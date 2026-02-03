Ni Cecotec ni Xiaomi: este es el robot aspirador que arrasa en Amazon (y está al 70%)

El dispositivo ofrece una autonomía de 120 minutos, cuenta con diferentes modos de limpieza y está diseñado para capturar el pelo de las mascotas

Aunque hay quienes no renuncian a la tradicional escoba y fregona, lo cierto es que existen alternativas más prácticas que lo hacen todo más sencillo. Olvidarse de esa preocupación por mantener los suelos siempre impolutos puede ser más fácil de lo que piensas, así que usar la tecnología a nuestro favor es la solución.

Los robots de limpieza, por ejemplo, se han popularizado desde hace varios años. Son aparatos compactos, que se pueden configurar a medida y que ofrecen funcionalidades que resuelven diferentes problemas con la más alta eficiencia.

No podemos decir que son dispositivos baratos, pero para todos los beneficios que se obtienen de ellos, se trata de una gran inversión para el hogar. Por ese motivo, encontramos un modelo que triunfa en Amazon y que ahora mismo tiene una oferta del 70 %, lo que representa más de 200 euros de ahorro.

Este robot aspirador tiene un tamaño compacto. © Amazon

El robot aspirador perfecto existe y es este

Una de las características más importantes que queremos destacar son sus diferentes modos de limpieza. En total son seis configuraciones que se basan, principalmente, en el movimiento del aparato: circular, zigzag o aleatorio. Además, cuenta con una función especial para limpiar las alfombras sin estropearlas, los bordes de las paredes o zonas específicas.

Un diseño compacto y una batería de alta duración

Su cuerpo fino tiene un diámetro de apenas 28 cm, mientras que su altura es de 7,8 cm. Este tamaño le permite llegar a esas zonas de difícil acceso más fácilmente: debajo de las camas, rincones, etc. Por otro lado, ofrece una autonomía de uso de hasta 120 minutos y al terminar el trabajo o al detectar una batería baja, regresa a su base de carga.

“Un poco más pequeño que el que tenía antes por lo que se mete mejor en sitios más estrechos y, al no tener cepillo central, no se enredan los pelos que recoge del suelo”, reseña uno de los usuarios satisfechos de Amazon.

El robot aspirador incorpora diferentes modos de funcionamiento. © Amazon

Potente y perfecto para las alfombras

El dispositivo incorpora una boca de succión de 2200 Pa, por lo que deja atrás los tradicionales cepillos giratorios. Dicho diseño ayuda a recoger el polvo y demás suciedad (especialmente el pelo de las mascotas) de una manera más efectiva. Además, incorpora un depósito con capacidad de 500 ml, lo que reduce la labor de vaciado.

No deberás preocuparte si tienes grandes alfombras en casa, ya que el robot está pensado para limpiarlas a medida. Para ello cuenta con un sensor que, al detectar los textiles, aumenta automáticamente el poder de succión de la máquina para atrapar cualquier residuo.

Un robot de limpieza inteligente que lo facilita todo

Por una parte, el aparato cuenta con la opción de conectase con el asistente virtual Alexa, por lo que es posible controlarlo a través de la voz. Asimismo, también se puede conectar a una aplicación móvil que te permitirá programar los diferentes modos de limpieza y su rutina diaria de funcionamiento.

Por último, esta pequeña máquina de limpieza promete no chocarse contra las paredes u otros objetos. Esto se debe a que cuenta con sensores que le ayudan a esquivar de manera controlada los obstáculos que se pueda encontrar por el camino.

Este robot de limpieza se puede controlar mediante una aplicación móvil. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre este robot aspirador

¿Se puede usar en suelos de madera?

Sí. Está diseñado especialmente para este tipo de material, así que se puede usar sin ningún problema.

¿Se puede programar?

Sí. Para ello se deberá descargar la aplicación de Lefant en el teléfono, desde ella es posible crear programas de limpieza diarios de forma rápida y fácil.

¿Cuánto tiempo dura su batería?

120 minutos, según el fabricante. Es importante aclarar que la autonomía de uso dependerá del modo de funcionamiento.

