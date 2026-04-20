EL PAÍS y Cadena SER presentan ‘Infiltrados en el gaming’, el segundo episodio de ‘La ola ultra’

El capítulo, disponible en abierto desde este lunes, aborda la captación de miembros por movimientos de extrema derecha neonazis en los videojuegos

La ola ultra, la serie documental firmada por EL PAÍS y Cadena SER centrada en el auge de los movimientos de extrema derecha y su lado más violento, estrena en abierto este lunes su segundo episodio. Infiltrados en el gaming profundiza en cómo el mundo de los videojuegos está siendo utilizado por movimientos de extrema derecha neonazis al convertirse en un entorno propicio para la captación y radicalización de jóvenes y cómo las fuerzas de seguridad del Estado vigilan los contenidos en juegos en línea para prevenir la formación de células terroristas.

Cuenta con testimonios de la Policía Nacional y el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), así como con la participación de expertos en cultura digital y programadores de videojuegos que analizan y profundizan en la efectividad de las estrategias de captación en un entorno basado en la comunidad y la interacción y los riesgos que suponen para los jóvenes.

El tercer episodio de la serie documental pasará del entorno gaming a la calle y pondrá el foco en el caso español, con atención a la aparición de organizaciones como Núcleo Nacional, inscrito recientemente como partido político.

La ola ultra es un proyecto firmado por la periodista Belén Fernández, el realizador Álvaro Rodríguez de la Rúa y el grafismo de Julia Jiménez, del equipo de EL PAÍS Vídeo y cuenta con la participación del periodista Javier Bañuelos de Cadena SER.

Los capítulos están disponibles en la web de EL PAÍS y su canal de televisión, al que se puede acceder de forma gratuita a través de la aplicación Tivify, y en los canales de distribución de vídeo de Cadena SER.