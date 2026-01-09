Ir al contenido
ESTILO DE VIDA

El joyero de cuatro pisos que mantendrá todos tus accesorios a la vista y en perfecto orden

Sus distintos niveles permiten organizar todo tipo de complementos: adiós a los collares enredados y a los anillos perdidos

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre un joyero de cuatro pisos.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Pulseras en un cajón, collares en otro, anillos repartidos por distintos rincones, cadenas revueltas y ese momento de buscar el par de pendientes que quieres ponerte para acabar frustrada porque no aparece nada. ¿Te suena? Es la situación más habitual de un tocador donde reina el caos.

Si hay una cosa clara en el universo de las joyas y los complementos: mantenerlos ordenados es clave para encontrarlos fácilmente y darles el uso que merecen. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado el organizador perfecto para poner orden a todos los accesorios y tenerlos localizados de un solo vistazo. “Es perfecto: bonito, útil y práctico”, resume una usuaria.

Este joyero arrasa en ventas de Amazon.
Organizador de joyas: diseño con diferentes alturas

Su mayor atractivo es su estructura vertical en forma de árbol, diseñada para tener las joyas de uso diario siempre a mano. Cuenta con cuatro baldas de distintos niveles que permiten organizar todo tipo de complementos: collares (atrás quedaron las cadenas enredadas), pulseras y pendientes.

Además, la primera barra incorpora perforaciones que facilitan el almacenaje de los pendientes.

Este organizador de joyas permite guardar collares, pendientes y anillos.
Base de madera

Otro de sus puntos fuertes es la base de madera, ideal para colocar anillos y accesorios pequeños. De este modo, todas las joyas quedan guardadas en un mismo espacio y se elimina el problema de tenerlas desperdigadas y por lo tanto, difíciles de encontrar.

Este joyero es práctico, elegante y decorativo.

Disponibilidad de modelos

Este joyero está disponible en tres estilos diferentes. Además de la versión en blanco y latón, puede encontrarse en blanco y níquel o en negro y nogal. Se trata de una pieza práctica y decorativa a partes iguales: una forma elegante de guardar las joyas que aporta estilo al tocador.

Este organizador de joyas tiene cuatro pisos para organizar todo tipo de complementos.
¿Qué opina la comunidad digital?

Más de 7.000 reseñas lo confirman: este organizador de joyas es una gran adquisición. Se ha colado entre los más vendidos de su categoría y el 74% de quienes lo han probado le otorgan la máxima puntuación. Así, alcanza una excelente nota media de 4,6 estrellas sobre 5.

Capacidad y diseño son los aspectos más valorados por los compradores. Junto a su practicidad, la mayoría coincide en la misma idea: permite tener todas las joyas a la vista y, por tanto, usarlas más. Estas son algunas de las opiniones de quienes ya lo han incorporado a su tocador:

“Es bastante original y práctico. En poco espacio tienes una gran capacidad de almacenaje. Hace unos años tenía todas las joyas guardadas en joyeros y cajas, y esto hacía que no me pusiera nunca nada, y que al final tuviera un montón sin usar. Si las tienes a la vista te dan hasta ganas de ponértelas. El diseño me parece muy elegante”.

“A mi mujer le encantó, no le gustaba tener los colgantes guardados y este soporte lo puede dejar en el tocador, están más visibles y son más fáciles de coger”.

Preguntas frecuentes sobre el organizador de joyas

¿Ocupa mucho espacio?

No, todo lo contrario. Este organizador de joyas tiene un tamaño compacto que encaja en cualquier rincón y no resulta molesto ni voluminoso.

¿Cuánto mide?

Mide aproximadamente 40 cm de alto y la base tiene un diámetro de 15,24 cm.

¿Cuántas perforaciones tiene la primera barra dedicada a pendientes?

La primera barra cuenta con 12 perforaciones, lo que permite colocar seis pares de pendientes, ideales para tener los del día a día siempre a mano.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de enero de 2026.

Claudia Farnos Llera
