Amazon Haul tira la casa por la ventana con prendas básicas a precios rebajadísimos para regalar esta Navidad
Encuentra prendas de diario y de entrenamiento, de corte holgado o más técnico para hacer frente al frío, por menos de 8 euros y con pedidos gratis desde 15 euros
La Navidad también ha llegado con mucha fuerza a la tienda low cost que lanzó Amazon hace tan solo unos meses: la cada vez más popular Amazon Haul. Poco tiene que envidiar a otras webs de bajo coste que se han hecho un hueco desde hace tiempo en el imaginario colectivo. Y es que no solo se pueden encontrar un montón de productos superventas a precios totalmente irrisorios. También hay muchas ventajas por el hecho de adquirirlos en esta plataforma online: envíos gratuitos a partir de 15 euros, ahorros de un 10% en pedidos superiores a 50 euros y numerosas referencias por debajo de 5 euros (y hasta de 2 euros).
En el caso que nos ocupa esta vez, hemos seleccionado una variedad de prendas básicas tanto para publico femenino como masculino con las que sentirse a gusto en diferentes contextos y planes, también (y como no podía ser de otra forma) enfocados a sobrellevar mejor el frío otoñal e invernal que está por venir. Desde camisetas térmicas con forro polar, pasando por sudaderas abrigadas, pantalones de entrenamiento o leggings ajustados muy cómodos de llevar puesto. Además, ninguno de estos productos supera los 8 euros. ¡Que no se te escapen!
Camiseta térmica con forro polar para él
Elástica y resistente al roce: así es esta camiseta térmica que guarda muy bien el calor mientras se está en movimiento o practicando algún deporte al aire libre. Se vende en varios colores y múltiples tallas.
Juego de pantalón y camiseta de compresión para él
Hay quien prefiere optar por prendas básicas deportivas que queden bien sujetas al cuerpo y usen tejidos de última generación. Como ocurre con este pack de pantalón y camisetas de compresión. Se venden en tres tallas y en color negro.
Sudadera de algodón de estilo casual con capucha unisex
Esta prenda, la única unisex de la selección, presenta dos cordones para ajustar a placer su amplia y cómoda capucha. Además, cuenta con un corte holgado y moderno, un amplio bolsillo delantero para colocar las manos y se vende en seis colores.
Pantalón de entrenamiento de secado rápido para él
Este pantalón deportivo queda ceñido y estilizado en la totalidad de la pierna, y cuenta con un tiro alto que lo hace estéticamente atractivo a simple vista. A la venta en todo tipo de tonos neutros, presenta sendos bolsillos laterales y se vende en tallas de la S a la XXL.
Pantalón holgado con malla interior para él
Si lo que buscamos es un pantalón corto para distintas actividades deportivas, sobre todo, en climas fríos, esta propuesta de Amazon Haul vendrá como anillo al dedo. Presenta una malla ajustada interior y un bolsillo con cremallera trasero. Se vende en varios colores.
‘Legging’ corto de cintura alta para ella
Este pantalón ajustado se presenta con un cierre pull on, es decir, no incorpora ninguna cremallera, botón o cordón en su confección. Sin embargo, sí disfruta de un tacto acanalado en su diseño exterior. Se vende también en tonos grises y blancos, y en tallas de la S a la XL.
‘Legging’ largo de entrenamiento con bolsillo incluido
En cambio, si deseamos un tipo de pantalón ajustado como el de la imagen que llegue hasta el tobillo, esta propuesta seducirá a muchas. Se puede elegir en ocho atractivos colores, realza la silueta en distintas zonas del cuerpo e incluye un bolso amplio para guardar el móvil.
Sudadera holgada y de estilo casual con cuello redondo para mujer
Las sudaderas de corte desenfadado, como la de la imagen, sirven tanto para un día de entrenamiento, como para un plan de estar por casa o en una quedada más informal de la cuenta. La prenda destacada, se vende en tres colores, y presenta un corte holgado y muy fluido.
Sudadera con capucha y bolsillo frontal amplio para ella
Por último, destacamos otro modelo de sudadera liviana, cómoda y muy suave al tacto. Se va a convertir en todo un must en el fondo de armario esta temporada invernal y no solo por su corte deportivo, también por un cierre de botones en su cuello muy original. Se vende en cuatro colores y en tallas hasta la XXL.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
España ocultada
De Plus Ultra a la SEPI y detalles de la trama de hidrocarburos: los casos de corrupción que estallan
¿De dónde salió la peste porcina? El laboratorio catalán de la zona con jabalíes infectados hacía experimentos justo con esa cepa del virus
La reaparición de María Corina Machado en Oslo y las incógnitas que deja abiertas
Los mejores descuentos
Lo más visto
- Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
- El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
- Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
- La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
- Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’