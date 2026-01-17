El cortador de verduras multifunción que más valoraciones tiene en Amazon es este

Está diseñado para ahorrar mucho tiempo a la hora de cortar verduras y, además, es completamente analógico y no necesita enchufes ni batería de ningún tipo

Cocinar puede ser un disfrute o una tortura, depende de la pasión y las ganas que cada uno le ponga. Los más cocinitas disfrutan de tener tiempo y todos los utensilios de cocina posibles a su disposición para preparar un menú de chuparse los dedos. En cambio, a los que les horroriza cocinar, prefieren tener la mejor freidora de aire o una Thermomix que haga todo el trabajo por ellos. Aunque hay algo de lo que nadie se puede librar, ya seas de un grupo o del otro: cortar las verduras. Picar verduras suele ser una de esas tareas que más pereza dan en la cocina, tanto al que disfruta como al que lo hace porque no le queda más remedio. Por eso, para evitar invertir mucho tiempo en ello, se han diseñado artilugios que nos hacen esta labor más fácil, rápida y efectiva.

Este cortador de verduras multifunción 9 en 1 es un picador manual pensado para cortar verduras, frutas y hortalizas de distintas formas con un solo aparato.

Cortesía de Amazon.

Cuchillas de calidad que facilitan un corte preciso

Una de las cosas que más suele preocupar a los usuarios de este tipo de productos es su capacidad para cortar de manera efectiva. Este cortador de verduras cuenta con 8 accesorios que tienen cuchillas de acero inoxidable, pensadas justamente para cortar de forma limpia y efectiva cualquier verdura. Además, el resultado final del corte es mucho más preciso de lo que sería cortar con un cuchillo a ojo y hace que la futura cocción sea mucho más uniforme.

Corte rápido para el día a día

Si sueles cocinar a menudo y ese primer momento de empezar cortando todos los alimentos te da mucha pereza, esta picadora está pensada justo para que reduzcas el momento de picar la verdura de 3 minutos con el cuchillo de toda la vida a 30 segundos metiéndolo en este sencillo sistema: elige el tipo de accesorio con el que quieres cortar, coloca la verdura, presiona y, en cuestión de segundos, tendrás todo picado de forma uniforme.

Cortesía de Amazon.

Muy fácil de limpiar y muy seguro

Otra característica de este producto es que es mucho más seguro que un cuchillo tradicional; es muy difícil que te cortes y, además, viene con una base antideslizante y un recipiente que recoge directamente los alimentos, lo que hace que al presionar sea muy improbable que se produzca un accidente. Además, una vez hayas terminado podrás lavarlo directamente en el lavavajillas, por si te preocupaba que el tiempo que ahorrabas cortando luego tuvieras que dedicarlo a limpiar el producto.

El cortador de verduras mejor valorado de Amazon

Con una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas después de casi 120.000 reseñas, esta picadora de verduras se ha convertido en un must en muchos hogares, tanto por su versatilidad como por su eficacia para ahorrar tiempo a la hora de preparar la comida. Esto es especialmente útil, sobre todo cuando tienes que preparar grandes cantidades de comida para una cena con muchos invitados o si cocinas durante un día para toda la semana.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Es complicado hacer que corte correctamente?

No necesitas aprender una técnica especial para que funcione eficazmente ni aplicar mucha fuerza; está diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo fácilmente.

¿Ocupa mucho espacio en la cocina?

No, es un utensilio manual y compacto; puedes guardarlo en un cajón o en un armario sin que estorbe más que otros utensilios como la batidora o un juego de cuchillos.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.