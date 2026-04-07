Adiós a los agujeros en el baño o la cocina: esta solución fácil te permite colgar accesorios sin taladrar

Estos colgadores se instalan con facilidad, son reutilizables y están disponibles en dos colores

En toda casa hacen falta soportes para que los trapos no estén esparcidos por la cocina o para dejar las toallas en el baño. En definitiva, para una mejor organización. Lo ideal es poder colgar estos accesorios en las paredes, pero esto también plantea un gran reto: hacerlo sin dañar las superficies. Aquí es donde los cuelga fáciles se presentan como la gran alternativa.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate te traemos la solución definitiva para no hacer agujeros en casa: este paquete de seis colgadores con ventosa. Son fáciles de adherir, tienen una buena relación calidad-precio y aguantan muy bien el peso, justo lo que necesitan las paredes de tu hogar.

Disponible en plateado y negro. Cortesía de Amazon

Fácil instalación, sin necesidad de herramientas

Hacer agujeros en la paredes también implica recurrir a taladros inalámbricos u otras herramientas que hacen más tediosa la instalación. Con estos ganchos no harán falta: tienen ventosa, por lo que su aplicación es rápida y sencilla.

En primer lugar, hay que limpiar la superficie donde vas a colocarlos. Después se retira la película protectora y se presiona en la superficie. Por último, hay que deslizar el anillo de refuerzo y la tapa sobre la base, y apretar en sentido de las agujas del reloj para mejor sujeción. Así de fácil.

Aplicable en diferentes superficies

En baños, en cocinas o en dormitorios, uno de los principales atractivos de estos ganchos es que pueden fijarse en diferentes superficies. Funcionan, sobre todo, en azulejos lisos, vidrio o zonas metálicas. Sin embargo, hay que evitar superficies irregulares donde la ventosa no puede agarrarse con firmeza.

Diseño sencillo, pero elegante

Dimensiones: 6 x 6 x 5 centímetros.

A diferencia de otros colgadores adhesivos o toalleros, estos ganchos tienen un diseño sencillo y compacto que dará un toque de elegancia a tu hogar. Al estar disponible en dos colores, en plateado y en negro, podrás elegir el que mejor se adapte a tus gustos y a la decoración de tu casa.

Aplicación sencilla y rápida. Cortesía de Amazon

Reutilizable y resistente

En caso de que necesites cambiar de ubicación el colgador, podrás hacerlo sin problema. Otro de los aspectos positivos de este producto es que es fácil de quitar y, además, se puede reutilizar. Cuando hayas despegado el gancho, solo tendrás que lavar la ventosa y, una vez seca, podrás colocarlo en el sitio que desees.

Además, en estos ganchos podrás colgar toallas, bufadas, abrigos y otros accesorios del hogar sin miedo a que cedan al peso. No solo se agarran con firmeza a la superficie, también tienen una alta capacidad de carga.

Así los califican en Amazon

La practicidad de estos colgadores la avalan las reseñan de quienes los han adquirido en el comercio electrónicos. Destacan, sobre todo, su estética y su adherencia: “He puesto cinco de seis que compré y no se ha caído ninguno. Son muy bonitos y fáciles de colocar”, dice uno de ellos.

Aseguran estar “muy contentos” con su compra por motivos como el siguiente: “Los usamos en el aseo para colgar toallas grandes, incluso cuando están mojadas, y aguantan el peso sin ningún problema”, comenta una usuaria.

Se puede aplicar en distintas superficies. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes

¿Son resistentes al agua?

Están hechos de acero inoxidable, por lo que están diseñados para ambientes húmedos como los baños.

¿En qué superficies no puedo poner estos ganchos?

En paredes pintadas, madera en bruto, paredes de cal y papel tintado. Los ganchos no se sujetan bien en superficies irregulares.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de abril de 2026.

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