5 pantalones cortos de deporte por el precio de uno: ligeros, transpirables y de secado rápido

Un pack de 5 pantalones cortos para hombre con bolsillos y cintura elástica es perfecto tanto para entrenar como para usarlos en tu día a día

Hacer deporte de forma diaria cada vez es un hábito en tendencia entre jóvenes y adultos de cualquier edad. Salir a caminar, ir al gimnasio, preparar una media maratón o hacer crossfit son algunos de los vicios saludables que más están permeando en la sociedad últimamente. Este estilo de vida también ha tenido un gran impacto en el estilo: cada vez más personas utilizan zapatillas de Asics deportivas o incluso ropa deportiva, como chaquetas deportivas, camisetas básicas o pantalones cortos de deporte, para salir a hacer un recado, ir a tomar algo con sus amigos o incluso para ir al trabajo (si el código de vestimenta de la empresa lo permite). Aunque el estilo deportivo es algo que trasciende el deporte en sí mismo, no debemos olvidarnos de la función básica de la ropa deportiva: hacer deporte.

Tener varios pantalones cortos deportivos en el armario no es un capricho, es pura practicidad. Si sueles entrenar varios días a la semana, un par al gimnasio y tres a correr, por ejemplo, y además te gusta andar con este tipo de pantalón para estar cómodo en casa después de ducharte, sabes lo importante que es tener un recambio limpio a mano. Y si además puedes conseguir un pack de 5 pantalones por el precio que normalmente pagarías por uno, mucho mejor.

Ligeros, transpirables y muy cómodos para entrenar

Lo más importante para que unos pantalones de deporte sean buenos es que su tejido sea ligero, transpirable y muy flexible. Si unos pantalones cortos de deporte rozan, pesan demasiado o incomodan, es mejor utilizarlos para otra cosa. Los pantalones de este pack absorben el sudor y ayudan a que la humedad no se quede en la tela, evitando que cojas frío cuando terminas de entrenar si eres de los que vuelve caminando a casa.

Diseño perfecto para adaptarse a cualquier tipo de deporte

Otra característica en la que los deportistas suelen hacer mucho hincapié a la hora de elegir sus pantalones es el tipo de corte: no debe ser muy largo ni tampoco extremadamente corto. Lo importante es que sea un diseño intermedio, que no cubra la rodilla, pero que tampoco deje la parte alta de la pierna al descubierto. Por otro lado, es muy importante destacar que la cintura elástica se ajuste fácilmente al cuerpo, pero sin llegar a apretar. Por suerte, este pack de pantalones cumple con estas premisas, ya que queda justo por encima de la rodilla y el elástico de la cintura facilita el movimiento en cualquier tipo de deporte que estés practicando.

Unos pantalones que sirvan para mucho más que hacer deporte

Una de las mejores cosas de estos pantalones es que son bastante versátiles. Puedes utilizarlos para correr, entrenar en el gimnasio, hacer boxeo, yoga, baloncesto o entrenamiento con pesas. Y, al mismo tiempo, en el día a día, también son perfectos para estar en casa, bajar a hacer la compra o combinarlos con una camiseta básica y unas sandalias en verano, cuando lo que más valoras es ir lo más fresco posible. Además, estos pantalones cuentan con bolsillos laterales, lo que los hace perfectos para usar a diario y llevar el móvil, las llaves o la cartera sin necesidad de llevar una mochila o un tote bag, para no tener que llevar las cosas en la mano todo el rato.

Uno de los packs de pantalones deportivos mejor valorados de Amazon

Después de más de 3.000 reseñas, una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas y gracias a un precio que no supera los 8 euros por unidad, este pack de pantalones deportivos para hombre se ha convertido en el favorito de los usuarios de Amazon que valoran una buena relación calidad-precio por encima de la marca.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se lavan?

Se lavan fácilmente en la lavadora sin tener que estar pendiente de programas o cuidados especiales.

¿Estos pantalones son solo para hombre?

Están diseñados para hombre, pero cualquier mujer puede utilizarlos a su gusto gracias al cordón ajustable, si la talla se adapta a sus medidas y preferencias.

