_
_
_
_
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estos son los 5 aspiradores de mano más potentes de Amazon (y al mejor precio)

Te proponemos algunos de estos dispositivos sin cable más populares, capaces de eliminar polvo y suciedad en pocas pasadas

Los aspiradores de mano permiten llegar a zonas de difícil acceso.
Luis Campo Yanguas
No cabe duda de que contar con un robot aspirador en casa es todo un alivio para despreocuparse por la limpieza de los suelos. El problema es que estos dispositivos aún no son capaces de trepar por las paredes o superficies para captar la suciedad en mesas, techos u otras zonas.

Para este fin, existen máquinas de gran tamaño que pueden ofrecer un gran rendimiento para trabajos más laboriosos. Si lo que buscas es una solución práctica y mucho más económica, un aspirador de mano puede convertirse en tu mejor aliado.

Estos aparatos tienen un diseño compacto, no requieren conectarse a la corriente y sirven para un mantenimiento diario del hogar y el coche. A continuación, recopilamos algunos de los modelos más potentes que puedes encontrar en Amazon a buen precio.

Aspirador de mano económico

Potencia de succión: 12.000 Pa

Es la opción más asequible de nuestra selección, ya que se puede comprar por menos de 20 euros. Incorpora un filtro HEPA con estructura metálica, incluye varios accesorios y tiene una autonomía de hasta 20 minutos.

Compra por 19,99€ en Amazon

Aspirador de mano superventas

Potencia de succión: 15.000 Pa

La ficha de este producto supera las 9.000 valoraciones en Amazon y tiene una nota media de 4,3 sobre 5. El aparato incluye tres boquillas, un depósito para el polvo de 540 ml y un tubo de extensión que permite utilizarlo como si fuera un aspirador de escoba.

Compra por 38,88€ en Amazon

Aspirador de mano multifunción

Potencia de succión: 25.000 Pa

Incorpora motores de alta velocidad que mejoran su rendimiento y atrapan fácilmente el polvo, las migas o el pelo de las mascotas. Lo mejor es que no solo aspira, sino que también infla y sopla. Por último, cabe destacar que su depósito es de fácil vaciado y que viene con nueve accesorios.

Compra por 36,99€ en Amazon

Aspirador de mano Cecotec

Potencia de succión: 7.500 Pa

Posee una batería extraíble y un sistema de succión que asegura máxima potencia en cada pasada. Con una sola carga puede funcionar hasta 25 minutos, incluye diferentes accesorios para utilizarlo en casa y en el coche y su depósito tiene una capacidad de 500 ml.

Compra por 49,90€ en Amazon

Aspirador de mano Bosch

“Es el mejor que he tenido, es una marca que nunca defrauda. Lo recomiendo y lo volvería a comprar sin duda”, sentencia uno de los usuarios satisfechos de Amazon. En esta plataforma de venta online, ya tiene más de 500 valoraciones y una nota media de 4,5 sobre 5.

Es el modelo con mayor autonomía, hasta 45 minutos. Por otra parte, su diseño compacto e inalámbrico permite llegar a todos los rincones con mayor facilidad.

Compra por 99,99€ en Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de marzo de 2026.

_

_
_