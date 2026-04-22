El Ayuntamiento no devolverá las multas por acceder a la zona de bajas emisiones de la anterior ordenanza, anuladas por la justicia

El Tribunal Supremo rechazó este martes el recurso del Consistorio madrileño contra la sentencia que tumbó varios artículos de la antigua normativa. En marzo se aprobó la nueva, pero hasta entonces las sanciones se han seguido poniendo

El Ayuntamiento de Madrid no devolverá el dinero de las multas puestas por acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) durante el periodo que estuvo vigente la anterior ordenanza de movilidad ―hasta el pasado 24 de marzo, cuando se aprobó la nueva― porque no tienen efecto retroactivo según la jurisprudencia, ha confirmado este miércoles la vicealcaldesa, Inma Sanz, tras un acto en la capital y que recoge Europa Press. El Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2024 varios artículos de la normativa relacionados con dichas zonas a raíz de un recurso presentado por el grupo municipal de Vox, pero como el fallo no era firme, las sanciones se siguieron aplicando. Este martes el Tribunal Supremo (TS) rechazó el recurso que el Consistorio madrileño interpuso contra dicha sentencia.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, apuntó nada más conocerse el auto del Supremo que la nueva normativa, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en la capital, deja sin efecto la sentencia del alto tribunal. Aun así, no habían señalado todavía qué pasaba con las multas interpuestas hasta marzo de 2025 por acceder a una ZBE.

La organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), solicitó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que anulara las sanciones. Según la asociación, entre septiembre de 2021 y noviembre de 2025, el Ayuntamiento de la capital ha impuesto “3.361.751 multas, por un valor económico de más de 650 millones de euros”. Piden que se devuelva el dinero de las multas puestas hasta el pasado 6 de abril, aunque entonces ya estaba aprobada la nueva ordenanza. Desde la sentencia del TSJM, la organización ha instado a los conductores a recurrir todas las sanciones relacionadas con las zonas de bajas emisiones.

Lo mismo pidió tras conocerse el auto el todavía portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, inmerso en una batalla interna con su partido y cuya portavocía en la capital está en el aire desde que su partido lo expulsara de la formación. El ex secretario general anunció, precisamente a la salida del Tribunal Supremo, que presentará en el próximo pleno de Cibeles, el 29 de este mes, una moción de urgencia en la que pedirá a Almeida que devuelva las multas.

Sanz ha señalado este miércoles que la jurisprudencia que avala que no se dé el carácter retroactivo en las sentencias, “más allá de los recursos que se puedan presentar”. Esto es, aquellas personas, como ocurrió con la tasa de basuras, que estén en plazo para recurrir la sanción o que ya lo hayan hecho y aún no se haya resuelto su recurso.

El auto del Supremo llegó casi un mes después de que el Ayuntamiento aprobara en Pleno, entre críticas y quejas de la oposición, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, impulsada por el área que dirige Carabante.

Las novedades de la normativa, recogidas en dos enmiendas introducidas a última hora por el propio PP, incluyen que los coches de empadronados sin etiqueta podrán circular por Madrid siempre que se cumplan los límites europeos de contaminación y que se pueden ampliar los días y el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado en zonas con gran demanda de aparcamiento. Vox y Más Madrid presentaron enmiendas a la totalidad, y el PSOE presentó seis concretas. Carabante se enorgulleció por la aprobación, que consideró “un éxito”.