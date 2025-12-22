La marca de vibradores que está causando sensación en Emily in Paris, con hasta un 50% de descuento
LELO, de las pantallas a tu lista de deseos navideña: es el momento perfecto para regalar placer estas fiestas
LELO, líder en productos eróticos de alta calidad y pionero en la conversación sobre el placer que ha ayudado a romper tabúes en todo el mundo, salta al mundo de la ficción para formar parte de una de las series del momento: Emily in Paris.
La firma sueca se roba el protagonismo en esta quinta entrega (sin spoilers) con un cameo tan inesperado como reivindicativo. Una aparición que conecta directamente con los valores de la marca: libertad, inclusión y seguridad en la sexualidad.
La marca ha lanzado ofertas con hasta el 50% en sus productos best sellers y, como es el mes más mágico del calendario, traemos más buenas noticias. Desde EL PAÍS Escaparate, tenemos un código de descuento adicional, MAS20, que se aplicará sobre los productos ya rebajados.
De las pantallas a tu lista de compras navideñas, LELO destaca por su estética premium, diseño de lujo y rendimiento excepcional, lo que lo convierte en un acierto total para regalar en Navidad o Reyes Magos.
Amour: Ultimate Parisian Pleasure Set
El set definitivo para llevar el placer de París al dormitorio. Incluye el vibrador superventas Soraya 2, diseñado para llevar las sensaciones a otro nivel gracias a su estimulación dual, capaz de alcanzar tanto el clítoris como el punto G.
Destaca por la combinación perfecta entre potencia y precisión, con 12 modos de vibración que van desde una suave pulsación hasta estímulos más intensos. Todo ello se completa con su inconfundible diseño elegante, suave y ergonómico, sello de la estética premium de la marca.
Ahorra 122,80 euros.
¿Qué más incluye el set?
Vela de masaje
Pañuelo
Crema hidratante
Lápiz labial
Vibrador sónico: LELO SONA 2 Cruise
Orgasmos más intensos, profundos y prolongados. Este masajeador de clítoris reemplaza las vibraciones tradicionales por ondas sónicas que estimulan como nunca antes.
Cuenta con 12 potentes ajustes y su exclusiva función Cruise Control, que tras pulsaciones constantes durante el uso, libera un impulso extra de potencia, reservando lo mejor para el final. Una joya de la tecnología erótica que combina rendimiento excepcional y diseño elegante.
Ahorra 29,80 euros.
Masajeador wand de dos extremos: LELO SWITCH
LELO SWITCH™ multiplica el placer gracias a su innovador diseño de varita, que ofrece estimulación interna y externa simultánea en cada extremo del masajeador. Su extremo ultrasuave y texturizado potencia cada sensación y proporciona una experiencia más completa y profunda. Además, es ideal como juguete erótico a distancia ya que es compatible con Love Bridge: disfruta del placer sin importar los kilómetros.
Ahorra 39,80 euros.
Masajeador de triple estimulación: LELO ENIGMA Double Sonic
Ideal para descubrir una nueva dimensión de placer profundo con la tecnología DeepSonic™: estimulación intensa en el punto A, ondas sónicas en el clítoris y vibraciones en el punto G. Con ocho modos, puedes adaptarlo a cada momento y necesidad.
Para llevar la experiencia aún más lejos, conecta el ENIGMA™ con la app y activa dos funciones exclusivas:
- Finish Me Off: ofrece sensaciones más intensas y profundas.
- Out Of Control: crea una experiencia personalizada según tus preferencias.
Ahorra 104,70 euros.
Preguntas frecuentes sobre los juguetes sexuales LELO
¿Es un buen regalo de Navidad?
Sin duda. Su estética elegante, calidad premium y tecnología avanzada los convierten en un regalo garantizado para sorprender estas fiestas (y qué mejor momento para hacerlo que aprovechando estos descuentos irresistibles).
¿Son impermeables?
Sí. Todo el catálogo de LELO es resistente al agua, perfecto también para disfrutar en la bañera o la ducha.
¿Son seguros para la piel?
Así es. Los juguetes eróticos de LELO están fabricados con silicona segura, no tóxica y especialmente diseñada para el cuerpo.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de diciembre de 2025.
