Ejercita todo el cuerpo sin salir de casa con el banco de musculación plegable que arrasa en Amazon.

Ahorra en la cuota del gimnasio sin moverte del salón con un accesorio deportivo versátil y resistente: soporta hasta 200 kg y su respaldo se regula en seis posiciones

Ya sea por el desembolso que supone pagar una cuota mensual del gimnasio o por el simple hecho de no querer esperar a utilizar las máquinas en las horas más concurridas del día, la opción de ejercitar buena parte del cuerpo sin necesidad de salir del hogar es algo que mucha gente tienen mente. Para materializarlo, se necesitan una serie de accesorios: como la elección de unas buenas bandas elásticas, un lote de mancuernas ajustables y, sobre todo, un banco de musculación de calidad. De este último es del producto referido en este artículo: es el más vendido en Amazon con medio millar de valoraciones.

Los usuarios que ya lo tienen en casa aprecian muy positivamente “su estabilidad”, además de atesorar una “buena relación calidad-precio” o de “lo fácil que supone completar su montaje”. Mencionando también que “se puede guardar en espacios muy pequeños”, como en el canapé o detrás de una puerta. “No se tambalea nada cuando practico mis ejercicios”, confirma, con satisfacción, un comprador.

Banco de musculación para el hogar que soporta hasta 200 kg de peso. CORTESÍA DE AMAZON

¿Para qué sirve un banco de musculación en casa?

No deja de ser uno de los elementos básicos y más versátiles para desarrollar cualquier rutina de fuerza muscular desde la sala de estar doméstica. Y es que permite potenciar la zona del pecho, la espalda, los hombros, de brazos y piernas y todo lo relacionado con la región abdominal de forma muy eficiente. Pero sus funcionales principales van más allá:

Favorece a mejorar la postura: ofrece un ángulo óptimo para cada movimiento corporal y esto fomenta una técnica más pulida.

Aumenta la intensidad de los entrenamientos: debido a las múltiples posiciones en las que se pueden trabajar los grupos musculares.

Se potencia la tonificación general: ello se debe al uso combinado de mancuernas, barras o bandas elásticas.

Banco de musculación con respaldo regulable en seis posiciones. CORTESÍA DE AMAZON

Banco de musculación multifuncional: respaldo ajustable en seis posiciones

El diseño todo en uno de este banco de musculación, perteneciente a la prestigiosa marca Mobiclinic (con muchos años de experiencia a sus espaldas), permite realizar un entrenamiento diverso, fortaleciendo y tonificando los músculos de distintas zonas del cuerpo. Con independencia del peso y la altura de cada usuario —soporta hasta 200 kg de peso—, su estructura resistente brinda la posibilidad de ejercitarse sin dificultad. Además, su respaldo se regula en seis posiciones y hasta cuatro ángulos en el caso del asiento.

Pero todo lo bueno no acaba aquí. La gama de movimientos que se pueden llevar a cabo encima de él lleva al usuario a practicar entrenamientos de manera vertical, inclinada, declinada y también plana. Lo que aumenta la posibilidad de lograr una gama completa de movimientos. Un producto que también cuida los detalles al máximo: posee un reposapiés ajustable en tres alturas, y tanto este como el asiento y el respaldo están bien acolchados.

Banco de musculación de diseño plegable. CORTESÍA DE AMAZON

Banco de musculación de diseño plegable y montaje sencillo

Este banco de musculación plegable es perfecto para transportarlo en el maletero del coche al visitar la segunda residencia o guardarlo sin ocupar un espacio excesivo en la zona del jardín, el garaje o el trastero. Presenta también unas patas antideslizantes que dan el máximo rendimiento en cualquier tipo de suelo lo que aumenta la seguridad de uso.

No podemos dejar de mencionar tampoco su exiguo peso (menos de 10 kilogramos), la resistencia de sus materiales al agua y lo fácil que es transportarlo dentro de casa de un lugar a otro gracias a su estructura triangular. “Es estético y ocupa poco; de hecho, yo no lo pliego, aunque se puede hacer. Lo mejor es que viene montado y eso facilita mucho la instalación”, comenta un usuario.

Este banco de musculación no requiere de herramientas extras para su montaje. CORTESÍA DE AMAZON

¿Qué tipos de ejercicios se pueden hacer en este banco de musculación?

Con este banco de musculación se pueden trabajar numerosos grupos musculares en un espacio reducido del hogar y sin echar de menos la variedad de máquinas que suele haber en un gimnasio. Entre los ejercicios que más se potencian al usar este producto, se hallan:

De pecho : como press de banca plano o inclinado.

De hombro: como press de hombros sentado y también con elevación lateral mediante mancuernas.

De abdominales: levantamiento de piernas acostado, curl abdominal y también inverso, activación de los oblicuos, bicicleta en banco o plancha elevada.

De espalda: remo con mancuernas a un solo brazo, ejercicios de hiperextensión y vuelo inverso. También remo alternado en banco inclinado o activación de dorsales.

De muslos: los levantamientos de pantorrillas al estar sentado, la extensión de cuádriceps o las denominadas sentadillas búlgaras son ejercicios que aportan mayor estabilidad y un mejor rango de movimiento.

De glúteos: como el puente de glúteos, la hipertensión inversa o el peso muerto a una pierna, por citar solo algunos.

Banco de musculación para el hogar que soporta hasta 200 kg de peso. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre bancos de musculación

¿Cómo de complejo es su montaje?

El montaje es muy sencillo. Además, no se requiere de herramientas para ello.

¿Cuántos tipos de bancos de ejercicios hay en el mercado?

Los hay hasta de cuatro tipos: el típico banco plano (muy estable e ideal para desarrollar ejercicios básicos); el ajustable o multiposición (ideal para conseguir rutinas completas sin pisar el gimnasio); el de abdominales: específico para trabajar la zona del core y el multifunción. Este último incluye accesorios para ejercitar las piernas con bandas elásticas.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de mayo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.