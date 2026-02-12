Apple, Dyson o Logitech: PcComponentes rebaja el precio de sus superventas con descuentos que no veíamos desde Navidad.

Repasamos los productos top ventas de las tres categorías principales de compra, tecnología y ‘gadgets’, hogar y belleza, con ahorros que rozan los 250 euros

PcComponentes sigue la estela de las grandes rebajas de invierno en el universo online. Por eso mismo, hemos decidido hacer un repaso exhaustivo por sus superventas en las tres categorías principales de compra: tecnología y gadgets, hogar y también belleza. Y nos han sorprendido muy positivamente. Con descuentos que, en algún caso, alcanzan el 54% sobre su precio original, es el momento idóneo para hacernos con aquellos productos en tendencia de marcas reconocidas al mejor precio. Así que, si no pudiste adquirir ninguno de ellos la pasada Navidad, no dejes escapar de nuevo la oportunidad.

Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT

Poder adquirir una luz de emergencia para vehículos por menos de 30 euros no se ve todos los días. PcComponentes tiene este modelo que está arrasando en su web. Está certificada, funciona con tres pilas AA (incluidas) y un diseño compacto y robusto. Su visibilidad profesional de alta intensidad es visible desde cualquier ángulo.

53% de descuento, ahorra 31 euros. Precio mínimo histórico.

Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Auriculares inalámbricos Sony WH-CH520

El desempeño de estos auriculares inalámbricos está fuera de toda duda. Es uno de los productos más deseados en numerosas plataformas online y, ahora, en PcComponentes puedes hacerte con él por menos de lo que piensas. Su autonomía llega hasta las 50 horas, cuenta con carga rápida de tres minutos y ofrecen llamadas muy nítidas.

54% de descuento, ahorra 37 euros.

Auriculares inalámbricos Sony WH-CH520. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Auriculares con cable Logitech G432 para ‘gamers’

Hace muy poco, en EL PAÍS Escaparate publicamos un artículo sobre cómo formar de cero una sala gaming en casa. Pues bien, estos auriculares con cable deberían ir directos a formar parte de ese universo. Su experiencia sonora es superior, muy envolvente e inmersiva. Además, su audio posicional 3D coloca al jugador en el centro de la acción.

46% de descuento, ahorra 42 euros.

Auriculares con cable Logitech G432 para ‘gamers’. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Combo de teclado y ratón inalámbricos Logitech MK470

Moderno, silencioso y muy fiable: este pack de teclado y ratón inalámbricos aumentará la productividad en cualquier ámbito. La escritura es muy fluida gracias al mecanismo de tijera de sus teclas y, en cuanto al ratón, es ideal para usarlo en escritorios reducidos.

21% de descuento, ahorra 13 euros.

Combo de teclado y ratón inalámbricos Logitech MK470. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Afeitadora inalámbrica Philips Saver Series 5000

Si todavía no te has pasado a afeitarse con una máquina eléctrica, ha llegado el momento. La rebaja que hemos fichado en esta afeitadora inalámbrica de la marca Philips es muy abultada. Con ella, el afeitado será muy apurado y cómodo. Además, sus cabezales son muy flexibles (girando a 360 grados) para seguir los contornos faciales. Tiene carga rápida.

45% de descuento, ahorra 50 euros.

Afeitadora inalámbrica Philips Saver Series 5000. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Ratón ergonómico vertical Logitech MX

Postura ergonómica y elevada precisión: así es uno de los modelos de ratón ergonómicos más perfeccionados del mercado. Su sensor de 4.000 dpi contribuirá a reducir hasta cuatro veces el movimiento de la mano y, por tanto, la fatiga subsiguiente. Pero no solo eso: su exclusivo ángulo vertical, de 57 grados, deja que el pulgar se asiente con comodidad.

44% de descuento, ahorra 54 euros.

Ratón ergonómico vertical Logitech MX. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3

El equilibrio perfecto entre potencia, portabilidad y fiabilidad lo encontramos en este modelo de portátil de la marca Lenovo. Sus 16 GB de RAM aseguran una fluidez sobresaliente en trabajos de máxima exigencia, partidas de gamings y creación multimedia. Incluye conexión wifi 6, 1 TB de capacidad y un peso muy liviano (1,62 kg). Su sistema operativo es de Windows 11 Home.

14% de descuento, ahorra 110 euros.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Aspiradora escoba Dyson V15 con función friegasuelos

Este modelo de aspiradora escoba pertenece a la categoría más superior del mercado. Su motor, de más de 600 vatios, elimina la suciedad más incrustada en suelos duros, alfombras y superficies delicadas. Además, posee una función de fregado muy avanzada. Cuenta con una autonomía real de hasta 60 minutos. Se puede colocar en la pared.

25% de descuento, ahorra 241 euros.

Aspiradora escoba Dyson V15 con función friegasuelos. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Portátil Macbook M4 con 16 GB de memoria RAM

A la venta en cuatro colores, los fans de la marca Apple están de enhorabuena. Hemo encontrado esta superoferta en portátiles. Su rendimiento es tan elevado que puede ejecutar desde cargas creativas avanzadas hasta una multitarea intensiva con una fluidez que sorprenderá desde el primer instante. Su conectividad está garantizada (permite conectar hasta dos monitores externos) y posee una pantalla Retina de 13,6 pulgadas.

18% de descuento, ahorra 220 euros.

Portátil Macbook M4 con 16 GB de memoria RAM. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Preguntas frecuentes sobre ofertas en PcComponentes

¿Existe alguna promoción especial activa sobre descuentos en PcComponentes?

Para los apasionados de la tecnología y los regalos, el momento de entregar un obsequio que merezca la pena es ahora. En la web de PcComponentes hay ofertas en portátiles, smartphones, relojes inteligentes y mucho más con hasta un 40% de descuento.

¿A partir de qué cantidad de dinero se realizan envíos gratuitos?

El carrito debe acumular, al menos, 50 euros. Lo hacen en tan solo 24 horas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de febrero de 2026.

