‘Chollazo’ rebajado en Amazon: esta aspiradora sin cables con más de 3.500 valoraciones está al 45%

Estrenar el año rodeado de los mejores accesorios de limpieza es una premisa que cualquiera debería tener en mente. Lo que pasa es que no siempre el presupuesto ajustado del hogar lo permite. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate hemos buscado en profundidad entre las rebajas de invierno más interesantes hasta dar con una auténtica ganga: la aspiradora escoba más deseada en Amazon con un (¡increíble!) 45% de descuento.
De hecho, ya se han vendido más de 8.000 unidades el mes pasado. Una progresión que no solo se nota en las miles de valoraciones positivas que aglutina, también en la nota media elevada que ostenta. Porque reunir la mejor potencia de succión y la facilidad de uso con un ahorro de más de 70 euros es algo que no se ve todos los días. Siendo capaz de hacerle sombra a otros modelos de marcas de referencia como Philips o Dyson.
Aspirador escoba sin cable con filtro HEPA de alta eficiencia
Este aspirador inalámbrico es muy ligero y es excelente para moverse con facilidad por cualquier rincón del hogar —incluidas las áreas de más difícil acceso— y aspirar hasta la última mota de polvo más rebelde. Ello lo logra con una eficacia comprobada por todos los usuarios que ya lo han probado gracias al diseño único de su cepillo principal y a un poderoso motor que, a máxima potencia, obtiene un rendimiento superior a los 30.000 Pa.
“Por lo que cuesta, su potencia de aspirado no tiene nada que envidiar a las grandes marcas, y eso que tenemos dos niños y un perro pastor alemán de pelo largo”, relata una usuaria. Su autonomía en el modo ECO alcanza los 35 minutos, una cantidad de tiempo suficiente como para cubrir cualquier rincón de casa de una pasada. Además, su batería se extrae fácilmente. En su modo MAX, en cambio, su rendimiento es algo menor.
Escoba aspiradora 6 en 1: tecnología de luz verde y cepillo rotativo especial
Esta aspiradora escoba sin cable VACTechPro, con varios modelos más en un catálogo creciente, resulta ideal para garantizar una limpieza excepcional con independencia de la superficie a la que se enfrente. Esto es así por su tecnología de iluminación: al ser verde permite ver mejor el polvo fino debido a un mayor contraste, sobre todo, en suelos oscuros. La detección de partículas pequeñas también se mejora de manera notable.
También posee un cepillo rotativo en forma de V que aumenta el nivel de succión y mejora la eficiencia a cada momento, sin enredos molestos en caso de toparse con pelos largos de mascotas. El lote incluye dos filtros HEPA de repuesto. Por último, y no menos importante, este aspirador escoba se segmenta para usarse en estanterías, sofás o esquinas elevadas y se puede utilizar a una sola mano, al pesar menos de 2,5 kg.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de enero de 2026.
