Estilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet.
Estilo de vida

Movistar Plus+ ofrece las mejores series para empezar el año: Matlock y El largo río de las almas, nominadas a los Globos de Oro 2026

Una amable abogada de 75 años con un plan oculto o una policía que intenta encontrar a su hermana desaparecida en un barrio devastado por las drogas de Filadelfia, firmes candidatas a llevarse un Globo de Oro

Dos carteles: Matlock y El largo río de las almas.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Seguramente la noche de hoy se alargará más de la cuenta en muchos hogares. Después de la cena toca celebrar junto a familiares y amigos el nuevo año y, seguramente, una vez finalizada la comida de Año Nuevo, el plan sea relajarse en casa y descansar viendo una película o una serie. Si te apetece que la primera serie que veas en el nuevo año sea una buena historia, con personajes bien desarrollados e interpretados, Movistar Plus+ cuenta, entre su amplia cartelera de series, películas y documentales, con Matlock y El largo río de las almas. Dos de las series favoritas para ganar un Globo de Oro a mejor actriz protagonista, son dos opciones de las que seguro no te arrepentirás y terminarás recomendando a todos tus amigos.

Estas dos series tan solo son dos títulos de un amplio catálogo que ofrece Movistar Plus+ por un precio de 9,99 euros al mes, una plataforma de streaming que cuenta con una gran variedad de títulos nacionales e internacionales y que no deja a nadie indiferente, tanto de producción propia como de otras producciones de gran calidad desarrolladas por terceros. Ambas series, Matlock y El largo río de las almas, han destacado especialmente por la gran interpretación de sus protagonistas que, transmitiendo la historia propia de sus personajes, son capaces de generar sensaciones y emociones universales capaces de conectar con cualquier persona.

Matlock: una historia que ensalza el poder de la experiencia

Matlock pone el foco en una veterana abogada que vuelve a los despachos cuando todos ya la daban por retirada, pero que, a base de empeño, consigue un puesto de trabajo en la prestigiosa firma Jacobsen Moore gracias a su talento, sus dotes sociales y su astucia. Aunque esta amable y agradable mujer parece que solo tiene buenas intenciones, en realidad oculta un plan secreto que está dispuesta a llevar a cabo hasta el final para hacer justicia. Una interesante historia que narra las aventuras de esta mujer que utiliza su edad, a priori una desventaja en un mundo tan competitivo, a su favor para conseguir siempre lo que se propone.

El largo río de las almas: un reflejo de la vida en un barrio castigado por las drogas

Esta serie narra la vida de una policía que trabaja en el barrio en el que creció, una zona de Filadelfia devastada por las adicciones a los opioides. En su día a día, Mickey Fitzpatrick patrulla las calles para intentar hacer de su barrio un lugar mejor hasta que, un día, su hermana, adicta a las drogas, desaparece a la vez que un asesino anda suelto. En ese momento, la prioridad absoluta de esta policía es dar con su hermana desaparecida.

Grandes historias para diferentes momentos

No hace falta verte los capítulos en un maratón interminable; ambas series son perfectas para ver poco a poco, observando cómo ambos personajes se van desarrollando y evolucionando a medida que avanza la trama. Matlock es una serie que funciona muy bien para esos ratos en los que te apetece algo inteligente, pero que a la vez sea divertido y ligero. En cambio, El largo río de las almas encaja más cuando buscas una de esas historias intensas en las que vas descubriendo pistas poco a poco para ir viendo hacia dónde desemboca la historia.

Grandes interpretaciones reconocidas por los Globos de Oro

Que Kathy Bates y Amanda Seyfried estén nominadas a los Globos de Oro no solo confirma que hay dos grandes actrices protagonizando estas obras, sino que la trama está bien desarrollada y una de las cosas más importantes que a veces pasa desapercibida: que los personajes tienen una gran profundidad. Esto no solo hace que la serie sea más verosímil, sino que también permite que los espectadores conectemos mejor con la trama y con las emociones y sensaciones que estas obras buscan evocar.

Preguntas frecuentes

¿Necesito algún paquete especial de Movistar Plus+ para ver estas series?

No, estas series están incluidas en la suscripción estándar de Movistar Plus+, sin necesidad de añadir extras.

¿Cuánto cuesta la suscripción estándar de Movistar Plus+?

La suscripción tan solo tiene un precio de 9,99 euros e incluye acceso a su catálogo de series, películas, documentales, deporte y programas durante un mes.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
Más información

