Los perfumes de marca que puedes comprar por menos de 40 euros para regalar el Día de la Madre

Perfumes para el Día de la Madre por menos de 40 euros

Opciones de perfumes para tu madre con los que vas a triunfar sí o sí y que poseen una magnífica relación calidad-precio en la plataforma ‘online’ de Amazon

¿El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y aún no tienes ninguna idea de regalo? No pasa nada, hay un clásico que nunca falla: los perfumes. Y desde Escaparate de El País hemos seleccionado varios perfumes de marca con los que acertarás seguro. ¿Lo mejor? Todos cuestan menos de 40 euros, pero mantienen ese toque premium que se espera de una gran firma.

Además si quieres completar el regalo, siempre puedes echar un vistazo a otras ideas igual de prácticas y estilosas como unos pantalones fluidos ideales para primavera, apostar por el autocuidado con una rutina como ‘Ritual Instant Beauty’ de Atashi, o incluso inspirarte con propuestas deportivas en estas rebajas de running con grandes marcas.

El perfume de Tous para las madres más elegantes

Si buscas un perfume con personalidad, LoveMe The Onyx de Tous es una apuesta segura. Esta fragancia destaca por su equilibrio entre dulzura y profundidad.

Sus notas de salida combinan avellana, pomelo y peonía, mientras que en el corazón aparecen la orquídea negra y el heliotropo. El fondo, con vainilla, vetiver y sándalo, aporta ese toque cálido y duradero que convierte este perfume en una opción ideal.

Un perfume elegante, intenso y con ese punto especial que lo hace perfecto para regalar. ¡A tu madre le va a encantar seguro!

LoveMe The Onyx la dulzura y la elegancia de Tous. AMAZON

Otro perfume de Tous pero este con más frescura

Para madres que prefieren aromas más ligeros y frescos, Tous LoveMe es otra gran opción dentro de la misma firma.

Aquí predominan las notas afrutadas y florales: pomelo rosa, lichi y pimienta rosa en la salida; peonía, rosa y jazmín en el corazón; y un fondo suave con cedro y acordes cashmere.

Es un perfume versátil, para llevar a diario y con ese equilibrio perfecto entre dulzura y frescura. Ideal para las madres fans de Tous.

El ligero y fresco Tous LoveMe. AMAZON

Si tu madre es más de clásicos apuesta por Elizabeth Taylor

Hay perfumes que nunca pasan de moda, y White Diamonds de Elizabeth Taylor es uno de ellos.

Esta fragancia floral destaca por su elegancia clásica, con un aroma reconocible y sofisticado. Su frasco, de diseño atemporal, ya anticipa lo que hay dentro: un perfume pensado para mujeres que valoran lo tradicional.

Además, su formato es perfecto, incluso, para llevar de viaje, lo que lo convierte en un regalo práctico y especial al mismo tiempo.

El clásico White Diamonds de Elizabeth Taylor. AMAZON

Para madres más discretas elige Elizabeth Arden

Si tu madre es de las que prefieren aromas ligeros y revitalizantes, Green Tea de Elizabeth Arden es una opción ideal.

Con notas de té verde y bergamota, esta fragancia ofrece una sensación inmediata de frescura y energía. Es perfecta para el día a día, especialmente en primavera y verano, gracias a su carácter cítrico y floral.

Un perfume que no resulta pesado y que acompaña sin saturar, ideal para quienes buscan algo discreto pero agradable. El perfume que le dará la energía diaria que necesita a cualquier progenitora.

El aroma ligero de Green Tea de Elizabeth Arden. AMAZON

Yves Rocher la esencia más natural para tu madre este verano

Otra alternativa interesante es Vague d’Été de Yves Rocher, una fragancia con aire exótico que captura la esencia del verano.

Con notas frescas y envolventes, incorpora ingredientes de origen natural como el aceite de coco o el extracto de gardenia. Además, es una opción perfecta para quienes valoran fórmulas más naturales.

Vague d’Été de Yves Rocher para este verano. AMAZON

DKNY Women el perfume para las madres con estilo único

Para madres que prefieren un perfume único pero con personalidad, DKNY Women es una apuesta segura.

Esta fragancia floral afrutada captura ese estilo neoyorquino moderno y dinámico que caracteriza a la marca. Es ligera, elegante y perfecta para cada día de la semana, con una duración notable sin resultar pesada.

Además, cuando se lo regales a tu madre puedes contarle que el frasco evoca la silueta de los rascacielos de Nueva York.

DKNY Women para madres con estilo. AMAZON

Para las madres con carácter y sensualidad opta por GUESS

Si la idea es regalar una fragancia con más intensidad, GUESS Seductive Red es una de las opciones más acertadas dentro de este rango de precio.

Un perfume con fragancia dulce y apasionada que combina notas de cereza, almendra y pimienta rosa con un corazón floral y un fondo cálido de vainilla y sándalo. Intensa, envolvente y con un frasco en tonos rojos muy llamativo.

GUESS Seductive Red, el perfume con fragancia dulce. AMAZON

El cofre de perfumes de GUESS para las madres indecisas

Si tu madre es de las que no se decide por un solo aroma, los cofres son una opción infalible. Y en este caso, el set de GUESS es una opción especialmente interesante para el Día de la Madre.

Incluye cuatro mini Eau de Toilette de la marca —Seductive, Red, Blue y Noir—, cada una con una personalidad distinta, lo que permite adaptar el perfume al momento, al estado de ánimo o incluso a la estación del año. Desde aromas más dulces y envolventes hasta otros más frescos o intensos, este tipo de cofres son perfectos para quienes disfrutan cambiando de fragancia.

Además, su formato mini no solo resulta práctico para probar diferentes opciones, sino también ideal para llevar en el bolso o de viaje. Un regalo versátil, original y con el sello de una marca reconocida.

El cofre de perfumes de GUESS. AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir el mejor perfume para mi madre?

La clave está en su personalidad. Las fragancias dicen mucho de nosotros: hay personas que prefieren aromas frescos y ligeros, mientras que otras se sienten más cómodas con perfumes intensos o dulces. Si dudas, apuesta por opciones equilibradas o por sets variados.

¿Qué tipo de perfume es mejor para regalar?

Los perfumes florales y afrutados suelen ser los más versátiles y fáciles de acertar. También son una buena opción los aromas frescos si no conoces bien sus preferencias.

¿Es mejor un perfume intenso o ligero?

¡Depende! Los perfumes más ligeros son perfectos para el día a día, mientras que los intensos suelen reservarse para ocasiones especiales o para quienes buscan una fragancia más duradera.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de abril de 2026.

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