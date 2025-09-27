Hallado el cuerpo de un hombre de 61 años con signos de violencia en Cádiz
La vivienda donde fue encontrado, situada en la Sierra de Cádiz, tenía signos de haber sufrido un robo
La Guardia Civil ha localizado el cadáver de un hombre de 61 años con evidentes “signos de violencia” en su casa de Tavizna, un diseminado rural del pueblo de Benaocaz, en la Sierra de Cádiz. El varón ha sido localizado en su domicilio, que presentaba rastros de haberse perpetrado “un robo”, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.
La Guardia Civil recibió un aviso de Emergencias 112, que alertaba del hallazgo del cadáver del hombre en su vivienda a la una de la madrugada de este sábado. Los investigadores de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz se han hecho cargo de la investigación, en la que las primeras hipótesis apuntan a un posible homicidio motivado por un robo. El hombre presentaba diversas heridas de arma blanca, según ha avanzado el medio local Diario de Cádiz.
Aunque el hombre residía en Tavizna, era conocido por ser cuponero de la vecina localidad de Ubrique. El Ayuntamiento ubriqueño ha mostrado su consternación por el fallecimiento y ha pedido a la ciudadanía prudencia y no especular sobre su muerte. “Desde el Ayuntamiento de Ubrique se quieren transmitir las condolencias y el apoyo a familiares y amigos en estos duros momentos. Al mismo tiempo se hace saber que la investigación está bajo secreto de sumario por lo que se solicita prudencia y colaboración ciudadana a la hora de difundir rumores e hipótesis”, ha pedido en un comunicado emitido en sus redes sociales.
