su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, han contribuido a ello. También dirigentes de Vox, agitadores sociales como Vito Quiles, y el tratamiento informativo que han hecho algunos medios de comunicación. La presidenta madrileña dijo este jueves en la Asamblea de Madrid que las embarcaciones eran “una asamblea de la facultad flotante”. Y que los que han ido ya se habían dado el baño que pretendían. “Y, a partir de ahora, subvenciones para sus chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto”.

El portavoz del PP en el parlamento madrileño fue más allá: “El mismísimo Juan Sebastián El Cano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo. Tenemos a Ada Colau, que es esa gran heroína que se ha sacrificado por todos nosotros en las calas de Menorca, Ibiza, las Islas Griegas. Si Israel quisiera hacer daño, la dejaría en Gaza como alcaldesa”.

Dirigentes de Vox, como su secretario general, Ignacio Garriga, que dijo en una entrevista en RTVE: “Me parece un esperpento. Entre otras cosas, porque se han prestado a ser escudos humanos del terrorismo más diabólico que hemos visto en la faz de la Tierra”. O el eurodiputado Hermann Terstch, en su perfil de X: “Pena me da que el gobierno israelí no los mande a Gaza”.

A esto se suma también los comentarios en redes del agitador Vito Quiles, admirado por la derecha e invitado incluso por el PP de Madrid para hacer vídeos en sus redes sociales, que celebró la intercepción de la flotilla por el ejército de Israel. “Muy bien. A practicar el terrorismo a otro lado, perroflautas”. Quiles, incluso, ha dicho que Israel ha encontrado documentos en la Franja de Gaza que vinculan a la Flotilla española con los terroristas de Hamás.

Y el tratamiento informativo y la campaña de los últimos días, donde pseudomedios como Mediterráneo Digital se han mofado de Ada Colau: “Israel detiene a Ada Colau, líder de la Flotilla, y la encerrará en una cárcel de hombres”.

O Telemadrid, donde este miércoles en el programa de actualidad El Diario de Noche se hizo una pieza con la sintonía del Equipo A y la Isla de las Tentaciones para mofarse también de la flotilla. Y hasta un editorial: “Es un espectáculo que tiene poco que ver con los palestinos, los derechos humanos y la paz”.