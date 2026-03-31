Los mejores productos para sobrevivir a la primavera si tienes alergia: purificadores, espráis y más desde 5 euros

Una mujer se encuentra congestionada debido a la alergia estacional dentro de su casa.

Disminuir el picor de ojos, los estornudos y la congestión ocasionada por la alergia estacional es posible: fichamos varias soluciones para usar dentro y fuera de casa

Cada primavera el patrón se suele repetir, sobre todo, entre las personas que sufren algún tipo de alergia o padecen asma en cualquiera de sus grados. Nos referimos a sobrevivir a esta estación del año —tanto dentro como fuera de casa— sin sufrir un tormento diario de estornudos, mucosidad constante o irritación de mucosas tan delicadas como los ojos. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una selección detallada de una serie de productos, con una relación calidad-precio alta en Amazon, que mitigarán el efecto del polen y de otros alérgenos asociados a la vida doméstica y la rutina diaria.

¿Por qué afecta a tanta gente la alergia en primavera?

El polen circula en mayor número durante alguna estaciones determinadas, como es el caso del final del invierno y durante buena parte de la primavera. La clave, sin embargo, reside en cómo el sistema inmunitario lucha contra este agente externo. Si lo hace de forma exagerada, el cuerpo emite ciertas sustancias, como la histamina, provocando los síntomas comunes que percibe mucha gente, tales como: estornudos, tos con irritación, cansancio, picor de ojos o goteo nasal constante.

Además, en esta época existe un mayor número de plantas que liberan el polen haciendo aumentar los síntomas. Tanto en la calle como dentro de casa, debido a que las ventanas se abren con mayor frecuencia con la subida de las temperaturas. Todo ello también se une a otras patologías que se dan durante el año en muchas viviendas, como la alergia a los ácaros, las esporas de moho, el polvo o el pelo de las mascota. Por eso, en EL PAÍS Escaparate también hemos incluido algunos productos en el siguiente listado para hacer frente a todas ellas.

Espray con agua de mar fisiológica (dos unidades)

Este lote de espráis es una solución isotónica de agua de mar 100% natural que se puede aplicar entre dos y seis veces al día. Posee un sistema de microdifusión muy fiable que expulsa partículas muy finas con el objetivo de hidratar la mucosa de forma homogénea.

Espray con agua de mar fisiológica (dos unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Solución isotónica para la mucosa nasal (dos unidades)

Esta otra alternativa para aligerar las fosas nasales a la par que se limpian de mucosidad y restos de polen contiene agua de mar en su formulación. Además, su sistema de aplicación permite un ángulo de 360 grados para facilitar su uso. Se puede usar también en lactantes desde las dos semanas de vida.

Solución isotónica para la nariz (dos unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Gotas hidratantes para el tratamiento de ojos secos

Llevar un colirio en el bolso, la mochila o, incluso, en el bolsillo de la chaqueta durante toda la primavera es una decisión muy acertada. El que hemos fichado aporta un descanso inmediato de síntomas como la irritación o el escozor, y solo el mes pasado en Amazon ya se han vendido más de 3.000 unidades. Su capacidad es de 10 ml.

Ahora, con un 29% de descuento.

Gotas hidratantes para el tratamiento de ojos secos. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de 50 mascarillas antipolen de clase FFP2

En zonas como parques o calles donde existan árboles ya florecidos, las probabilidades de que se irriten la garganta, la nariz o los ojos es muy elevada. Por eso, se puede recurrir a utilizar una buena mascarilla FFP2 como las de la imagen. El pack ahorro integra 50 unidades, son cómodas, presentan cinco capas protectoras y poseen certificado CE.

Lote de 50 mascarillas antipolen de clase FFP2. CORTESÍA DE AMAZON

Purificador de aire con filtro HEPA

Su bajo consumo de energía no es solo la función más destacada de un purificador de aire doméstico como el resaltado en la imagen. Su filtro HEPA tiene tres capas para capturar todo tipo de partículas suspendidas (como polen y caspa de mascotas), además de ser un aparato muy silencioso: no supera los 25 decibelios. Cuenta con función de aromaterapia.

Purificador de aire con filtro HEPA. CORTESÍA DE AMAZON

Humidificador ultrasónico y silencioso con bandeja de aromaterapia

Humidificadores para la casa hay de muchos tipos, pero el que hemos incluido en esta selección presenta una tecnología ultrasónica que favorece una distribución uniforma de la niebla esparcida. Gracias a su capacidad, de 3,6 litros, el aparato brinda más de 30 horas de hidratación ininterrumpida. ¿Su ruido? Apenas hace: se queda en solo 20 decibelios.

Humidificador ultrasónico y silencioso con bandeja de aromaterapia. CORTESÍA DE AMAZON

Aspiradora sin bolsa con filtro HEPA

La firma AmazonBasics no para de lanzar nuevos productos al mercado relacionados con la vida doméstica. Como sucede con esta aspiradora de tipo trineo: posee una potencia de 850 vatios, su filtro HEPA-12 captura hasta el 99,5% de las partículas finas y los alérgenos y su boquilla de triple acción sirve para abordar la limpieza de múltiples superficies.

Aspiradora sin bolsa con filtro HEPA. CORTESÍA DE AMAZON

Aspiradora de mano inalámbrica con filtro HEPA lavable

Sencilla y eficiente: así es esta aspiradora de mano y de tamaño compacto con hasta 25.000 pascales de succión. Es ideal para eliminar, sin esfuerzo, migas, polvo y pelo de mascotas. Además, su depósito de 600 ml ofrece una gran capacidad y se vacía higiénicamente con solo pulsar un botón. Cuenta con luz led, tres boquillas especializadas y 45 minutos de autonomía.

Aspiradora de mano inalámbrica con filtro HEPA lavable. CORTESÍA DE AMAZON

Aspirador de mano Hoover especial para colchones

La marca Hoover es una de las principales firmas en crear pequeños electrodomésticos con los que atrapar todo tipo de ácaros, polvo y microorganismos de las superficies del hogar. Este aspirador de colchones pesa muy poco, cuenta con una potencia de 500 vatios e incluye dentro de sí hasta tres funciones de limpieza: aspiración, bateador y lámpara UV.

34% de descuento, ahorra 40 euros.

Aspirador de mano específico para colchones. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de dos fundas antiácaros para la almohada

“Tienen una calidad excelente, tacto suave y delicado”, asegura, con satisfacción, un usuario. Son protectores que impiden la entrada de ácaros, alérgenos y chinches a un producto tan delicado como una almohada. Poseen la certificación Oeko-Tex, tienen una cremallera resistente para dar una protección integral y promueven la circulación de aire.

Juego de dos fundas antiácaros para la almohada. CORTESÍA DE AMAZON

Protector antiácaros impermeable para el colchón

Este cubre cama es el producto ideal para alejar la humedad, el polvo, las manchas de transpiración y otros vertidos líquidos del colchón. Se vende en múltiples tamaños, se coloca en un abrir y cerrar de ojos (su profundidad máxima roza los 30 centímetros) y sus esquinas son totalmente elásticas. Su tela está fabricada en algodón y poliéster.

Protector antiácaros impermeable para el colchón. CORTESÍA DE AMAZON

Cubre sofá acolchado con protección antiácaros

El sofá o el sillón también es un lugar donde se suelen acumular bacterias y ácaros por doquier. Sobre todo, si no se mantiene una limpieza semanal adecuada. Para prevenir el desgaste diario y también la acumulación de estos microorganismos, es buena idea invertir en una funda como la de la imagen. Se vende en numerosos colores y tamaños.

Cubre sofá acolchado con protección antiácaros. CORTESÍA DE AMAZON

Espray antiácaros para todo tipo de textiles, de Sanytol (tres unidades)

Es el producto más vendido en su categoría en Amazon y ya supera las 1.300 valoraciones. Este pack ahorro es un desinfectante que elimina el 100% de los ácaros en numerosos textiles evitando su proliferación durante meses. Puede utilizarse en colchones, sofás, sillones, alfombras, cortinas, moquetas y otros tejidos no lavables. No deja manchas.

Espray antiácaros para todo tipo de textiles, de Sanytol (tres unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Gafas antipolen unisex con diseño moderno

Con un diseño cómodo, discreto y hasta deportivo, estas gafas antipolen evitarán el tan temido picor, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos en los meses más primaverales. Además, cuentan con un filtro de rayos ultravioleta y se venden en talla única.

Gafas antipolen unisex con diseño moderno. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre productos para tratar la alergia

¿Cuántos ácaros puede acumular un colchón?

De pende de varios factores, con la humedad o el tiempo transcurrido, además de la profundidad en la limpieza, pero un colchón puede llegar a acumular más de dos millones de ácaros.

¿Cómo se deben limpiar las superficies de casa si tienen restos de polen?

Se debería limpiar de arriba hacia abajo con el objetivo de que las partículas caigan y se puedan recoger con más facilidad.

¿Cuándo es mejor ventilar en los días con más concentración de polen en el ambiente?

Lo ideal es llevarlo a cabo cuando la actividad de este microrganismo es menor; es decir, después de media mañana o ya por la noche.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de marzo de 2026.

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