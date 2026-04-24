Suaves, cómodos y por menos de 17 euros: los cinco pijamas cortos para hombre más vendidos en Amazon

Están fabricados en algodón y arrasan en el comercio electrónico por su buena relación calidad-precio

Conforme pasan las semanas, las noches se tornan más calurosas. Toca quitar el edredón de la cama, ir desempolvando los ventiladores y los aires acondicionados portátil, y hacer el cambio de armario. Atrás se quedan los pijamas de invierno para dar paso a aquellos con los que ir más cómodos y frescos por casa.

Y es que con el cambio de estación también apetece renovar estos básicos, por eso desde EL PAÍS Escaparate te traemos los cinco pijamas cortos para hombre que están arrasando en Amazon. Son cómodos, están hechos con un tejido suave y, lo mejor de todo, cuestan menos de 17 euros.

Corte clásico

Para un descanso agradable, hay que optar por prendas que no sean ajustadas y que no nos limiten el movimiento durante la noche. Este pijama tiene una silueta regular, es decir, no es ni ancho ni ceñido, lo que garantiza comodidad cuando estamos en casa y durante esas horas de descanso.

Es el modelo adecuado para quienes buscan confort, pero sin renunciar al estilo: tiene un cuello en V muy favorecer. “Cómodo y de calidad. Contento con la compra“, así hablan de este pijama en el comercio electrónico.

Pijama de corte clásico. Cortesía de Amazon

Disponible en varios colores

El pantalón de este pijama lleva un estampado muy asociado a este tipo de prendas: los cuadros. Combinado con una camiseta lisa, este modelo es sencillo, pero con un diseño cuidado. Y es que tiene detalles, como el cuello y un bolsillo en el pecho, que le dan mucho encanto.

Además, está disponible en varios colores, por lo que podrás elegir el que más te guste y encaje con tu estilo. “Me queda mucho mejor que el último conjunto de pijama que tuve”, asegura un comprador.

Pijama disponible en varios colores. Cortesía de Amazon

Con un estampado divertido

Aparte de lo cómodos que son, lo mejor de los pijamas es que puedes elegir diseños divertidos y desenfadados para estar a gusto por casa. Como este conjunto, que cuenta con un motivo animado tanto en la camiseta como en los pantalones cortos. Aparte del estampado llamativo, estas piezas son muy prácticas: la cintura del pantalón es elástica y ajustable, y los dobladillos son amplios para facilitar el movimiento.

Pijama con un estampado divertido. Cortesía de Amazon

Diseño con bolsillos

Siempre vamos por casa con el móvil en la mano, esto es así. Por eso, no hay nada más práctico que una prenda con bolsillos donde poder llevar este dispositivo u otros objetos más pequeños: este pijama incorpora dos amplios en el pantalón corto.

Esto, sumado a su estilo sencillo y elegante, hace que sea un conjunto ideal para llevar por casa cuando las temperaturas empiezan a ser cada vez más altas. Es más, quienes han comprado este pijama destacan la durabilidad del tejido: “Se ha lavado varias veces, se ve y se siente igual que el primer día”, valora otro usuario.

Pijama con bolsillos. Cortesía de Amazon

Tejido suave y de calidad

A la hora de comprar un pijama también hay que tener en cuenta el tejido, sobre todo aquellas personas con pieles sensibles. Este conjunto está confeccionado con una tela de alta calidad (95% algodón y 5% elastano) para que, cuando te lo pongas, se sienta suave y ligero. No es de extrañar que cuente con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5 en Amazon, donde cientos de valoraciones aseguran que se trata de una prenda “cómoda a buen precio”.

Pijama con un tejido de alta calidad. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos pijamas

¿De qué material están confeccionados?

De algodón. Es un tejido cómodo, transpirable y que mantiene el cuerpo fresco.

¿Qué cuidados requieren estos pijamas?

Se pueden meter en la lavadora porque, al estar hecho de un material duradero y resistente, no se decoloran ni se deforman.

Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de abril de 2026.

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