Los nuevos zapatos de Pikolinos que apuestan por la comodidad esta primavera

Zapatos, sandalias y otros accesorios para pasar la primavera con mucho estilo y comodidad.

Desde calzado para ellos hasta sandalias para ellas: la colección de esta temporada combina diseños clásicos con toques actuales

La llegada de la primavera marca el cambio de armario: los jerséis se sustituyen por las camisas y los pantalones por las faldas. El calzado cobra protagonismo y las botas quedan relegadas por diseños más ligeros.

En este terreno, destaca Pikolinos. La firma española ha construido su identidad sobre la combinación de calidad y comodidad, una filosofía que mantiene en su nueva colección primavera-verano, ahora con una mirada más actual.

‘Feelings’: colección primavera-verano 2026

Con un enfoque entre lo tradicional y lo moderno, Pikolinos se mantiene fiel a su esencia, pero introduce elementos diferenciales y combinaciones más atrevidas. Desde estampados bucólicos hasta acabados metalizados, la colección apuesta por actualizar los clásicos.

Zapatillas, sandalias y mucho más: estas son 10 compras que querrás llevar con todos tus estilismos de primavera y que merecen un hueco en tu radar.

Calzado para él

Deportivos barefoot Arenal

La línea Arenal combina el concepto del calzado minimalista con los altos estándares de calidad de Pikolinos. Estas zapatillas actúan como una segunda piel, se adaptan a la forma del pie y favorecen una pisada natural. Su diseño versátil encaja con cualquier estilo y funciona tanto con vaqueros como con pantalones chinos.

Deportivos ‘barefoot’ Arenal. PIKOLINOS

Zapatos San Juan

Perfecto para los hombres más clásicos. Se distingue por un cierre elástico para un ajuste cómodo, una suela extraligera que proporciona excelente amortiguación y una plantilla acolchada que envuelve los pies. Además, añade elegancia a cualquier look en cuestión de segundos.

Zapatos San Juan. PIKOLINOS

Deportivos barefoot Aranjuez

Para los que buscan la suavidad y calidez que caracteriza a la marca con una pisada más natural. Este modelo unisex, el primero con sello barefoot de la marca, destaca por su flexibilidad. Incluye una planta interior adaptable que facilita la transición a este tipo de calzado.

Deportivos ‘barefoot’ Aranjuez. PIKOLINOS

Calzado para ella

Deportivos con cremallera Vigo

Uno de los modelos estrella de la colección. Su diseño fresco y versátil lo convierte en un básico de primavera. Incorpora una plantilla extraíble y acolchada con tecnología Memory Foam, diseñada para maximizar el confort. El cierre combina cordones y cremallera para una gran sujeción.

Deportivos con cremallera Vigo. PIKOLINOS

Sandalias con cuña Gomera

La primavera pide sandalias, y este modelo apunta a convertirse en uno de los favoritos de la temporada. La cuña de seis centímetros estiliza la silueta y su diseño clásico ofrece múltiples opciones de combinación.

Sandalias con cuña Gomera. PIKOLINOS

Deportivos Arrecife

Ideales para el día a día gracias a sus prestaciones técnicas que buscan comodidad: plantilla extraíble Memory Foam, suela ultraligera y cierre de cordones. Su diseño en tonos tierra con detalles metalizados aporta estilo y combinan con prácticamente todo.

Deportivos Arrecife. PIKOLINOS

Sandalias planas Aitana

Cuenta con la combinación perfecta entre estilo y confort. Destaca por una plantilla acolchada y una suela ligera, junto con un diseño de piel suave con cierre de hebillas y tachuelas. Su versatilidad permite llevarlas desde la mañana a la oficina hasta la noche en una cena con amigas.

Sandalias planas Aitana. PIKOLINOS

Sandalias barefoot Betera

Con la máxima puntuación en excelencia barefoot otorgada por el centro biomecánico Umana, este diseño tipo cangrejera funciona como un todoterreno: ofrece estabilidad, ajuste cómodo y bienestar durante todo el día.

Sandalias ‘barefoot’ Betera. PIKOLINOS

Otros accesorios

Aunque el calzado se lleva el papel principal de la colección de primavera-verano, el catálogo se completa con bolsos y accesorios funcionales que siguen la misma línea estética y funcional.

Mochila con cierre de cremallera

Bolsillo interior, exterior y trasero: este complemento incluye múltiples compartimentos para guardar todo lo necesario. En cuanto a la disponibilidad de colores, se puede encontrar en dos tonos: olmo y negro.

Mochila con cierre de cremallera. PIKOLINOS

Bolso tote

Perfecto para ser el compañero diario de las que lleven la casa encima. Incorpora un cierre de cremallera y bolsillo interior. Además, está disponible en brandy y marfil para satisfacer diferentes gustos.

Bolso tote. PIKOLINOS

Preguntas frecuentes sobre la colección de primavera-verano de Pikolinos

¿Qué se puede encontrar en el catálogo de la nueva colección de primavera-verano 2026?

Principalmente materiales ligeros, tejidos transpirables, cierres prácticos y modelos barefoot.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de abril de 2026.

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