Pruebo las mejores máquinas de perritos calientes para el hogar

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Beper BEPER P101CUD501 ScrapCooking ScrapCooking 0601 Orbegozo Orbegozo PR 3500 Ariete Ariete Party Time 206 Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para los que buscan una máquina fácil de usar y eficaz Para los que buscan una máquina bonita Para los que buscan una máquina funcional Para los que buscan un diseño y proceso de cocinado diferente Por qué lo recomendamos 350 W, 6 salchichas, limpieza sencilla Compacta, dos varillas calefactoras, diseño ‘retro’ Cubeta de agua antiadherente, 350 W, 6 salchichas Diseño muy llamativo, 5 niveles de tostado, 650 W Medidas 50 x 50 x 28 centímetros 27 x 24,5 x 17,7 centímetros 26 x 13 x 14 centímetros 27 x 16 x 21 centímetros Potencia 350 W 450 W 350 W 650 W Peso 0,75 kg 0,69 kg 0,96 kg 1,19 kg Tallas Número de salchichas: 6 Número de salchichas: 12 Número de salchichas: 6 Número de salchichas: 2 Capacidad Depósito de agua: 400 mililitros Depósito de agua: 600 mililitros Depósito de agua: 500 mililitros Depósito de agua: no tiene Precio 34.9 € 52.35 € 25.49 € 54.76 €

La mejor máquina de perritos calientes Nuestra experta ha elegido la máquina BEPER P101CUD501 porque es muy sencilla de utilizar, cocina tanto las salchichas como el pan de forma rápida y tiene un diseño muy bonito.

Los perritos calientes, o hot dogs, son una de las comidas rápidas favoritas de grandes y pequeños. Fácilmente reconocibles gracias a un pan que tiene forma alargada y una salchicha que puedes acompañar de tomate, mostaza y cebolla frita, entre otros condimentos, son muchos los establecimientos que los incluyen en su carta. Pero para poder comerlos no hace falta salir de casa: al igual que hay máquinas para hacer crepes, las hay para hacer perritos calientes caseros en cuestión de minutos y de manera mucho más económica.

Cómo hemos elegido y probado los productos

A lo largo del último mes he probado cada una de estas cuatro máquinas de hot dogs en diferentes sesiones en casa: para cenar, para comer, en una quedada con la familia y amigos… por lo que he comprobado si su funcionamiento es sencillo y si las pueden utilizar otras personas, como mi sobrino adolescente, por ejemplo. Además, a la hora de analizarlas y valorarlas he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: con especial atención a la calidad de los materiales elegidos.

Manejo: si la utilización de la máquina es fácil o no.

Potencia: cada modelo funciona con una potencia determinada. ¿Este valor se aprovecha bien o, por el contrario, la máquina para perritos calientes puede dar más de sí?

Experiencia: si ha cumplido con los objetivos esperados, si la salchicha se cocina bien y el pan también. En el caso del pan, se ha tenido en cuenta, por otro lado, si se puede manejar de forma fácil o se rompe. ¿Se limpia bien?

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo años dedicada al análisis y la comparación de productos, una labor que me ha permitido entender cómo evolucionan los dispositivos para mejorar nuestro día a día. Gracias a ello he tenido la oportunidad de probar, investigar y contar con detalle qué hay detrás de cada opción del mercado. Aunque he probado infinidad de artículos, sigo afrontando cada comparativa con la misma curiosidad y exigencia del primer día. Electrodomésticos, gadgets, artículos para el hogar o tecnología de consumo… No hago distinciones al analizar un producto: me interesa examinarlo en profundidad y entender realmente qué puede aportar, con el objetivo de ofrecerte una orientación clara y útil en tu elección.

1) Diseño vintage: BEPER P101CUD501

La máquina de perritos calientes Beper ofrece un diseño muy vintage, buenos resultados y es muy fácil de usar. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una máquina fácil de usar y eficaz.

Por qué lo recomendamos: es una máquina con un diseño muy bonito, en color rojo, que recuerda a las de las clásicas películas americanas. Está formada por una base, un recipiente para cocer las salchichas al vapor y una varilla calefactora en forma de pincho para calentar el pan. Su uso es muy sencillo y si hay adolescentes en casa la pueden utilizar sin problema. En mi caso, le pedí a mi sobrino de 14 años que los hiciera él mismo para comprobar su funcionamiento, y, en cuestión de minutos, teníamos preparados los perritos. Compramos salchichas especiales para hot dogs, pero que no fueran demasiado gruesas, porque aunque el recipiente es grande no entran más de seis.

Lo primero es echar un poco de agua en el depósito situado en la base del recipiente, añadir las salchichas y apretar el botón de funcionamiento para que se vayan cocinando al vapor. Lógicamente, tardan un poco más que si se hacen en el microondas (unos ocho minutos aproximadamente), pero merece la pena esperar unos minutos más ya que salen muy ricas y blanditas.

Mientras se hacen las salchichas, se pueden ir calentando los panes en la varilla. En este caso es mejor comprar panes que no sean demasiado largos porque la varilla es más bien corta. En cuanto a la limpieza, hay que esperar siempre a que la máquina se enfríe para limpiar el recipiente con un poco de agua y jabón mientras que la varilla se puede limpiar con un trapo húmedo.

Sus puntos débiles: nada destacable.

2) Dos varillas para el pan: ScrapCooking 0601

La máquina de perritos ScrapCooking puede cocinar hasta 12 salchichas y tostar dos panes a la vez. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una máquina bonita.

Por qué lo recomendamos: tiene unas dimensiones reducidas (27 x 24,5 x 17,7 centímetros) por lo que es bastante fácil encontrarle un hueco en cualquier tipo de cocina. También ofrece un diseño ‘retro’ bastante llamativo y es de un color verde menta por lo que decora cualquier rincón.

Está provista de un interruptor de encendido y apagado situado en la parte frontal y su mecanismo de funcionamiento es muy similar al del modelo ganador: tiene un vaporizador para las salchichas y dos varillas calefactoras para el pan. En este caso permite cocer hasta doce salchichas, aunque lo más recomendable es cocinar un número menor para que se hagan mejor y en menos tiempo (unos 12 minutos). En una de las pruebas cocimos 12 salchichas de una sola vez y necesitamos unos minutos más para que se cocieran bien: lo ideal es hacerlo en dos tandas.

Las dos varillas calefactoras son de acero inoxidable, lo que permite que los panes se puedan hacer más rápido. Eso sí, hay que tener en cuenta que las varillas son bastante grandes, por lo que es recomendable adquirir panes XXL para que no se rompan y queden bien.

Sus puntos débiles: su precio es un poco elevado y, aunque tiene capacidad para doce salchichas, es mejor cocer un número inferior para que se hagan mejor.

3) Botón con luz de control: Orbegozo PR 3500

La máquina de perritos de Orbegozo tiene una potencia de 350 W y capacidad para seis 'hot dogs'. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan una máquina funcional.

Por qué lo recomendamos: tiene una potencia de 350 W y, al igual que el resto, cuenta con un recipiente de vapor transparente que se puede desmontar para limpiar cómodamente y una cubeta de agua que es antiadherente. La varilla calefactora es de acero inoxidable y solo dispone de un botón de encendido y apagado con una luz que informa cuándo están hechos.

Para este modelo compré salchichas Frankfurt y panes de un tamaño normal. Lo ideal es, cuando ya está el agua en la cubeta, lo dejemos encendido unos 10 minutos para que se caliente bien y luego ya poner las salchichas en el recipiente a vapor. Tiene una capacidad de hasta seis salchichas y se pueden hacer todas a la vez sin ningún problema.

En cuanto a los panes, hay que tener un poco de cuidado a la hora de pincharlos porque se pueden romper con facilidad y, aunque se calientan bien, en comparación con los otros modelos tuvimos que esperar unos minutos más para que se tostaran a nuestro gusto. La limpieza del recipiente y de la varilla es muy sencilla y rápida: con un poco de agua con jabón y un trapo húmedo para la varilla una vez que la máquina está completamente fría.

Sus puntos débiles: tarda un poco más que otros modelos en tostar el pan.

4) Tipo tostador: Ariete Party Time 206

Este modelo de Ariete está enfocado para hacer perritos para una o dos personas. Cortesía de Amazon

Para quién es: para los que buscan un diseño y proceso de cocinado diferente.

Por qué lo recomendamos: es el modelo más diferente de todos los analizados ya que a simple vista tiene la apariencia de un tostador. El diseño es realmente bonito y ha llamado la atención de todas las personas que han visitado mi casa durante las pruebas: es de color rojo intenso con tonos plateados y blancos.

La máquina dispone de dos espacios para dos salchichas y dos panes, por lo que resulta ideal para una persona que vive sola o en pareja. En caso de tener que hacer perritos para más gente, se queda bastante corta ya que se tarda bastante más que con cualquiera de los otros modelos. La probé un día que vinieron varios amigos a casa y tardamos cerca de media hora en hacerlos para todos. No obstante, también hay que destacar que las salchichas no se cuecen al vapor, si no que se cocinan gracias a unas resistencias eléctricas que se encuentran en su interior, por las que las calienta de la misma forma que lo haría un tostador. Para ello, cuenta con hasta cinco niveles de tostado, lo que resulta útil dependiendo de los gustos de cada persona. Las salchichas pueden ser, incluso, un poco más gruesas que las de tamaño normal porque el espacio reservado para ellas es bastante amplio. En cambio, los panes tienen que ser de un tamaño normal para que quepan sin problema, los cuales se tuestan en pocos minutos. El resultado final es satisfactorio y diferente para las salchichas, que se parecen más a las que se pueden cocinar en una sartén.

Sus puntos débiles: el precio es un poco elevado y para hacer perritos para varios se queda corta.

Otras máquinas para hacer perritos calientes interesantes

Si estás buscando una con un diseño extragrande Salco tiene forma de caja de CocaCola en la que se pueden cocinar hasta 24 salchichas y 12 panecillos.

Si estás buscando una profesional Crosson es una pequeña máquina que se puede utilizar en locales ya que tiene capacidad para hasta 175 perritos.

Preguntas frecuentes sobre las máquinas de perritos calientes

¿Consumen mucha electricidad?

No, suelen tener potencias bajas o medias (aprox. 350–650 W), por lo que su consumo es moderado y apto para un uso ocasional.

¿Se puede usar con cualquier salchicha?

Sí, siempre que el tamaño encaje en el compartimento: Frankfurt, Viena, de pollo, veganas o mini salchichas. Lo importante es no superar el grosor recomendado por el fabricante.

¿Son fáciles de limpiar?

Sí. Normalmente basta con vaciar el agua del depósito, limpiar el recipiente para salchichas, pasar un paño húmedo y secar bien las varillas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de abril de 2026.

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