Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Los charms de Pandora perfectos para regalar en Navidad y acertar seguro

Para tu madre, amiga o hermana: diferentes ‘charms’ de Pandora pensados para todo tipo de gustos y personalidades

charms pulsera Pandora
Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Si no sabes qué regalar estas Navidades, cualquier artículo de Pandora será un acierto seguro. Si bien es cierto que la marca tiene todo tipo de joyas; pendientes, collares, anillos... su producto estrella son las pulseras. Concretamente, las de la colección Pandora Moments.

¿Por qué son tan famosas estas pulseras? Su éxito se debe a que se pueden decorar y personalizar con infinidad de charms; unos pequeños colgantes decorativos disponibles en diseños de todo tipo: letras, personajes Disney, mascotas...

Seguro que has escuchado hablar de ellos y es probable que las mujeres de tu entorno los coleccionen en su pulsera. Por eso, aprovechando que se acercan las Navidades, desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección con los mejores charms para que aciertes seguro.

Artículo imprescindible: pulsera Pandora

De lo primero que debes asegurarte es de que tenga una pulsera en la que poder colocar los charms. Si todavía no tiene ninguna, te recomendamos esta de plata de ley con un diseño minimalista, pero elegante, que tiene un cierre sencillo con el logo de Pandora.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 50,74€ EN AMAZON

‘Charms’ para decorar su pulsera Pandora Moments

El más vendido

Este charm en forma de infinito es el más vendido en Amazon. Está grabado con las palabras “Family” y “Forever and always” porque hace referencia a la familia y la importancia de esta. Es el regalo ideal para una madre, así siempre llevará a sus seres queridos con ella y os recordará al ver su pulsera.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 19€ EN AMAZON

Su inicial o la de sus seres queridos

Podéis elegir la inicial de su nombre o la de aquellas personas que son importantes para ella. Estas letras son de plata de primera ley y están diseñadas con relleno. El frente es liso y la parte posterior contiene corazones y cuentas en relieve.

“He comprado más letras otras veces porque quedan super bien”, indica una compradora, ya que las letras tienen el tamaño idóneo para dar un toque elegante a la pulsera.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 38€ EN AMAZON

Para las amantes de los animales

Este charm con la huella de un perro es el regalo perfecto para las mujeres a las que les encantan los animales, sobre todo si tienen mascota. Su diseño representa la huella de una pata recortada con forma de corazón. Es sencillo y simbólico para que pueda tener siempre presente a su perro.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 18,05€ EN AMAZON

Más diseños de animales: tortuga marina

Si te has quedado con ganas de más diseños de animales, también puedes elegir entre un búho, un gato, un perro o esta tortuga marina en cristal de murano. El diseño de la parte inferior del caparazón está acabado en plata de primera ley y tiene forma de corazón.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 59€ EN AMAZON

Para almas aventureras que siempre están pensando en su próximo viaje

Para esa amiga que siempre tiene un viaje en la cabeza: charm con una mochila en miniatura y un pequeño avión grabado en la parte delantera. Asimismo, en la parte inferior se puede leer “life is for adventure”, seguro que tienes en mente a esa persona a la que la frase le encaja a la perfección.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 29€ EN AMAZON

Charm amistad

Este charm especial está pensado para regalárselo a tu mejor amiga. Diseñado con un colgante en forma de corazón y un signo de infinito asimétrico recortado, en la parte delantera está grabada la palabra “amigos” y, en la parte trasera, “para siempre”, ambas en inglés. Sorprende a tu amiga con este fino colgante.

17% de descuento, ahorra 6 euros.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 29€ EN AMAZON

Trébol cuatro hojas

Para que la suerte siempre esté de su lado. Este charm está diseñado para esa persona a la que quieras desearle lo mejor. Con un diseño minimalista de trébol de cuatro hojas recortado, es sencillo y hará que su pulsera combine con todo.

“Definitivamente los charms de pandora nunca dejan mal, lo compre para regalarlo y mi amiga quedó encantada, ya que tiene la pulsera. Es perfecto”, comenta, satisfecha, una compradora.

Charms pulsera Pandora
COMPRA POR 29€ EN AMAZON

Personajes Disney

Pandora tiene una colección de personajes Disney. Estos charms son adecuados para cualquier edad, solo tienes que encontrar el que corresponda con su película favorita. En este caso, te proponemos el de Stitch.

Ahora con un 8% de descuento.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 54,24€ EN AMAZON

Elfo navideño

También tienen una colección de Navidad, perfecta para la época del año en la que nos encontramos. Este divertido elfo navideño es plateado y está pintado con colores vivos para darle un toque de color a su muñeca. También están disponibles otros personajes como Papá Noel, un árbol de Navidad o una Minnie Mouse navideña.

charms pulsera Pandora
COMPRA POR 51,65€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre estos ‘charms’ de Pandora

¿Cómo sé si un ‘charm’ es compatible con mi pulsera?

Todos estos charms son compatibles con la pulsera Pandora Moments. La que presentamos al principio del artículo también pertenece a esta colección, así que es compatible con todos ellos.

¿Cómo se limpian?

Para limpiar la pulsera y sus charms, se recomienda utilizar un pequeño cepillo de dientes suave, jabón neutro y agua.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ariadna Hinchado
Ariadna Hinchado
Redactora en EL PAÍS Escaparate especializada en estilo de vida. Ha trabajado en departamentos de comunicación y ha colaborado como redactora en medios digitales culturales. Actualmente, está ampliando su formación con el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. 
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Qué regalar a una abuela en Navidad: estas son las mejores ideas para todos los presupuestos

La lista definitiva de regalos de Navidad para las abuelas: 20 ideas para sorprenderlas y hacerlas sonreír

Luis Campo Yanguas
Un hombre abriendo un regalo.

Los 20 regalos para hombre con los que triunfarás estas Navidades sin necesidad de gastarte una fortuna

David Rodríguez Madera

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Lo más visto

  1. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  2. El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
  3. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  4. La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
  5. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_