El accesorio de Kärcher para limpiar el coche con espuma como en un túnel de lavado

La forma más rápida y con el menor esfuerza de limpiar cualquier superficie con agua a presión.

Esta boquilla de espuma tiene un depósito de 0,6 litros y cuenta con un ajuste manual diseñado para que controles fácilmente la cantidad y la intensidad de la limpieza

La primavera es esa época en la que los amantes de los coches aprovechan para sacar su vehículo al aire libre y limpiarlo en profundidad. Cuando quieres dejar el coche impecable, hay dos opciones: llevarlo a un túnel de lavado para una limpieza profesional o recurrir a la idea de sacar las esponjas, cubos y productos de limpieza, que ha quedado un poco obsoleta, pero que aún hay personas que siguen disfrutando de ese proceso manual. Si buscas un punto intermedio, recurrir a una hidrolimpiadora puede ser una opción más cómoda que limpiar el coche manualmente o pagar cada vez que necesites un lavado, si te gusta tener el coche siempre impoluto.

Esta boquilla de espuma, con un depósito de 0,6 litros, es un accesorio de Kärcher diseñado para hidrolimpiadoras que convierte el detergente en una espuma densa que ayuda a limpiar en mayor profundidad, con mayor facilidad y menos esfuerzo.

Cortesía de Amazon.

Un accesorio versátil y muy valorado por los usuarios de Amazon

Aunque esta boquilla es muy útil a la hora de lavar el coche, no se queda simplemente ahí, tiene un uso muy versátil. Puedes usarla en vidrio, piedra, persianas o incluso en caminos y muros exteriores. En definitiva, es útil para utilizarla en cualquier superficie que necesite la presión de una hidrolimpiadora. Con una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas, después de más de 30.000 reseñas y habiendo superado las 200 unidades vendidas solamente durante este mes, este accesorio se está convirtiendo en el mejor aliado para limpiar en profundidad para los usuarios de Kärcher.

Una espuma que ayuda a quitar la suciedad más incrustada

Una de las principales características por la que muchos usuarios de Kärcher utilizan este accesorio es porque enseguida notan cómo transforma el detergente en una espuma densa y consistente que se adhiere fácilmente a la superficie que quieren limpiar. Esto hace que no tengas que frotar concienzudamente ni aplicar una presión mayor durante más tiempo en una zona con una mancha complicada. Esto es especialmente útil cuando limpias el coche o cuando quieres quitar la suciedad que se ha acumulado en las paredes o el suelo de la terraza durante los meses de invierno y otoño.

Cortesía de Amazon.

Controla la cantidad y la intensidad fácilmente girando una rosca

Otro aspecto importante que valoran especialmente los usuarios de este accesorio es que puedes ajustar manualmente la cantidad y la intensidad de detergente que utilizas. Esto te permite adaptar cada uso al espacio que estás limpiando. Por ejemplo, si solo quieres un mantenimiento rápido del coche, puedes reducir el consumo. En cambio, si estás limpiando una fachada o unos muebles de jardín muy sucios, puedes aumentar la intensidad fácilmente girando la rosca del bote.

Cortesía de Amazon.

Compatible con diferentes modelos de Kärcher

Si ya cuentas con una hidrolimpiadora Kärcher que se encuentre entre los modelos K2 y K7, este accesorio es compatible con todos ellos. Si aún no tienes una Kärcher y estás pensando en hacerte con una, aquí te dejamos tres opciones que están rebajadas estos días.

Hidrolimpiadora Kärcher K2

Cortesía de Amazon.

Hidrolimpiadora Kärcher K4

Cortesía de Amazon.

Hidrolimpiadora Kärcher K7

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Hace falta frotar después de aplicar la espuma?

Depende del nivel de suciedad. Lo normal es dejar actuar la espuma durante un rato y luego volver a aplicar presión con la Kärcher para aclarar y eliminar los restos.

¿Es difícil de montar o usar?

No, se acopla directamente a la lanza de la hidrolimpiadora y su uso es bastante sencillo.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de abril de 2026.

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