Dile adiós al detergente líquido: el invento español biodegradable que está revolucionando la colada

Estas tiras para la lavadora son fáciles de usar, dejan la ropa suave sin desgastarla y tienen un menor impacto ambiental

Llega el día de la semana en el que toca hacer la colada, el cesto de la ropa sucia está a rebosar y entonces ahora tienes que meter todo en la lavadora. El detergente te espera debajo del fregadero y con el conocimiento que te da la experiencia, añades la cantidad adecuada según tus necesidades.

Pero, ¿qué pasaría si te digo esto? Ya no tienes por qué cargar con envases pesados, que además suelen ser enemigos de los pisos pequeños, ni añadir a ojo este detergente. Para dejar atrás estas situaciones, existen alternativas como las tiras ecológicas de Natulim, de las que te hablaremos hoy.

Este tipo de detergente concentrado no solo es muy práctico por su peso y tamaño, sino que se convierte en una alternativa más sostenible frente a las opciones líquidas o en polvo de toda la vida. A continuación te contamos un poco más sobre el producto y cuáles son sus beneficios.

Este detergente en tiras tiene más de 6.000 reseñas en Amazon. © Amazon

Detergentes en tiras Natulim

Lo primero que queremos destacar es que Natulim es una empresa española fundada por dos jóvenes apasionados por la innovación y el medio ambiente. Nace como una alternativa ecológica y más segura a los productos de limpieza tradicionales.

Las tiras son ligeras y 100% biodegradables. Por otra parte, están hechas con ingredientes de origen vegetal (podrás verlos todos en la sección final del artículo), que no contienen sustancias tóxicas ni dejan residuos en cada lavado.

Un detergente concentrado fácil de usar

Solo tendrás que partir por la mitad una de las láminas (dependerá de la cantidad de ropa), introducirla al tambor de la lavadora y ponerla a funcionar. Por supuesto, al tener un tamaño compacto, se puede almacenar de una manera más sencilla en uno de los cajones de la cocina, por ejemplo. No tendrás que sacrificar espacio por poner envases grandes y pesados en tu hogar.

Por si fuera poco, también contiene activos que ayudan a dejar la ropa más suave sin estropearla, por lo que no hay necesidad de añadir un suavizante.

La hoja de detergente se introduce directamente en el tambor de la lavadora. © Amazon

Una opción sostenible y eficaz frente las manchas

Natulim asegura que el detergente en tiras es eficaz contra la ropa muy sucia y las manchas, una queja recurrente en este tipo de alternativas eco. Por otra parte, está comprometida con la sostenibilidad y prueba de ello son los siguientes aspectos a tener en cuenta.

Producción local.

Caja 100% biodegradable con tinta ecológica.

Menos emisión de CO₂ en transporte.

Libre de plásticos.

Ingredientes de origen vegetal.

Menos consumo de agua frente al detergente líquido.

Es uno de los detergentes en tiras favoritos en Amazon

Esto es lo que hemos podido comprobar en su ficha de producto. Actualmente cuenta con más de 6.000 opiniones y tiene una nota media de 4,6 sobre 5. Los clientes destacan principalmente que es una opción muy práctica y que cumple con lo que promete.

“Para mí ha sido un gran descubrimiento y ya no quiero volver al detergente líquido de siempre”, reseña uno de los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

Este detergente en tiras tiene opciones con aroma y sin fragancia. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este detergente en tiras ecológico

¿Cuáles son sus ingredientes?

A continuación te dejamos la lista completa:

Alcohol polivinílico

Glicerol

Betaína

Bicarbonato de sodio.

Citrato de sodio

Dodecilsulfato sódico

Alfa olefín sulfonato

Alcohol etoxisulfato

Caolinita y almidón

Perfume

¿Cuántas tiras debo usar para cada lavado?

Una tira (media hoja) para coladas de 4 kg. Dos tiras para lavadoras de 7 a 8 kg. Esta medida podría variar según la suciedad de la ropa o los gustos personales.

¿Se puede poner la tira directamente en el tambor de la lavadora?

Sí. Ese es el modo correcto de utilizarlas.

¿Se puede usar para lavar tejidos delicados?

Sí. Lo importante es seguir las recomendaciones de cada fabricante de ropa.

¿Se puede usar para lavar a mano?

Sí. Se debe disolver media tira en un cubo de agua.

¿Tiene perfume?

Sí. Tienes dos opciones con aroma: lavanda y floral, y una opción sin fragancia.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de abril de 2026.

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