Maíllo se fija como objetivo doblar resultados tras el acuerdo de unidad en Por Andalucía

La izquierda andaluza dice percibir un cambio en el estado de ánimo del electorado progresista y encara la campaña para el 17-M con un discurso optimista. Antonio Maíllo, el candidato a la Junta de la coalición Por Andalucía, ha fijado este lunes como objetivo lograr en el próximo Parlamento hasta 10 diputados. En 2022 obtuvo cinco. “Hacemos una apuesta para doblar resultados. No estamos aquí para sobrevivir, sino para jugárnosla”, ha asegurado. En un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, el también coordinador federal de IU ha defendido las propuestas de su formación para estos comicios; se ha distinguido del PSOE, socio en el Gobierno central en temas como la vivienda; y ha reivindicado el pacto alcanzado para concurrir con siete partidos a las elecciones y no fragmentar más el voto.

En un gesto para dar muestra de la unidad con Podemos, que se incorporó a la candidatura en el último día de plazo, su coordinadora autonómica, Raquel Martínez, ha sido la encargada de presentar a Maíllo. La dirigente, de la corriente interna que defendía el acuerdo a lo largo del último año, ha justificado su presencia en el acto: “Tenemos una responsabilidad compartida, que las concesiones y renuncias sirvan para conseguir el cambio en Andalucía y sean a la vez un impulso para frenar la barbarie en el resto de España”. Podemos, que cambió de estrategia tras el último batacazo en Castilla y León, criticó tras la firma que el acuerdo no reconocía su peso político real (tiene el uno por Jaén y el dos por Sevilla y Málaga); y el que había sido elegido en primarias candidato a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha decidido incorporarse a las listas de número seis por Cádiz, un puesto únicamente simbólico. “Raquel ha sido muy coherente en la defensa de sus tesis políticas, que han vencido”, ha reconocido Maíllo. “Este acuerdo ha sido aplaudido por la sociedad civil, el votante. La gente no quiere complicaciones. Hemos sacrificado en favor de un instrumento que favorece el mandato popular. No un mandato de cada parte”, ha señalado.

El candidato se ha afanado en identificar la suya como la “papeleta de la izquierda andaluza”, obviando a Adelante Andalucía, el partido creado por Teresa Rodríguez y al que algún sondeo sitúa incluso por encima de la coalición. “Si nos dan los números, nosotros gobernamos, queremos transformar. Sabiendo el desgaste que supone”, ha subrayado para diferenciarse de los de José Ignacio García, aspirante de Adelante, que en 2020 abandonó Podemos al oponerse a entrar en la coalición con el PSOE. Maíllo ha asegurado que no teme ni piensa en el sorpasso de la formación andalucista, sino que se vuelca en quedar mejor que “PP y Vox”. Sobre la división del espacio, el cabeza de lista por Sevilla le ha restado hierro. “Drama cero con esto, porque en otros períodos de la historia estaba IU y estaba el Partido Andalucista. No pasaba nada, había proyectos diferentes. El acuerdo demuestra un cambio de rasante en la política española”. En 2018, unidos, la candidatura liderada por Rodríguez logró 17 escaños y el 16,2% del voto.

Para Maíllo, “un buen resultado [el 17-M] va a reforzar que el carril iniciado en Andalucía se ratifique en el resto del Estado”. El desayuno se organiza un día después del acto de presentación en Sevilla del proyecto para las generales de IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar, en el que los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun respaldaron al candidato. “Si no está Sumar en el Gobierno, no hay ni reconocimiento del Estado palestino, ni prohibición del uso de las bases. El resultado de Pedro Sánchez [como líder reconocido por otros ejecutivos progresistas] es nuestras políticas”, ha defendido Maíllo, que ha buscado también diferenciarse del socio sin mencionar (tampoco este lunes) a María Jesús Montero, la exvicepresidenta primera y aspirante socialista.

“Somos un proyecto coherente de izquierdas. Lo que decimos en campaña lo haremos después. El PSOE dice mucho en campaña y después le tiemblan las piernas”, ha deslizado contra el partido, al que también ha cuestionado por sus posiciones en vivienda a una semana de que se vote el decreto que prorroga los alquileres, abocado al fracaso por el rechazo de PP y Junts. “Siguen las negociaciones, aunque parezca que no”, ha asegurado sin querer dar por perdida ya la votación después de que Yolanda Díaz tildase la semana pasada a la formación de Carles Puigdemont de “racista y clasista”. En clave nacional, también Maíllo ha asegurado que Sumar conseguirá que el Gobierno de España reconozca los derechos del pueblo saharaui. Una promesa que lo aleja mucho, de momento, de la postura que mantienen los socialistas tras el giro del Ejecutivo en marzo de 2022.