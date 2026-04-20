Cuatro chanclas ‘retro’ que no pasan de moda: arrasan siempre en Amazon por su sencillez y comodidad

Son modelos de marcas reconocidas, ideales para el día a día, que ofrecen un buen agarre y confort en cada paso

La llegada del buen tiempo se ha notado en todos lo sentidos, sobre todo, a la hora de vestir. Aunque aún llevamos encima una sudadera de entretiempo por si bajan un poco las temperaturas, ahora optamos por prendas y zapatos más ligeros. En este sentido, hay básicos que no puede faltar, como es el caso de las chanclas. Son ligeras y muy prácticas, el calzado protagonista de las temporadas más cálidas.

Hay quien considera que solo forman parte del ámbito doméstico y de piscina, pero lo cierto es que, conforme se acerca el verano, es habitual que las veamos por la calle e integradas en estilismos informales. Entre tantos modelos, aquellos con un estilo retro son los que más triunfan: no solo cuentan con un diseño atractivo, también ofrecen un buen agarre para poder llevarlas a diario. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos reunido cuatro chanclas de este estilo y de marcas muy reconocidas que siempre arrasan en Amazon. ¿El motivo? Su sencillez y comodidad.

Chanclas Adidas Adilette Shower

Aparte de contar con el clásico diseño de Adidas, estas chanclas están fabricadas para ser utilizadas en superficies húmedas. Por eso cuentan con una suela antideslizante para ofrecer mayor seguridad. Además, poseen una buena amortiguación para proporcionar mayor confort en cada paso. “No puedo estar más contento. Son extremadamente ligeras y la suela es muy blandita, ideal para después de ducharme en el gimnasio o para estar por casa“, dice un usuario que las ha comprado.

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Chanclas Adidas Adilette Shower. Cortesía de Amazon

Chanclas Puma Divecat V2

Se trata de un modelo con mucha personalidad. Por lo que, si estás pensando en unas chanclas con las que salir a la calle, estas son unas gran opción. Al tener una tira más ajustada y una estructura de EVA, producen una gran sensación de firmeza. Aunque parezca un calzado robusto, es muy flexible, ligero y resistente, un auténtico todoterreno. "Después de varios usos siguen como nuevas, sin deformarse ni perder comodidad“, dice una de las más de 31.000 valoraciones en el comercio electrónico.

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Chanclas Puma Divecat V2. Cortesía de Amazon

Chanclas FILA Morro Bay

La comodidad de unas chanclas depende mucho del material del que estén fabricadas, algo que Fila tiene mucho en cuenta a la hora de diseñar este tipo de calzado. Y es que este modelo es bastante agradable al tacto. De hecho, para garantizar mayor confort, la plantilla es acolchada y ofrece un agarre muy seguro. Es, por tanto, ideal para el día a día, algo que valoran mucho quienes se han decantado por ellas: “Las puedes llevar todo el día y no te hacen rozaduras. Lo más importante es que no dejan tinta en los pies“.

Chanclas FILA Morro Bay. Cortesía de Amazon

Chanclas Adidas Adilette Aqua

Diseño atemporal, flexible y fácil de llevar. No es de extrañar que sea uno de los modelos favoritos entre los compradores en Amazon, donde las califican como “cómodas y versátiles”. Estas chanclas cuentan con la tecnología Cloudfoam en la plantilla para ser más suaves, lo que las hace adecuadas para la piscina y el uso diario. Además, están disponible en varios colores para poder adaptarse a todos los estilos.

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Chanclas Adidas Adilette Aqua. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre estas chanclas

¿Las chanclas cuentan con una buena sujeción?

Sí, es algo fundamental en este tipo de calzado. Sobre todo cuando se utilizan en superficies mojadas.

¿Se pueden usar en exteriores?

Por supuesto. Las chanclas son cómodas y ligeras, aunque hay que elegir muy bien el modelo cuando salimos a la calle. Es decir, hay que apostar por unos que estén fabricados con materiales resistentes y de calidad para evitar resbalones.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de abril de 2026.

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