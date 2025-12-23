El regalo perfecto de Navidad disponible a su precio mínimo histórico: el reloj inteligente Xiaomi de gama alta y diseño premium

Este smartwatch es el aliado perfecto para hacer deporte, cuenta con funcionalidades para controlar la salud y tiene un diseño que se adapta fácilmente a cualquier estilo

En Navidad, a la hora de comprar regalos para familiares, amigos o parejas, solemos buscar el producto perfecto entre algo que sea funcional para el día a día y, a la vez, encontrar la forma de comprarlo lo más barato posible para que no nos destruya el presupuesto navideño. Por eso, hacer el seguimiento de los regalos que nos interesan comprar durante un tiempo para estar atento y adquirir el producto a su precio más bajo suele ser una buena estrategia para evitar gastar más de la cuenta.

Esto sucede con el reloj inteligente de Xiaomi: el modelo Watch S4 está disponible en Amazon con un 44% de descuento, a su precio mínimo histórico. Este smartwatch de gama alta está diseñado para usar a diario, tanto que su batería está desarrollada para durar hasta 15 días seguidos sin tener que preocuparte por cargarlo.

Cortesía de Amazon.

Una pantalla diseñada para el uso diario

La pantalla de 1,43 pulgadas es de una calidad superior a la de otros modelos parecidos, ya que se adapta con mayor facilidad a situaciones de la vida cotidiana. Cuando miras la hora caminando por la calle a pleno sol o revisas una notificación rápida mientras estás haciendo deporte en la calle, la luz no hará que tengas que forzar la vista, girar la muñeca o tapar el reloj con la otra mano para poder ver lo que aparece en la pantalla.

Funcionalidades para controlar tu salud y monitorizar tus entrenamientos

El Xiaomi Watch S4 tiene todas las características de un reloj inteligente de alta gama: mide la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y controla tu sueño de forma continua. Por otro lado, también cuenta con 150 modos de deporte, para adaptarse con facilidad a cualquier gusto o estilo de vida. Además, la información se presenta de una forma muy clara y sencilla, diseñada para que sea fácil de entender, rápida de ver y muy accesible.

Cortesía de Amazon.

Un reloj de calidad garantizada con un diseño versátil

A nivel estético, este reloj tiene la apariencia de un modelo analógico, con un acabado premium, marco de aluminio y la posibilidad de cambiar el bisel fácilmente. Lo que lo convierte en un regalo estupendo para aquellas personas que valoran por encima de todo la practicidad y la calidad de los productos que usan. Con una valoración media de 4,4 estrellas, después de más de 1.500 reseñas, este reloj, que por primera vez no supera los 90 euros de precio, se está convirtiendo en uno de los mayores chollos de esta Navidad.

Cortesía de Amazon.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.