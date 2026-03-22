El abrillantador por menos de 14 euros que deja los neumáticos y plásticos del coche como nuevos.

Con un litro de capacidad, este producto profesional permite dejar un acabado mate y satinado muy elegante, y sin dejar marcas. También protege ante rayos UV

Un vehículo es una de las compras más importantes en un hogar. Para muchos es algo más que un medio de transporte, sino un producto que cuidar no solo en su parte mecánica (y antes de pasar la ITV cada año) sino en la protección de sus elementos exteriores. Y es que el paso del tiempo no perdona, sobre todo, si lo mantenemos a la intemperie durante muchos años: los faros suelen ser los primeros perjudicados, pero no solo. La carrocería y la pintura también se ven afectadas por diversos arañazos .

Pero si hay una zona que se descuida su mantenimiento es la de los neumáticos y plásticos exteriores. Precisamente, en EL PAÍS Escaparate hemos dado con una solución muy práctica y barata con la que devolver el estado inicial a estas partes del vehículo tan expuestas.

Espray abrillantador de color mate para neumáticos y plásticos del coche. CORTESÍA DE AMAZON

Nos referimos a una de las soluciones profesionales de la marca alemana Alclear, todo un referente en el sector de la automoción global. Tanto es así que en el gigante del comercio electrónico Amazon, su espray abrillantador para el cuidado de neumáticos y plásticos ya suma más de 10.000 valoraciones y una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

“Había oído hablar del producto y me ha sorprendido el acabado que deja, un brillo espectacular, deja los plásticos y los neumáticos como si fueran nuevos. Lo recomiendo sin dudarlo”, confiesa, sin atisbo de dudas, un comprador. Otros hacen referencia al “brillo final que aporta” y también hacen hincapié en que deja “las superficies como nuevas”.

El espray abrillantador incluye una esponja con la que aplicarse. CORTESÍA DE AMAZON

¿Por qué es tan importante proteger los neumáticos y los plásticos del coche?

Al igual que muchos conductores están siempre pendientes del nivel de aceite requerido para su vehículo, de revisar cualquier incidencia que se muestre en el panel de mandos o de revisar la presión de las ruedas antes de iniciar un viaje largo, como en Semana Santa, la protección de lugares tan sensibles como los neumáticos y los plásticos de exterior debería tenerse más en cuenta a lo largo del año. Sobre todo, por estos tres motivos:

Se mantiene la elasticidad de los materiales: los eventos climáticos y la intemperie acaban por resecar y agrietar estas superficies. Un producto de este tipo aporta una hidratación durante largo tiempo.

La limpieza es más fácil de realizar: los lavados posteriores llevan menos tiempo y son menos costosos porque la suciedad se pega con menos intensidad.

La estética mejora de manera notable: los elementos tienen una apariencia más saneada y con un acabado uniforme que recuerda a producto recién estrenado.

Este producto profesional para el coche tiene un 1 litro de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Espray abrillantador para neumáticos y plásticos del coche: con acabado satinado

Por lo explicado antes, en EL PAÍS Escaparate hemos profundizado en el amplio catálogo de Amazon hasta encontrar la solución con mejor relación calidad-precio para el cuidado de estos elementos del coche. Este espray abrillantador aporta un aspecto deportivo de primer orden a cualquier neumático o plástico que se precie. Y lo hace con una gran elegancia gracias a su acabado satinado, negro y semimate que deja a nivel visual.

Un acabado, pues, que resistirá mejor la humedad, soportando mejor el desgaste diario y protegiendo todas las juntas, piezas de plástico y gomas de las puertas del vehículo, además de los flancos de los neumáticos. En el caso de estos últimos, además, este abrillantador profesional refresca el color, da una capa protectora antirayos UV, evita que las superficies se vuelvan amarillas y resalta mejor el tamaño de las llantas de cada coche.

Este espray abrillantador deja como nueva la goma exterior de los neumáticos. CORTESÍA DE AMAZON

¿Cómo se aplica este espray abrillantador para el coche?

La aplicación de este producto específico para vehículos se hace muy sencilla para la mayoría de los usuarios. Todo en él está bien concebido: su boquilla pulverizadora promueve un trabajo seguro y también ofrece la cantidad justa de líquido cada vez que se rocía sobre las zonas indicadas. Su fórmula no es nada pegajosa e intensifica el color original enseguida. Algo que también se ve bien en los tiradores de plástico, por ejemplo.

Estas labores de detailing de nuestro coche, por tanto, pueden repetirse varias veces hasta que las superficies se muestren como deseamos: aseadas, brillantes y con una apariencia renovada que se apreciará a simple vista por un observador avezado. “No deja marcas y mantiene el aspecto original de fábrica. Además, cunde muchísimo”, asegura otro usuario.

Espray abrillantador de color mate para neumáticos y plásticos del coche. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre abrillantador para neumáticos y plásticos

¿Este espray abrillantador sirve para todo tipo de neumáticos?

En efecto. Con independencia de si es un turismo convencional, un SUV o una autocaravana, por citar tres ejemplos. El modo de uso es el mismo en todos los casos.

¿Cuál es la capacidad de este recipiente para el cuidado de neumáticos y plásticos?

Su tamaño es suficiente (1 litro de capacidad) como para utilizarse en múltiples ocasiones antes de vernos en la necesidad de adquirir uno nuevo.

¿Incluye algún tipo de esponja para esparcir su fórmula de manera adecuada?

Así es. Este pack incorpora una esponja de color negro para una aplicación óptima en cada pasada.

¿Presenta un cierre con bloqueo infantil?

Así es. Sin duda, este elemento de seguridad lo convierte en un producto muy fiable.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de marzo de 2026.

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