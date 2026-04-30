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Higiene profesional en casa: por qué este irrigador dental portátil es el secreto para unas encías sanas

Complementa la salud bucodental de la mejor forma posible con un aparato que posee cuatro modos de uso, un diseño impermeable y varias boquillas especiales

Higiene profesional en casa: por qué este irrigador dental portátil es el secreto para unas encías sanas.GETTY IMAGES
Daniel Muela
Daniel Muela
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Si hay un dispositivo en el que confiar para mejorar la higiene bucodental a diario, ese es el irrigador dental portátil. Potenciarla no significa dejar de lado el uso obligatorio del cepillo de dientes (manual o eléctrico), al contrario. Se trata de un complemento donde el cepillado no puede acceder con tanta facilidad, como las zonas existentes entre los dientes o bajo la línea de las encías. Con esta premisa, desde EL PAÍS Escaparate hemos querido ahondar en lo más novedoso en cuanto a irrigadores dentales se refiere y a la venta en el catálogo de Amazon. Entre lo más atractivo en materia de relación calidad-precio, hay un modelo de irrigador portátil que destaca por encima del resto y, encima, se encuentra rebajado.

Se trata de un producto sanitario que cuenta con cerca de un millar de valoraciones cuya nota media asciende ya a 4,6 sobre 5 estrellas. Los usuarios que ya han tenido oportunidad de tenerlo en su poder aseguran que cumple muy bien su función, lo encuentran muy práctico para llevarlo de viaje y dispone de una amplia autonomía. “Es muy cómodo de utilizar”, comenta uno de ellos y otro también asegura que desarrolla una limpieza profunda: “Deja tus dientes profundamente limpios”.

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¿Qué aporta un irrigador dental a tu rutina diaria?

Entre los motivos por los que deberías introducir un irrigador dental en tu rutina bucal, queremos resaltar los que realmente suponen un cambio significativo. Entre los que se distinguen los siguientes:

  • Se reduce la inflamación de las encías: también se evita el sangrado.
  • Se considera muy útil al contar con algún dispositivo médico: como una ortodoncia, un implante o una prótesis.
  • Se aumenta la limpieza interdental: es capaz de llegar a espacios muy estrechos donde las cerdas del cepillo no lo consiguen.
  • Arrastra restos de comida y bacterias: gracias a sus boquillas especiales, y junto al chorro de agua empleado, permite eliminar la placa con más facilidad.

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Irrigador dental portátil: impermeable, plegable y con cuatro modos de uso

Son muchas las ventajas que supone adquirir un irrigador de tamaño compacto de estas características. La primera reside en su funcionamiento, simple a la par que efectivo. Esto se debe, entre otras cosas, al chorro de precisión que utiliza. No solo es idóneo para retirar el 99,9% de la placa adherida en los dientes, también es muy cuidadoso ante encías sensibles, brackets o implantes. Además, sus tres boquillas con diseño en forma de S facilitan una limpieza a fondo entre los espacios interdentales y los molares.

Apto para usar en la ducha al disfrutar del rango más elevado de resistencia al agua, este producto también dispone de un diseño que se pliega o despliega en tan solo un segundo, debido a un depósito de agua que no supera los 200 ml. Por si fuera poco, incorpora cuatro modos de limpieza a elegir entre suave, normal, masaje e intenso. ¿Y su autonomía? Es capaz de soportar un uso durante tres meses antes de agotarse su batería.

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Preguntas frecuentes sobre irrigador dental

¿A qué temperatura debe estar el agua en contacto con este dispositivo?

Se debe evitar, en todo caso, utilizar agua caliente o exponerlo a temperaturas extremas.

¿Se debe reemplazar la boquilla con el paso del tiempo?

En efecto. Hay que reemplazarla en un periodo comprendido entre los tres y los seis meses para lograr un rendimiento óptimo en todo momento.

¿Por qué método se carga este irrigador de viaje?

Su batería se recarga mediante un puerto USB-C.

¿Cuándo no se debe usar el irrigador dental?

En caso de tener heridas abiertas en la boca o enfermedades periodontales avanzadas, no es recomendable su uso. Su chorro de agua directo puede irritar dichas zonas afectadas.

¿Cada cuántas veces se puede utilizar el irrigador dental en un solo día?

Lo conveniente es recurrir a él entre una y dos veces a al día cada vez que te cepilles.

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