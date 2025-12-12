Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
OFERTAS Y DESCUENTOS

Amazon Haul tira la casa por la ventana con prendas básicas a precios rebajadísimos para regalar esta Navidad

Encuentra prendas de diario y de entrenamiento, de corte holgado o más técnico para hacer frente al frío, por menos de 8 euros y con pedidos gratis desde 15 euros

Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe una serie de prendas básicas a precios bajísimos en Amazon Haul.
Daniel Muela
Daniel Muela
La Navidad también ha llegado con mucha fuerza a la tienda low cost que lanzó Amazon hace tan solo unos meses: la cada vez más popular Amazon Haul. Poco tiene que envidiar a otras webs de bajo coste que se han hecho un hueco desde hace tiempo en el imaginario colectivo. Y es que no solo se pueden encontrar un montón de productos superventas a precios totalmente irrisorios. También hay muchas ventajas por el hecho de adquirirlos en esta plataforma online: envíos gratuitos a partir de 15 euros, ahorros de un 10% en pedidos superiores a 50 euros y numerosas referencias por debajo de 5 euros (y hasta de 2 euros).

En el caso que nos ocupa esta vez, hemos seleccionado una variedad de prendas básicas tanto para publico femenino como masculino con las que sentirse a gusto en diferentes contextos y planes, también (y como no podía ser de otra forma) enfocados a sobrellevar mejor el frío otoñal e invernal que está por venir. Desde camisetas térmicas con forro polar, pasando por sudaderas abrigadas, pantalones de entrenamiento o leggings ajustados muy cómodos de llevar puesto. Además, ninguno de estos productos supera los 8 euros. ¡Que no se te escapen!

Camiseta térmica con forro polar para él

Elástica y resistente al roce: así es esta camiseta térmica que guarda muy bien el calor mientras se está en movimiento o practicando algún deporte al aire libre. Se vende en varios colores y múltiples tallas.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 5,80€ en Amazon Haul

Juego de pantalón y camiseta de compresión para él

Hay quien prefiere optar por prendas básicas deportivas que queden bien sujetas al cuerpo y usen tejidos de última generación. Como ocurre con este pack de pantalón y camisetas de compresión. Se venden en tres tallas y en color negro.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 6,18€ en Amazon Haul

Sudadera de algodón de estilo casual con capucha unisex

Esta prenda, la única unisex de la selección, presenta dos cordones para ajustar a placer su amplia y cómoda capucha. Además, cuenta con un corte holgado y moderno, un amplio bolsillo delantero para colocar las manos y se vende en seis colores.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 4,74€ en Amazon Haul

Pantalón de entrenamiento de secado rápido para él

Este pantalón deportivo queda ceñido y estilizado en la totalidad de la pierna, y cuenta con un tiro alto que lo hace estéticamente atractivo a simple vista. A la venta en todo tipo de tonos neutros, presenta sendos bolsillos laterales y se vende en tallas de la S a la XXL.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 6,10€ en Amazon Haul

Pantalón holgado con malla interior para él

Si lo que buscamos es un pantalón corto para distintas actividades deportivas, sobre todo, en climas fríos, esta propuesta de Amazon Haul vendrá como anillo al dedo. Presenta una malla ajustada interior y un bolsillo con cremallera trasero. Se vende en varios colores.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 6,73€ en Amazon Haul

‘Legging’ corto de cintura alta para ella

Este pantalón ajustado se presenta con un cierre pull on, es decir, no incorpora ninguna cremallera, botón o cordón en su confección. Sin embargo, sí disfruta de un tacto acanalado en su diseño exterior. Se vende también en tonos grises y blancos, y en tallas de la S a la XL.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 5,22€ en Amazon Haul

‘Legging’ largo de entrenamiento con bolsillo incluido

En cambio, si deseamos un tipo de pantalón ajustado como el de la imagen que llegue hasta el tobillo, esta propuesta seducirá a muchas. Se puede elegir en ocho atractivos colores, realza la silueta en distintas zonas del cuerpo e incluye un bolso amplio para guardar el móvil.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 6,38€ en Amazon Haul

Sudadera holgada y de estilo casual con cuello redondo para mujer

Las sudaderas de corte desenfadado, como la de la imagen, sirven tanto para un día de entrenamiento, como para un plan de estar por casa o en una quedada más informal de la cuenta. La prenda destacada, se vende en tres colores, y presenta un corte holgado y muy fluido.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 6,33€ en Amazon Haul

Sudadera con capucha y bolsillo frontal amplio para ella

Por último, destacamos otro modelo de sudadera liviana, cómoda y muy suave al tacto. Se va a convertir en todo un must en el fondo de armario esta temporada invernal y no solo por su corte deportivo, también por un cierre de botones en su cuello muy original. Se vende en cuatro colores y en tallas hasta la XXL.

prendas basicas rebajadas en amazon haul
Compra por 7,60€ en Amazon Haul

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.

Daniel Muela
Redactor en Escaparate. También selecciona para Descuentos EL PAÍS cupones exclusivos en la categoría de Tecnología. Antes trabajó en otros medios de comunicación. Ha desarrollado su trayectoria en secciones de EL PAÍS como Local o Última Hora. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
_
_