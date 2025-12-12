Los charms de Pandora perfectos para regalar en Navidad y acertar seguro
Para tu madre, amiga o hermana: diferentes ‘charms’ de Pandora pensados para todo tipo de gustos y personalidades
Si no sabes qué regalar estas Navidades, cualquier artículo de Pandora será un acierto seguro. Si bien es cierto que la marca tiene todo tipo de joyas; pendientes, collares, anillos... su producto estrella son las pulseras. Concretamente, las de la colección Pandora Moments.
¿Por qué son tan famosas estas pulseras? Su éxito se debe a que se pueden decorar y personalizar con infinidad de charms; unos pequeños colgantes decorativos disponibles en diseños de todo tipo: letras, personajes Disney, mascotas...
Seguro que has escuchado hablar de ellos y es probable que las mujeres de tu entorno los coleccionen en su pulsera. Por eso, aprovechando que se acercan las Navidades, desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección con los mejores charms para que aciertes seguro.
Artículo imprescindible: pulsera Pandora
De lo primero que debes asegurarte es de que tenga una pulsera en la que poder colocar los charms. Si todavía no tiene ninguna, te recomendamos esta de plata de ley con un diseño minimalista, pero elegante, que tiene un cierre sencillo con el logo de Pandora.
‘Charms’ para decorar su pulsera Pandora Moments
El más vendido
Este charm en forma de infinito es el más vendido en Amazon. Está grabado con las palabras “Family” y “Forever and always” porque hace referencia a la familia y la importancia de esta. Es el regalo ideal para una madre, así siempre llevará a sus seres queridos con ella y os recordará al ver su pulsera.
Su inicial o la de sus seres queridos
Podéis elegir la inicial de su nombre o la de aquellas personas que son importantes para ella. Estas letras son de plata de primera ley y están diseñadas con relleno. El frente es liso y la parte posterior contiene corazones y cuentas en relieve.
“He comprado más letras otras veces porque quedan super bien”, indica una compradora, ya que las letras tienen el tamaño idóneo para dar un toque elegante a la pulsera.
Para las amantes de los animales
Este charm con la huella de un perro es el regalo perfecto para las mujeres a las que les encantan los animales, sobre todo si tienen mascota. Su diseño representa la huella de una pata recortada con forma de corazón. Es sencillo y simbólico para que pueda tener siempre presente a su perro.
Más diseños de animales: tortuga marina
Si te has quedado con ganas de más diseños de animales, también puedes elegir entre un búho, un gato, un perro o esta tortuga marina en cristal de murano. El diseño de la parte inferior del caparazón está acabado en plata de primera ley y tiene forma de corazón.
Para almas aventureras que siempre están pensando en su próximo viaje
Para esa amiga que siempre tiene un viaje en la cabeza: charm con una mochila en miniatura y un pequeño avión grabado en la parte delantera. Asimismo, en la parte inferior se puede leer “life is for adventure”, seguro que tienes en mente a esa persona a la que la frase le encaja a la perfección.
Charm amistad
Este charm especial está pensado para regalárselo a tu mejor amiga. Diseñado con un colgante en forma de corazón y un signo de infinito asimétrico recortado, en la parte delantera está grabada la palabra “amigos” y, en la parte trasera, “para siempre”, ambas en inglés. Sorprende a tu amiga con este fino colgante.
17% de descuento, ahorra 6 euros.
Trébol cuatro hojas
Para que la suerte siempre esté de su lado. Este charm está diseñado para esa persona a la que quieras desearle lo mejor. Con un diseño minimalista de trébol de cuatro hojas recortado, es sencillo y hará que su pulsera combine con todo.
“Definitivamente los charms de pandora nunca dejan mal, lo compre para regalarlo y mi amiga quedó encantada, ya que tiene la pulsera. Es perfecto”, comenta, satisfecha, una compradora.
Personajes Disney
Pandora tiene una colección de personajes Disney. Estos charms son adecuados para cualquier edad, solo tienes que encontrar el que corresponda con su película favorita. En este caso, te proponemos el de Stitch.
Ahora con un 8% de descuento.
Elfo navideño
También tienen una colección de Navidad, perfecta para la época del año en la que nos encontramos. Este divertido elfo navideño es plateado y está pintado con colores vivos para darle un toque de color a su muñeca. También están disponibles otros personajes como Papá Noel, un árbol de Navidad o una Minnie Mouse navideña.
Preguntas frecuentes sobre estos ‘charms’ de Pandora
¿Cómo sé si un ‘charm’ es compatible con mi pulsera?
Todos estos charms son compatibles con la pulsera Pandora Moments. La que presentamos al principio del artículo también pertenece a esta colección, así que es compatible con todos ellos.
¿Cómo se limpian?
Para limpiar la pulsera y sus charms, se recomienda utilizar un pequeño cepillo de dientes suave, jabón neutro y agua.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.
