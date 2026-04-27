Ponemos a prueba las mejores máquinas para hacer ‘cupcakes’

Las máquinas de ‘cupcakes’ son capaces de preparar postres en pocos minutos y sin esfuerzo.

Comparamos cuatro reposteras eléctricas para elegir la más sencilla, segura y práctica de utilizar en la elaboración de postres en casa

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Scrap Cooking Máquina de cupcakes y muffins Holstein Housewares Máquina eléctrica antiadherente para hacer cupcakes Bestron Máquina para Donuts 3 en 1 Ariete Party 1972/00 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para personas que quieren una máquina sencilla, rápida y económica para hacer cupcakes en casa. Para quienes priorizan seguridad y buena calidad de materiales. Para usuarios que quieren una máquina fácil de usar y con buena capacidad. Para quienes buscan un aparato versátil para hacer varios tipos de postres. Por qué lo recomendamos Tiene la mejor relación calidad-precio, prepara 7 mini cupcakes a la vez, se calienta rápido y su revestimiento antiadherente facilita el desmoldado. Tiene bloqueo de seguridad en la tapa, buena calidad de construcción y resultados consistentes Permite preparar 7 cupcakes a la vez y tiene placas antiadherentes, aunque se calienta bastante por fuera. Es un aparato 3 en 1 que permite hacer cupcakes, donuts y sándwiches gracias a sus placas intercambiables. Medidas 25,5 x 9,5 x 20,5 cm 23,9 x 23,4 x 11,2 cm 26 x 20,5 x 12,5 cm ‎27 x 22 x 11 cm Potencia 700 W 1400 W 700 W 700 W Capacidad 7 unidades. 6 unidades. 7 unidades. 6 unidades. Detalles Sin bandejas intercambiables. Sin bandejas intercambiables. Con bandejas intercambiables. Con bandejas intercambiables. Precio 42,9 € 89,58 € 22,99 € 59,9 €

Mejor máquina de cupcakes Hemos elegido la máquina de cupcakes ScrapCooking como la mejor de la comparativa por su rapidez de cocción y el equilibrio que ofrece entre facilidad de uso, resultados y precio.

Preparar cupcakes en casa suele implicar encender el horno, esperar a que alcance temperatura y vigilar la cocción durante varios minutos. Para quienes buscan algo más rápido o simplemente quieren preparar pequeñas tandas sin complicaciones, las máquinas de cupcakes se han convertido en una alternativa práctica. Estos pequeños electrodomésticos permiten hornear pastelitos individuales en cuestión de minutos gracias a sus placas antiadherentes y su tamaño compacto, lo que las hace especialmente interesantes para meriendas improvisadas o para cocinar con niños.

Con esta idea en mente, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro máquinas de cupcakes para comprobar si realmente cumplen lo que prometen. Durante las pruebas hemos comparado su rapidez de cocción, facilidad de uso y consistencia en los resultados, con el objetivo de encontrar cuál ofrece la experiencia más equilibrada para la mayoría de usuarios.

¿Qué máquinas de cupcakes hemos elegido y cómo las hemos probado?

Para esta comparativa hemos seleccionado modelos con distintas configuraciones de placas y capacidades de cocción, principalmente máquinas capaces de preparar seis o siete cupcakes por tanda. La idea ha sido comprobar si estas diferencias realmente influyen en la experiencia de uso o en los resultados finales. A partir de estas consideraciones, las cuatro máquinas elegidas son: ScrapCooking, Holstein Housewares, Bestron y Ariete.

Una vez elegidos los modelos, hemos realizado varias pruebas con cada uno de ellos. En primer lugar, hemos preparado tandas completas de cupcakes a la capacidad máxima de cada máquina para comprobar si la cocción era uniforme. Después hemos realizado sesiones de uso continuado para observar su rendimiento a lo largo del tiempo y su comportamiento térmico. También hemos medido los tiempos reales de cocción y la consistencia de los resultados entre distintas tandas. Además, hemos prestado atención a aspectos prácticos que marcan la diferencia en el uso diario: la facilidad de manejo, la seguridad durante el uso, la capacidad de cada máquina para preparar varios cupcakes a la vez y la sensación general de durabilidad del producto.

Mejores máquinas para hacer cupcakes Mejores máquinas para hacer cupcakes Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy periodista especializado en análisis de productos y, en los últimos años, he probado y comparado decenas de dispositivos y accesorios para medios como El País. Mi forma de evaluar parte de algo muy concreto: entender qué ofrece realmente un producto en relación con lo que cuesta. No sólo en pruebas puntuales, sino también en un uso cotidiano, porque es ahí donde se perciben los detalles que marcan la diferencia. Más allá de las especificaciones, me interesa cómo responde en la práctica, qué tan consistente es con el paso del tiempo y qué limitaciones aparecen cuando lo integras en tu rutina. Porque, al final, un buen producto no es el más llamativo, sino el que mejor justifica su precio en el día a día. Ese es el criterio con el que construyo cada recomendación.

¿Qué máquina de cupcakes ha sido la ganadora?

Gracias a que permite preparar siete mini cupcakes o muffins de unos 5,5 centímetros de diámetro en pocos minutos, la máquina de cupcakes ScrapCooking ha sido mi favorita. Su placa antiadherente facilita mucho el desmolde y su manejo es muy sencillo. Durante las pruebas ha destacado por su rapidez y por ofrecer el mejor equilibrio entre resultados y facilidad de uso.

Máquina de cupcakes ScrapCooking. © Amazon

¿Es de ayuda en la cocina?

Lo que más me ha convencido de la máquina de cupcakes ScrapCooking ha sido la rapidez con la que consigue resultados consistentes. Tras precalentarla unos minutos —algo recomendable para obtener una cocción uniforme—, los cupcakes se hornean en muy poco tiempo y salen con una textura bastante homogénea en todas las cavidades. Y en cuanto a su uso general, es un aparato muy sencillo de manejar, incluso para principiantes. Se calienta rápido y el proceso de cocción es bastante predecible, lo que facilita repetir resultados de una tanda a otra.

La máquina permite preparar hasta siete mini cupcakes en cada sesión, una cifra ligeramente superior a la de otros modelos de la comparativa. En la práctica, esta pequeña diferencia se nota cuando se quiere preparar varias raciones seguidas, ya que reduce el número de tandas necesarias. Además, incorpora una luz verde que indica cuándo ha terminado la cocción, lo que facilita mucho el proceso para quienes no tienen experiencia.

Otro aspecto que me ha gustado es su placa antiadherente. Durante las pruebas he comprobado que los cupcakes se desmoldan con facilidad y sin necesidad de utilizar demasiada grasa o papel adicional. Esto simplifica bastante el proceso y evita que los pastelitos se rompan al sacarlos. Las patas antideslizantes también ayudan a que la máquina permanezca estable sobre la encimera.

Aun así, no es una máquina perfecta. No incorpora sistema de bloqueo para la tapa, algo que sí aparece en otros modelos. Además, si se quiere extraer las placas es necesario utilizar un destornillador, lo que complica un poco la limpieza o el mantenimiento. A pesar de estos pequeños inconvenientes, durante las pruebas ha demostrado ser la opción más práctica para la mayoría de usuarios: es rápida, fácil de usar y ofrece resultados consistentes en cada tanda.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Prepara siete cupcakes.

Luz verde de acabado.

Calienta rápidamente.

Revestimiento antiadherente.

Patas antideslizantes.

A mejorar:

No tiene sistema de bloqueo.

Se necesita destornillador para extraer las placas.

Otras alternativas a la mejor máquina de cupcakes

2) Máquina eléctrica para cupcakes Holstein Housewares

La máquina de cupcakes Holstein Housewares destaca por su bloqueo de seguridad para mantener la tapa cerrada durante el horneado. Durante las pruebas ha ofrecido resultados muy consistentes y una experiencia segura, aunque su menor capacidad y su precio más elevado la dejan ligeramente por detrás de la mejor opción.

Máquina de cupcakes Holstein Housewares. © Amazon

¿Es de ayuda en la cocina?

En el uso diario, la máquina de cupcakes Holstein Housewares ha ofrecido resultados bastante uniformes y una cocción rápida, algo que se agradece cuando se preparan varias tandas seguidas. En este caso la capacidad es de seis cupcakes por tanda, una cifra ligeramente inferior a la del modelo ganador. Si bien esto no supone un gran problema, sí obliga a hacer algún lote extra si se quiere preparar una cantidad mayor. Por lo demás, el sistema de cocción funciona bien y la superficie antiadherente facilita mucho el desmolde.

Uno de los aspectos que más me ha gustado de esta máquina es el sistema de bloqueo de seguridad. Con este seguro, la tapa queda bien fijada durante el horneado y transmite una sensación de mayor seguridad cuando el aparato está caliente. También incorpora una luz verde que indica cuándo los cupcakes están listos. Además, las bandejas resultan fáciles de extraer y el aparato se calienta con rapidez.

Por otro lado, las patas antideslizantes ayudan a mantener la estabilidad durante el uso y el manejo general es bastante intuitivo. No obstante, su principal desventaja frente a otras máquinas de la comparativa es su precio más elevado, además de su menor capacidad. Aun así, durante las pruebas ha demostrado ser una máquina muy fiable y segura, capaz de preparar cupcakes con resultados muy consistentes.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Prepara seis cupcakes.

Luz verde de acabado.

Bandejas fáciles de extraer.

Calienta rápidamente.

Revestimiento antiadherente.

Patas antideslizantes.

Con bloqueo de seguridad.

A mejorar:

Menos capacidad que otros modelos

Precio elevado.

Máquina de cupcakes 3 en 1 Bestron

La versatilidad es lo que más me ha gustado de la máquina de cupcakes Bestron, ya que incluye tres placas intercambiables que permiten preparar donuts, muffins o cake pops. Tiene capacidad para siete cupcakes y ofrece buenos resultados en la cocción, aunque durante las pruebas su carcasa exterior se ha calentado más de lo esperado.

Máquina de cupcakes Bestron. © Amazon

¿Es de ayuda en la cocina?

La principal ventaja de la máquina de cupcakes Bestron es su diseño 3 en 1. Incluye tres placas intercambiables que permiten preparar distintos tipos de repostería: donuts, muffins o cake pops. Esto la convierte en un modelo más versátil que otros de la comparativa. Durante las pruebas, la cocción de los cupcakes fue correcta. La máquina puede preparar hasta siete unidades por tanda y se calienta con rapidez, por lo que el tiempo total de preparación resulta bastante breve. Además, el revestimiento antiadherente facilita el desmolde y las bandejas se pueden extraer sin demasiada dificultad.

Sin embargo, en el uso continuado apareció uno de sus principales inconvenientes. La carcasa exterior tiende a calentarse bastante durante el funcionamiento, algo que reduce ligeramente la sensación de seguridad frente a otros modelos que se mantienen más templados por fuera. Por lo demás, es una máquina fácil de utilizar y bastante estable gracias a sus patas antideslizantes. La luz indicadora de cocción también ayuda a controlar el proceso sin necesidad de abrir la tapa constantemente.

En conjunto, es una opción interesante para quienes valoran la versatilidad de poder preparar diferentes tipos de dulces con un solo aparato. Sin embargo, esa misma orientación multifunción hace que no esté tan optimizada para cupcakes como las mejores opciones de la comparativa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Prepara siete cupcakes.

Luz verde de acabado.

Incluye tres placas intercambiables para preparar donuts, muffins o cake pops.

Calienta rápidamente.

Revestimiento antiadherente.

Patas antideslizantes.

A mejorar:

Se sobrecalienta por fuera.

Máquina de cupcakes Ariete

A pesar de que la máquina de cupcakes Ariete también apuesta por la versatilidad, con placas intercambiables, tiene menos capacidad que otras. Funciona correctamente y se calienta rápido, pero su construcción en plástico y su enfoque multifunción la hacen menos competitiva para preparar cupcakes.

Máquina de cupcakes Ariete. © Amazon

¿Es de ayuda en la cocina?

Lo primero que llama la atención de la máquina de cupcakes Ariete, al igual que el modelo anterior, es su enfoque multifunción. Incluye varias placas intercambiables que permiten preparar sándwiches, donuts y cupcakes, lo que en teoría amplía bastante sus posibilidades en la cocina. A pesar de ello, su versatilidad hace que no esté tan optimizada específicamente para preparar cupcakes.

Es un hecho que se calienta rápido, que cuenta con superficie antiadherente y que permite desmoldar los pastelitos sin demasiada dificultad. Además, las bandejas se pueden extraer con facilidad y el aparato incorpora patas antideslizantes que mejoran la estabilidad durante el uso. Sin embargo, su capacidad es menor, ya que sólo permite preparar seis cupcakes por tanda. A esto se suma que está fabricada principalmente en plástico, lo que transmite una sensación de menor robustez frente a otras máquinas.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Prepara seis cupcakes.

Luz verde de acabado.

Incluye cinco placas intercambiables para preparar sándwiches, donuts y cupcakes.

Calienta rápidamente.

Revestimiento antiadherente.

Patas antideslizantes.

A mejorar:

Menos capacidad que otros modelos.

Precio elevado.

Fabricada en plástico.

Preguntas frecuentes sobre máquinas de cupcakes

¿Cómo se llama la máquina para hacer cupcakes?

Este pequeño electrodoméstico se conoce habitualmente en el mercado español como cupcake maker o, de forma más genérica, máquina para hacer magdalenas. Algunas marcas comerciales utilizan denominaciones específicas como “fábrica de postres” o “repostera eléctrica”. El dispositivo guarda un gran parecido físico con una gofrera o una sandwichera, ya que consta de dos placas metálicas con cavidades circulares que aplican calor de forma uniforme por ambos lados. Gracias a su diseño compacto, resulta ideal para hogares con niños donde se busca una actividad culinaria sencilla, segura y libre de las complicaciones del horno convencional.

¿Qué diferencia hay entre un muffin y un cupcake?

Aunque compartan molde, la distinción reside en la técnica de elaboración y el acabado final. El cupcake es, esencialmente, una tarta en miniatura; posee una textura esponjosa similar al bizcocho y siempre luce una decoración superior de crema o glaseado tras su cocción. Por el contrario, el muffin presenta una masa mucho más densa, húmeda y rústica, similar al pan rápido. Mientras el primero busca la estética dulce y festiva, el segundo admite versiones saladas con verduras o frutos secos. Además, el muffin suele carecer de adornos externos y se consume preferiblemente durante el desayuno o la merienda debido a su mayor consistencia.

¿Cuánto tiempo tardan en hacerse los cupcakes en una máquina para cupcakes?

La rapidez constituye la mayor ventaja de estos aparatos, ya que el proceso de horneado suele completarse en un intervalo de 5 a 8 minutos. Al ser un espacio cerrado y pequeño, la concentración de calor acelera la subida de la masa respecto a los 20 minutos que requiere un horno tradicional. Es fundamental precalentar la unidad hasta que el indicador luminoso cambie de color antes de verter la mezcla en los huecos antiadherentes. Tras el tiempo recomendado, conviene realizar la prueba del palillo: si sale limpio, los dulces están listos para enfriar sobre una rejilla y recibir su cobertura decorativa.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de abril de 2026.

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