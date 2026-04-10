Los chollos de Amazon de esta semana: hasta un 80% de descuento en sus productos más vendidos
Encuentra el descuento a medida para tus intereses y no dejes de ahorrar en una serie de superventas con la mejor relación calidad-precio en la plataforma ‘online’
Entrados en el mes de abril, nos volvemos a hacer una pregunta recurrente en EL PAÍS Escaparate: ¿Qué chollos de la semana merecen la pena destacar entre la gran cantidad de productos que ofrece el catálogo de Amazon? Y es que el gigante del comercio electrónico no para de ofrecer rebajas en productos superventas que no podíamos dejar escapar en esta selección de una veintena de referencias. Cualquier lector de la sección podrá comprobar que las hemos elegido de entre las principales categorías de compra con ofertas que, en alguna ocasión, llegan hasta el 80%.
Tres bandas de musculación, elásticas y antideslizantes
Más de 6.000 valoraciones avalan la popularidad de estas cintas elásticas para practicar todo tipo de deportes de estiramientos con diferentes grupos musculares. Cada uno de sus colores representan la resistencia ejercida y el nivel de intensidad al que se desea llegar.
Escurreplatos de acero inoxidable con patas antideslizantes
Si estás cansado de que la vajilla tarde demasiado en secarse y quede mal ordenada en la zona del fregadero, esta propuesta de escurreplatos está pensada para ti. Cuenta con un caño para impedir la acumulación de agua y posee una gran capacidad.
34% de descuento, ahorra 7,43 euros.
‘Pack’ ahorro de 100 cápsulas Fairy todo en uno para el lavavajillas
Las cápsulas de limpieza de Fairy para el lavavajillas son igual de efectivas, incluso, en restos de grasa reseca. Incorporan sal y esto ayuda al aclarado, protegiendo el cristal y los acabados en plata de la vajilla. Además, son cápsulas que se disuelven rápido.
37% de descuento, ahorra 8,90 euros.
Camiseta de polo para hombre Jack & Jones
El polo masculino más deseado en Amazon presenta un corte slim fit y está confeccionado íntegramente en algodón. Se vende en numerosos colores y tallas, además de tener una solapa de tres botones a modo de cierre en el cuello.
25% de descuento, ahorra 5 euros.
Cubo plegable multifunción con tapa incluida
Su capacidad, que supera los 15 litros, lo convierte en un recipiente idóneo para llevar al campo, de picnic, al camping o para tareas domésticas o de limpieza en el coche, por citar algunos ejemplos. Se puede plegar sobre sí mismo y su diseño es muy estable.
Lote de tres calcetines cortos de ‘running’
Los amantes del running están de enhorabuena ahora que ha llegado con fuerza la primavera. abuena ahora que ha llegado con fuerza. Pueden salir a correr durante más horas de luz y, además, estrenar un pack de calcetines cortos al mejor precio como los de la imagen. Se venden en múltiples colores y tallas.
Batería externa con 10.000 mAh de capacidad
Carga cualquier dispositivo, desde una tableta a un smartphone, en cualquier momento y lugar con una batería externa propuesta. El aparato en tan solo 30 minutos puede cargar, por ejemplo, un iPhone 17 al 60% siendo su velocidad de carga tres veces mayor.
80% de descuento, ahorra 80 euros. Precio mínimo histórico.
Molinillo de café Bosch con más de 20.000 valoraciones
Es el molinillo de café eléctrico más icónico de la marca alemana: sus cuchillas están construidas en acero inoxidable para fomentar un molido fino y preciso de los granos cafeteros. Además, su capacidad llega hasta los 75 gramos, por lo que se puede moler café para varias tazas sin dificultad. Su tamaño compacto lo hace muy fácil de guardar.
43% de descuento, ahorra 19 euros.
Mochila de viaje apta para la cabina del avión
A la venta en numerosos colores, cumplir con las estrictas reglamentaciones de las aerolíneas de avión de bajo coste en cuanto a equipaje de mano se refiere no siempre es fácil. Por eso, esta mochila de viaje evitará cualquier quebradero de cabeza pese a su gran capacidad, de 20 litros. Presenta diversos compartimentos y es resistente al agua.
Irrigador bucal con 18 niveles de presión incluidos
De tamaño compacto y muy fiable, este irrigador portátil complementará a la perfección la salud bucal a diario. Ofrece un peso inferior a otros modelos y es ideal para almacenar en mochilas o maletas al irnos de viaje. Su depósito alcanza los 300 ml de capacidad.
32% de descuento, ahorra 10,44 euros.
Zapatero vertical con siete estanterías
“Preciosa, fácil de montar y con múltiples usos”, confiesa, con satisfacción, una compradora. Este zapatero vertical cabe en cualquier rincón o hueco de la terraza, el recibidor o el salón aportando un toque elegante gracias a su acabado rústico.
Bolso tote bag de gran tamaño
Este bolso es un todo en uno para usarlo en el día a día. Tan solo pesa 500 gramos y está confeccionado en un material duradero. Su gran capacidad combina muy bien con sus compartimentos interiores: un bolsillo lateral extragrande y otro para guardar una botella de agua. Se vende en varios colores.
25% de descuento, ahorra 9,12 euros. Precio mínimo histórico.
Alfombra de baño plegable de diatomeas
Jubilar la toalla de baño que dejas en el suelo para secarte los pies es recomendable si se sustituye por una alfombra de diatomeas. Absorbe muy bien el agua gracias a su material e impide el crecimiento de bacterias debido a la humedad. Es antideslizante y se enrolla sobre sí misma para ocupar el mínimo espacio.
21% de descuento, ahorra 7 euros.
Body reductor invisible para mujer
A la venta en varios colores, esta prenda básica femenina moldea la zona de la tripa y realza la figura natural. Además, incluye almohadillas de copa de quita y pon para ofrecer una mejor forma del busto. Se puede combinar con cualquier outfit y no tiene costuras.
31% de descuento, ahorra 12 euros. Precio mínimo histórico.
Crema de noche y de día, Olay Regenerist
Los chollos de la semana en Amazon también integran varios productos en un mismo pack: como sucede con este lote de cremas de cuidado personal de la popular marca Olay. Están enriquecidas con retinol y niacinamida pura para aportar una piel más firme y luminosa.
47% de descuento, ahorra 30,50 euros. Precio mínimo histórico.
Arrocera eléctrica con 2 litros de capacidad
Otro de los pequeños electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil a diario es la arrocera eléctrica. El modelo que destacamos puede cocinar hasta cuatro tazas de arroz blanco crudo para varios comensales. Su tamaño es muy compacto e incluye una función de control de temperatura inteligente.
23% de descuento, ahorra 11,64 euros.
Freidora de aire de 6,5 litros con separador extraíble
Este aparato doméstico puede preparar hasta 1,5 kg de patatas de una sola tacada, por lo que su capacidad es suficiente para cubrir las necesidades de una familia al completo. Además, se pueden cocinar en él dos platos al mismo tiempo e incluye una docena de programas automáticos.
Tumbona plegable con parasol y respaldo ajustable
Disfrutar del sol y el aire libre en el jardín o el patio resulta más placentero si se encuentra el mobiliario más acertado para ello. Como sucede con esta tumbona reclinable en cuatro posiciones y fabricada en tejido sintético transpirable. Soporta hasta 150 kg de peso.
Silla de malla giratoria con reposapiés regulable
Si estás buscando una silla ergonómica para el escritorio que no ocupe demasiado espacio y al mismo tiempo sea cómoda, este modelo es el indicado: el asiento es confortable, su altura se puede ajustar en 20 centímetros y se monta en diez minutos con facilidad.
24% de descuento, ahorra 21,15 euros.
Extractor de zumos y verduras con 1 litro de capacidad
Este aparato para licuar frutas y numerosas verduras es el más vendido en Amazon y ya reúne 4,6 sobre 5 estrellas. Su tolva, de grandes dimensiones, procesa piezas de fruta completas en un tiempo reducido gracias a que equipa un motor de 200 vatios de potencia.
50% de descuento, ahorra Precio mínimo histórico en 2026.
Robot aspirador y friegasuelos con 170 minutos de autonomía
La marca Lefant tiene un catálogo enorme de robots aspiradores. El modelo que hemos fichado, que presenta un precio muy bajo, garantiza un mapeo preciso de cada rincón de la casa, tanto de día como de noche. Ofrece una tecnología exclusiva para evitar obstáculos que esquiva hasta las patas de las sillas más finas. Posee función de parking automática.
74% de descuento, ahorra 340 euros.
Preguntas frecuentes sobre los mejores chollos de la semana en Amazon
¿Cuándo es la próxima campaña de descuentos exclusivos en Amazon?
Aún se desconocen las fechas, pero cada año desde hace tiempo el gigante del comercio electrónico organiza su clásico evento de rebajas denominado Prime Day. Suele durar varios días.
¿Qué son las ofertas ‘flash’ de Amazon?
Son aquellas rebajas que finalizan en un momento determinado o hasta agotar existencias del producto en cuestión. Algunas de ellas tienen una barra de progresión debajo del precio, indicándose con un porcentaje. Suelen durar mucho menos que las ofertas flash estándar.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de abril de 2026.
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