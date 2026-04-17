Ponemos a prueba las mejores barbacoas eléctricas

Los modelos de esta comparativa se han escogido por su potencia y el control de temperatura que ofrecen.

Comparamos cuatro parrillas que no generan humo para elegir la más adecuada para un uso tanto en interiores como en exteriores

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Cecotec Cecotec Perfect Country 2000 EasyMove Jata Jata BQ95 Severin Severin PG 8567 Taurus Taurus Maxim's Plus Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas que quieren buena relación calidad-precio Personas que buscan algo sencillo y económico Usuarios que buscan calidad y durabilidad Usuarios que buscan potencia alta y uso versátil interior/exterior Por qué lo recomendamos Muy completa, económica y con buenas prestaciones Compacta, fácil de usar y perfecta para uso ocasional Muy fiable, buena distribución del calor y materiales duraderos Muy potente, buen control de temperatura y versátil Medidas Grande con soporte (tipo pie) 83,5 x 57,3 x 21 cm 8,8 x 44,6 x 31 cm 52 x 39,5 x 15,5 cm 29 cm x 47 cm x 7 cm Precio 149 € 30.9 € 62.83 € 40 €

Mejor barbacoa eléctrica Hemos elegido la barbacoa eléctrica Cecotec Perfect Country 2000 EasyMove como la mejor de la comparativa por su rendimiento en la cocina y la uniformidad con la que reparte el calor.

Encender una barbacoa en casa ya no es lo que era. En muchos pisos, especialmente en ciudades, el carbón está directamente descartado por el humo, los olores o las restricciones. En ese contexto, las barbacoas eléctricas se han convertido en una alternativa práctica, ya que permiten cocinar carne, pescado o verduras de forma más limpia, rápida y controlada, incluso en interiores o balcones. Es por ello que en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos distintos con el objetivo de comprobar cuál funciona mejor en el día a día.

Probamos las mejores barbacoas eléctricas de sobremesa Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué barbacoas eléctricas hemos elegido y cómo las hemos probado?

Para seleccionar los productos de esta comparativa, hemos tenido en cuenta principalmente la potencia y, sobre todo, el control de temperatura que ofrecen, ya que es donde existen mayores diferencias entre modelos. También hemos tenido en cuenta los sistemas de seguridad y su impacto en el uso cotidiano. A partir de estas consideraciones, las cuatro barbacoas eléctricas que hemos seleccionado son: Cecotec, Jata, Severin y Taurus.

Durante las pruebas, hemos verificado el estado del producto al recibirlo, su montaje y el cumplimiento de normativas eléctricas. Después, hemos evaluado su rendimiento real en cocina, la facilidad de uso, la limpieza y la resistencia, además de comprobar la atención al cliente en caso de incidencias.

¿Por qué puedes confiar en mí? Alejandro Mendoza Soy periodista especializado en análisis de productos y, en los últimos años, he probado y comparado decenas de dispositivos y accesorios para medios como El País. Mi forma de evaluar parte de algo muy concreto: entender qué ofrece realmente un producto en relación con lo que cuesta. No sólo en pruebas puntuales, sino también en un uso cotidiano, porque es ahí donde se perciben los detalles que marcan la diferencia. Más allá de las especificaciones, me interesa cómo responde en la práctica, qué tan consistente es con el paso del tiempo y qué limitaciones aparecen cuando lo integras en tu rutina. Porque, al final, un buen producto no es el más llamativo, sino el que mejor justifica su precio en el día a día. Ese es el criterio con el que construyo cada recomendación.

¿Cuál es la mejor barbacoa eléctrica?

Con 2.000 W y una placa de aluminio fundido antiadherente, la barbacoa eléctrica Cecotec Perfect Country 2000 EasyMove ha sido mi favorita. Asimismo, tiene una superficie mixta de grill y plancha, y un termostato de cinco niveles. Destaca por su reparto uniforme del calor, su gran superficie de cocción y su facilidad de limpieza, además de incorporar ruedas y soportes laterales para mayor comodidad.

La barbacoa eléctrica Cecotec Perfect Country 2000 EasyMove dispone de una placa de aluminio fundido que reparte el calor uniformemente. Escaparate El País

¿Cómo cocina?

Lo que más me ha convencido de la barbacoa eléctrica Cecotec Perfect Country 2000 EasyMove durante las pruebas ha sido lo homogéneo que resulta el cocinado en toda su superficie. Esto se debe, en gran medida, a su tecnología con doble elemento calefactor y a la placa de aluminio fundido, que reparte el calor de forma uniforme. En la práctica, esto se traduce en carnes bien hechas por igual y verduras que no quedan a medio cocinar según la zona de la parrilla.

Además, su versatilidad es notable. La combinación de grill y plancha permite cocinar desde piezas grandes de carne hasta alimentos más delicados como pescado o incluso huevos. A esto se suma la tapa abatible, que funciona de forma similar a un horno de convección y ayuda a mantener el calor, lo que mejora aún más la cocción. El termostato con cinco niveles también aporta un control bastante preciso, algo que he agradecido especialmente al ajustar distintos puntos de cocinado.

En el uso diario, también marca diferencias por su diseño. La superficie amplia permite cocinar varias raciones a la vez, mientras que las ruedas y los soportes laterales facilitan tanto el transporte como la organización. La limpieza, además, resulta sencilla gracias a la placa extraíble apta para lavavajillas. Como punto menos favorable, su precio es más elevado que el resto y no incorpora funciones de seguridad especialmente destacadas; aun así, es la más completa en el conjunto de la experiencia.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Potencia de 2.000 W.

Termostato regulable de cinco niveles.

Dos elementos calefactores.

Placa de aluminio fundido y antiadherente.

Montaje rápido y sencillo.

Ruedas para moverla con facilidad.

Bandeja inferior para recoger la grasa.

Bandeja inferior de almacenamiento.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

Precio elevado.

Sin funciones de seguridad claras.

Otras alternativas a la mejor barbacoa eléctrica

Barbacoa eléctrica sin humo Jata BQ95

Lo que me ha gustado de la barbacoa eléctrica Jata BQ95 son sus 2.000 W de potencia con rejilla de acero inoxidable y un sistema de bandeja con agua para reducir humos. Sin embargo, aunque permite ajustar la altura en dos niveles, no ofrece control de temperatura.

La potencia y diseño de la barbacoa eléctrica Jata BQ95 hacen que alcance la temperatura en poco tiempo. Escaparate El País

¿Cómo cocina?

Durante las pruebas, lo que más me ha llamado la atención de la barbacoa eléctrica Jata BQ95 ha sido lo rápido que está lista para empezar a cocinar. Su potencia y diseño hacen que alcance la temperatura en poco tiempo, lo que resulta muy práctico para un uso diario o improvisado. Además, la bandeja con agua ayuda a reducir el humo y mantener los alimentos jugosos, algo que se nota especialmente al cocinar carne.

Sin embargo, su principal limitación es clara: no permite regular la temperatura, sino únicamente ajustar la altura de la parrilla. Esto reduce el control sobre el cocinado, especialmente en alimentos más delicados. En la práctica, obliga a estar más pendiente del proceso y limita la precisión frente a otros modelos.

Aun así, es una opción muy funcional para interiores. Es fácil de desmontar, limpiar y mantener, y su tamaño resulta adecuado para preparar varias raciones sin complicaciones. Eso sí, no está pensada para exteriores y carece de funciones de seguridad destacables, lo que la deja un paso por detrás de la opción más completa.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Potencia de 2.000 W.

Dos elementos calefactores.

Rejilla de acero inoxidable.

Bandeja inferior para recoger la grasa.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

No tiene control de temperatura, sólo de altura.

Sin funciones de seguridad claras.

No es adecuada para uso en exteriores.

Barbacoa de mesa Severin PG 8567

Sin dudas, los 2.200 W de potencia con termostato regulable, carcasa SafeTouch y apagado automático de la barbacoa eléctrica Severin PG 8567 son sus puntos más fuertes. El problema es que no destaca ni en rendimiento ni en potencia frente al resto de modelos.

Al contar con un solo elemento calefactor, la barbacoa de mesa Severin no calienta tan uniformemente. Cortesía de Amazon

¿Cómo cocina?

En este caso, me he encontrado con un modelo equilibrado, sin grandes fallos pero tampoco con un punto especialmente diferencial. El termostato de la barbacoa eléctrica Severin PG 8567 permite regular la temperatura con precisión, lo que facilita adaptar el cocinado según el alimento. Además, la carcasa SafeTouch y el apagado automático aportan un extra de seguridad que se agradece en el uso cotidiano.

El rendimiento en cocina es correcto. Se calienta bien y mantiene una temperatura estable, lo que permite obtener buenos resultados tanto en carne como en verduras. Sin embargo, al contar con un solo elemento calefactor, no alcanza el nivel de uniformidad de los modelos más avanzados, algo que se nota en ciertas zonas de la parrilla.

Donde sí cumple bien es en la experiencia general: es fácil de limpiar, manejable y funciona tanto en interiores como exteriores. Aun así, no destaca especialmente en ningún apartado clave —ni es la más rápida ni la más potente—, por lo que se queda como una opción sólida pero menos competitiva frente a las mejores.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Potencia de 2.200 W.

Mando giratorio para regular la temperatura.

Apagado automático y carcasa SafeTouch.

Rejilla de acero inoxidable.

Bandeja inferior para recoger la grasa.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

Sólo un elemento calefactor.

No es la más rápida ni la más potente.

Barbacoa eléctrica Taurus Maxim’s

A pesar de sus 2.400 W de potencia, la barbacoa eléctrica Taurus Maxim’s ha sido la más lenta a la hora de calentar. La buena noticia es que cuentan con un termostato regulable y elementos de seguridad como asas de toque frío.

La barbacoa eléctrica Taurus Maxim's tarda más en calentar que el resto de barbacoas de la comparativa. Escaparate El País

¿Cómo cocina?

Lo que menos me ha convencido de la barbacoa eléctrica Taurus Maxim’s es que, pese a su alta potencia, tarda más en calentarse que el resto. En la práctica, esto afecta directamente a la experiencia, ya que obliga a esperar más tiempo antes de empezar a cocinar y reduce la sensación de eficiencia general.

A partir de ahí, cumple correctamente. Ofrece una buena superficie para cocinar varias raciones, el termostato permite ajustar la temperatura y los elementos de seguridad —como las asas de toque frío— aportan tranquilidad en el uso. Además, la bandeja con agua ayuda a reducir humos, lo que la hace válida para interiores.

Sin embargo, esa falta de rapidez penaliza un aspecto clave en este tipo de productos. Aunque es completa en características y funcional en el día a día, no termina de igualar el rendimiento de los modelos mejor posicionados, por lo que se queda como una alternativa correcta, pero menos recomendable en conjunto.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Potencia de 2.400 W.

Termostato regulable.

Asas de toque frío.

Rejilla de acero inoxidable.

Bandeja inferior para recoger la grasa.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

Calienta más lento que las demás.

Preguntas frecuentes sobre barbacoas eléctricas

¿Es legal hacer barbacoas en casa?

La legalidad de esta actividad en el ámbito doméstico depende principalmente de las normas de la comunidad de propietarios y las ordenanzas municipales locales. En términos generales, el uso de una barbacoa eléctrica en terrazas o balcones resulta lícito, puesto que no genera llamas ni humos molestos por combustión de madera. Sin embargo, los estatutos del edificio pueden prohibir estas prácticas si los vapores interfieren con el bienestar de otros vecinos. En periodos de sequía o alto riesgo de incendio, algunas regiones de España restringen el uso de fuego exterior, situación en la que los modelos eléctricos destacan como la única alternativa permitida gracias a su seguridad térmica.

¿Qué tipo de barbacoa es más sana?

Desde una perspectiva nutricional, la barbacoa eléctrica representa la opción más saludable para el consumo habitual. Al carecer de carbón o leña, el proceso de cocción no produce hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias nocivas que suelen adherirse a los alimentos en las parrillas tradicionales. Estos dispositivos permiten un control exacto de la temperatura, hecho que evita la carbonización de las fibras y preserva mejor los nutrientes de carnes o verduras. Además, la mayoría de estos equipos incorpora bandejas de goteo que recogen el exceso de grasa, lo que garantiza una ingesta calórica más ligera y digestiva para el usuario.

¿Qué tan recomendable es una parrilla eléctrica?

La adquisición de una barbacoa eléctrica es altamente aconsejable para residentes de zonas urbanas que disponen de poco espacio. Su principal virtud reside en la inmediatez; basta con enchufar el cable a la red eléctrica para alcanzar el punto de calor óptimo en escasos minutos. La ausencia de cenizas y residuos facilita una limpieza posterior rápida, algo impensable en los modelos de combustible sólido. Aunque el sabor difiere ligeramente del ahumado clásico, la versatilidad de uso dentro de la cocina o en un porche pequeño compensa esta diferencia. En definitiva, es una herramienta funcional, segura y eficiente para quienes buscan disfrutar de un asado sin las complicaciones del mantenimiento tradicional.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de abril de 2026.

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