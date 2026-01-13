Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
Esta chaqueta técnica de Helly Hansen compite y mucho con las de The North Face y Columbia: tiene la mejor rebaja de enero

Con un 56% de descuento, esta chaqueta se está colando en los carritos de compra de Amazon de los usuarios que más valoran la relación calidad-precio

Un hombre con una chaqueta roja en un lago de montaña.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Ir a los comentarios

Cuando llegan las tan esperadas rebajas de enero, una de las grandes compras que la gran mayoría busca hacer es un buen abrigo para afrontar los meses que quedan de invierno, que sea de gran calidad y al mejor precio posible y que dure fácilmente unos cuantos inviernos más. Marcas como The North Face, Columbia o Patagonia son las más icónicas y fiables para comprar este tipo de prendas por su fiabilidad, calidad y durabilidad, pero la marca noruega Helly Hansen se cuela entre las favoritas de los que más valoran la gran relación calidad-precio de una prenda técnica.

Esta chaqueta de Helly Hansen es ligera, aislante y corta el viento para reducir la sensación de frío. Además, solo por tiempo limitado esta chaqueta está disponible a su precio mínimo histórico.

Chaqueta HH sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 79,25€ EN AMAZON

Una chaqueta que no necesita ser gruesa para aislarte del frío

Una de las principales características de esta chaqueta que valoran los usuarios que buscan una prenda ligera pero que los proteja bien del frío es su tecnología de aislamiento PrimaLoft. Es la típica chaqueta que puedes llevar puesta en el metro, mientras conduces o cuando sales a hacer recados sin notar en ningún momento que sobra o que supone una carga extra.

Bolsillos pensados para proteger las manos del frío

Que los bolsillos laterales para las manos tengan un forro cepillado que no solo cubra las manos, sino que además dé sensación de calor, es muy importante en los meses más fríos del año, sobre todo cuando te has olvidado los guantes. Además, los bolsillos tienen cremalleras para evitar que pierdas las cosas cuando vas con prisa y, por si fuera poco, también cuenta con un bolsillo en el pecho con cremalleras YKK, lo que viene muy bien para guardar el móvil, las llaves o la cartera.

Chaqueta HH sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 79,25€ EN AMAZON

Una prenda perfecta para usar a diario

El lazo externo que se encuentra en la espalda de la chaqueta puede parecer un detalle menor, pero es muy útil para colgar la chaqueta en casa, en el gimnasio o en la oficina. Además, el diseño minimalista, poco recargado, que solo consta del nombre de la marca en el cuello y el logotipo de Helly Hansen hace que sea una prenda fácil de combinar, que encaja bien con cualquier estilo y que, además, es reconocible por el prestigio de la marca como una prenda técnica de gran calidad.

Chaqueta HH sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 79,25€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
