He probado cinco creperas eléctricas para hacer crepes y tortitas en su punto y te digo cuál es la mejor

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Cecotec Crepera Fun Crepestone XL Taurus Crepera Crepe & Fun Russell Hobbs Crepera Fiesta Baker's Friend Crepera Ariete Crepera Party Time Valoración Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 7.75 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Familias con varios miembros que vayan a usarla como plancha más que únicamente para elaborar crepes. Quienes busquen un modelo sencillo, pero con un funcionamiento óptimo. Personas que busquen un modelo con el que cocinar durante cierto tiempo, ya que mantiene muy bien la temperatura. Ideal para quienes busquen una crepera que ocupe poco espacio y sea fácil de manejar. Amantes del diseño retro que deseen mantener su encimera despejada de cables. Por qué lo recomendamos Superficie XL de 38 cm, calentamiento muy rápido (1.350 W), placa desmontable para limpieza total. Revestimiento antiadherente sin PFOA ni BPA, control de temperatura en 5 niveles, borde elevado antiderrames. Temperatura constante durante el uso, borde elevado para evitar derrames, cinco niveles de potencia bien aprovechables. Diseño compacto y ligero, manejo cómodo con mango largo y accesorios incluidos. Diseño retro, placa antiadherente fácil de limpiar, recogecables integrado para una encimera despejada. Medidas 43 x 14 x 43 cm 33 x 11 x 35 cm 32 x 36 x 8 cm 38,5 x 20,3 x 5 cm 35 x 9,5 x 33 cm Potencia 1350 W 1200 W 1200 W 800 W 1000 W Precio 41.9 € 38.25 € 30.1 € 37.99 € 39.9 €

La mejor crepera Pese a que dos modelos han obtenido la misma puntuación, nuestra experta considera ganadora la crepera Cecotec Fun Crepestone XL: su tamaño, más amplio que ninguna otra, y la posibilidad de desmontar la placa para lavarla bajo el grifo o en el lavavajillas, han decantado la balanza.

Quizá pienses que no le darías uso a una crepera: ¡si yo no preparo crepes en casa! Pero pese a su nombre, estos dispositivos de cocina sirven para mucho más: tortitas, fajitas… ¡sirven hasta para cocinar a la plancha! Y todo gracias a sus grandes superficies con forma redonda que se calientan rápido, distribuyen el calor de forma uniforme y son totalmente antiadherentes.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Lo cierto es que yo tampoco había probado ninguna crepera hasta que hice la primera comparativa de este tipo de accesorios de cocina en 2020. Pero desde entonces, la uso muchísimo: como se trata de dispositivos bastante compactos, guardo la mía en un cajón en la cocina, y la coloco sobre la encimera y la enchufo cada vez que quiero usarla. Por ejemplo, para hacer tostadas de pan con aceite —me gusta más que en la tostadora porque puedo echar el aceite mientras se cocina y no después—, sándwiches, todo tipo de elaboraciones con tortitas, tortilla francesa… hasta huevos. Y he utilizado las cinco creperas participantes en esta comparativa para exactamente lo mismo, relegando mi modelo al trastero.

Muchas firmas conocidas que fabrican pequeño electrodoméstico tienen su propia referencia (es raro que tengan más de una), así que son las que he elegido para esta comparativa. Se trata además de productos muy sencillos, por lo que las diferencias entre unos y otros son mínimas. Dicho esto, durante las pruebas, he valorado distintos aspectos relacionados con sus funciones y desempeño:

Diseño . Más allá del aspecto estético, los elementos que facilitan la elaboración de las crepes: un borde elevado, ventosas para la base…

Accesorios . Si vienen con espátulas y otros complementos para repartir la masa o darle la vuelta.

Ajustes . Las posibilidades para elegir la temperatura de funcionamiento, principalmente.

Facilidad de uso. Directamente relacionado con los ajustes, pero también con lo detalladas que sean las instrucciones e, incluso, con la sugerencia de recetas para principiantes.

La más grande: Cecotec Fun Crepestone XL

Cecotec Fun Crepestone XL.

Para quién es: familias con varios miembros que vayan a usarla como plancha más que únicamente para elaborar crepes.

Por qué lo recomendamos: el ‘XL’ de su nombre le hace justicia. ¡Es grandísima! Tanto como 8 centímetros más que los modelos de la competencia. Y en mi familia, con 4 personas, eso ha hecho que pudiera hacer las tostadas del desayuno para todos de una sola vez, colocar hasta 6 sandwiches, varias tortitas… Tiene también más potencia (1.350 W), lo que supone que es la que más rápido se calienta. La temperatura se ajusta desde una rueda situada en la parte central, y con ponerla en alguno de sus valores medios es más que suficiente y me ha parecido el ajuste más adecuado.

Dicho esto, hay otro aspecto diferencial: la placa es desmontable. Cuando sacas esta crepera de su caja viene por separado. En las instrucciones especifica que hay que colocarla sobre las resistencias intentando que quede centrada para que se distribuya bien el calor, pero estuve un rato intentando averiguar si se ‘sujetaba’ de alguna forma (dos agujeritos en dos de sus laterales me despistaban). No encontré nada al respecto ni tampoco forma de hacerlo, así que la he usado tal cual. No se pega absolutamente nada, y como la placa se puede quitar, la limpieza es la más completa de todas.

Sus puntos débiles: la placa no se sujeta con nada a la base, simplemente queda sobrepuesta. A priori parece estable, pero con niños cerca hay que tener especiales precauciones.

Ficha técnica Dimensiones: 43 x 14 x 43 cm Diámetro: 38 cm Peso: 2 kg Potencia: 1350 vatios Material: acero inoxidable Otros: placa con Revestimiento Antiadherente y extraíble, termostato regulable, rodillo y espátula incluidos

Antiadherente: Taurus Crepe & Fun

Crepera de Taurus. © El Corte Inglés

Para quién es: quienes busquen un modelo sencillo, pero con un funcionamiento óptimo.

Por qué lo recomendamos: durante las pruebas con ella me ha costado encontrar aspectos en contra, y eso es un gran punto a favor. Su recubrimiento antiadherente está libre de PFOA y BPA, y no se me ha pegado absolutamente nada aunque no echara un poquito de aceite o mantequilla antes de las masas. Al hacer los sándwiches, además, el queso que se funde y va cayendo sobre la placa se levanta muy bien, sin dejar ni rastro sobre su superficie, que luego he limpiado con un trapo húmedo, quedando como nueva. Dicho esto, su borde elevado evita derrames y su temperatura se puede regular en cinco niveles con una rueda que gira muy fluida. En todo momento sabes cuándo está lista porque se enciende una luz verde para avisarte. Incluye espátula y esparcidor de madera.

Sus puntos débiles: la placa está separada unos milímetros de la base; suficiente para que, en caso de derramar algún ingrediente, resulte difícil de limpiar.

Ficha técnica Dimensiones: 33 x 11 x 35 cm. Diámetro: 30 cm. Peso: a consultar. Potencia: 1200 vatios. Material: acero inoxidable. Otros: placa con revestimiento antiadherente, termostato regulable, alojamiento para cable, espátula y esparcidor de madera incluidos.

Temperatura estable: Russell Hobbs Fiesta

Crepera Russell Hobbs Fiesta. © Amazon

Para quién es: personas que busquen un modelo con el que cocinar durante cierto tiempo (para hacer varias ‘tandas’ de tortitas, varios crepes…), ya que mantiene muy bien la temperatura.

Por qué lo recomendamos: me ha resultado dificilísimo derramar los alimentos líquidos (masa de tortitas, huevo al hacer tortilla…) al utilizarla, porque su borde sobresale unos milímetros por todo el contorno evitando que ocurra. Se calienta bastante rápido: cuando está lista, puedes ver que la luz indicadora se enciende en color verde. De hecho, es común ver que durante todo el tiempo que se utiliza se va encendiendo y apagando para mantener la temperatura. Tiene cinco niveles que se ajustan con un interruptor deslizable; en mi experiencia, los mejores resultados los he tenido en el nivel 4. Viene con dos complementos: una espátula de madera para repartir la masa de forma uniforme (que recomiendan mojar antes para que no se pegue) y una espátula de plástico para darle la vuelta.

Sus puntos débiles: el cable es bastante corto y no hay un sistema fijo para almacenarlo. Además, es muy fácil mover por error el interruptor de potencia, y alguna vez me he encontrado con que he quemado una tortita sin querer.

Ficha técnica Dimensiones: 32 x 36 x 8 cm Diámetro: 30 cm Peso: 1,62 Kg Potencia: 1200 vatios Material: acero inoxidable Otros: ajuste de termostato 5 posiciones, almacenamiento de cable, capa antiadherente, luz de indicación, placa con revestimiento antiadherente, utensilios para crepes

Compacta y ligera: Baker‘s Friend

Crepera Baker‘s Friend. © Amazon

Para quién es: ideal para quienes busquen una crepera que ocupe poco espacio y sea fácil de manejar.

Por qué lo recomendamos: su diseño compacto hace que sea muy sencillo guardarla en cualquier rincón de la cocina: pude hacerlo perfectamente en un mueble extraíble donde también guardo, por ejemplo, el exprimidor. Al ser tan compacta, aunque tenga solo 800 W de potencia, se calienta muy rápido, y en pocos minutos puedes ver cómo la masa se cocina de forma uniforme. La única limitación es que solo tiene un ajuste de temperatura, lo que reduce un poco el control del calor, algo que eché en falta al preparar crepes más gruesos o probar distintas recetas de masas.

En el uso diario también me resultó muy cómoda gracias a su mango largo y al cable, que permiten moverla con soltura por la encimera, dando sensación de control total mientras cocinas. A esto se suman los accesorios incluidos, una espátula y un bol muy útiles: la espátula permite repartir la masa de forma uniforme y dar la vuelta a los crepes sin que se rompan, y el bol es perfecto para preparar y verter la mezcla sin ensuciar nada. La masa apenas se pega y la limpieza es muy sencilla.

Sus puntos débiles: solo tiene un ajuste de temperatura, lo que limita un poco el control del calor

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 38,5 x 20,3 x 5 cm Diámetro: 20 cm Peso: 1,11 Kg Potencia: 800 vatios Material: PTFE Otros: placa antiadherente, mango largo, diseño compacto y ligero, incluye espátula y bol para preparar y repartir la masa

Diseño retro: Ariete Party Time

Ariete Party Time. © El Corte Inglés

Para quién es: amantes del diseño retro que deseen mantener su encimera despejada de cables.

Por qué lo recomendamos: se limpia genial, porque entre la placa y la base no hay prácticamente espacio, por lo que no se ‘cuela’ masa ni restos de ingredientes en su interior. Con un característico diseño retro en colores rojo y negro, comparte con sus competidoras el uso de una placa eléctrica de 30 centímetros con revestimiento antiadherente. En este caso, su temperatura puede regularse en varios niveles a través de una rueda situada en su frontal: tiene marcados un 1 y un 2, y están bastante juntos así que genera algo de confusión; durante las pruebas he notado que funciona mejor en la temperatura superior; la inferior tarda mucho en cocinar. Viene con dos espátulas de madera que, si bien no son de gran calidad, sí permiten repartir la masa y dar la vuelta a las crepes o tortitas fácilmente y sin que se deshagan. E incorpora un recogecables muy práctico.

Sus puntos débiles: se calienta algo más que las demás probablemente por tener la placa tan pegada a la base), y la rueda de selección de temperatura es poco manejable.

Ficha técnica Dimensiones: 35 x 9,5 x 33 cm. Diámetro: 30 cm. Peso: 1,3 kg. Potencia: 1000 vatios. Material: acero inoxidable. Otros: placa con revestimiento antiadherente, termostato regulable, 2 espátulas de madera incluidas, indicador luminoso.

Otros modelos de creperas interesantes

Si estás buscando una crepera con moldes para tortitas

Crepera Senya. © Amazon

Senya SYCK-CV026 tiene dos placas intercambiables: una plana para crepes y otros alimentos, y otra con cuatro moldes para tortitas.

Si estás buscando una crepera compacta

Crepera Beper. © Amazon

La placa de cocción de la BEPER BT.710Y tiene 17 centímetros de diámetro. Además, tiene un mango y un accesorio muy curioso con forma de plato hondo que sirven para echar la mezcla de lo que se vaya a elaborar y ‘mojar’ la placa dando la vuelta a la crepera. Así, los crepes salen finísimos.

Preguntas frecuentes sobre creperas eléctricas

¿Se pega la masa a las creperas eléctricas?

La mayoría de modelos cuentan con placas antiadherentes que evitan que la masa se pegue. Para mejores resultados, conviene calentar la placa unos minutos y, si la receta lo requiere, untar un poco de aceite o mantequilla antes de verter la masa.

¿Cuánto tiempo tarda en cocinar un crepe?

Depende del tamaño y grosor, pero normalmente entre 2 y 5 minutos. Las placas con buena potencia (alrededor de 800–1.200 W) calientan rápido y permiten que la masa se cocine de manera uniforme en poco tiempo.

¿Puedo usar la crepera para otro tipo de recetas?

Muchas creperas eléctricas permiten preparar otras recetas como tortitas de trigo, crepes o pan fino (tipo naan fino), aunque conviene tener en cuenta el grosor de la masa. Para recetas más densas o gruesas, es recomendable ajustar la cantidad de mezcla y, si el modelo lo permite, controlar la temperatura para evitar que se quemen por fuera sin cocinarse por dentro.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.