‘Ritual Instant Beauty’ de Atashi: la rutina facial de mañana definitiva cuando solo tienes cinco minutos y quieres buena cara
Cuatro pasos exprés para los días con prisa: piel cuidada, luminosa, hidratada y unificada
Rutinas, horarios, reuniones, citas importantes, familia, tareas… los quehaceres del día a día dan lugar a un ritmo acelerado donde el piloto automático es el que toma las riendas, y la piel lo hace saber. Con estas prisas, no se permite un momento de mimo y así amanece un rostro apagado, tono desigual y unas ojeras que hablan por sí solas.
Atashi, de Phergal Laboratorios, ha creado un ritual exprés para todas aquellas mujeres que van a contrarreloj y quieren una piel impecable. Se llama ‘Ritual Instant Beauty’ y pertenece al Código Atashi, una filosofía que no cree en clasificar la piel en categorías, sino que apuesta por entender los estilos de vida y etapas de cada momento. Dentro de sus propuestas, también destaca la rutina para la piel madura, ‘Ritual Vital Age’.
‘Ritual Instant Beauty’: transforma el rostro en solo cuatro pasos
Funciona como la salvación de la piel en los días con prisa y responde a la nueva era del cuidado, donde los cosméticos multitarea y las rutinas simplificadas son los que marcan tendencia. Este ritual es un tratamiento sensorial que busca un efecto buena cara y acabado no make up-make up que se mantiene durante todo el día. Se compone de cuatro esenciales que ofrecen resultados inmediatos, a la vez que un cuidado duradero.
“Si quieres ver tu piel cuidada sin invertir demasiado tiempo, este es tu tratamiento. Es ideal para mañanas con prisa, dejando un acabado fresco y descansado. Con sólo unas gotas la piel se ve más suave, luminosa y renacida”, cuenta Cristina Carrillo, colaboradora de Atashi, farmacéutica y vocal del COF de Cádiz.
Cofre L’Essenza Eterna
Definido como el elixir todo en uno que resucita tu piel y calma tu mente. Este sérum con acción antiedad se encarga de favorecer la regeneración celular para una piel más suave y elástica, ofrece efecto antiarrugas y actúa como un escudo protector frente a agresores externos.
Además, el cuidado se completa con el corazón de Ágata de borde estriado que potencia los resultados.
Fórmula experta
Se distingue por una fórmula con el 99% de ingredientes naturales, entre ellos: Bakuchiol 100% puro, la alternativa al retinol mucho más amable con la piel; Ácido Ferúlico Natural 100% y Extracto de Romero, dos potentes antioxidantes que refuerzan la barrera cutánea; Myramaze® - Essence Myrothamnus, conocido como la planta de resurreción por su poder para reducir arrugas; Betacarotenos y Luteína natural, capaces de proteger del estrés oxidativo; Aceite de Avellana Bio, con propiedades hidratantes; y Vainilla Planifolia, que aporta acción antiinflamatoria y antiibacteriana.
Resultados probados
Tras un estudio (TU2024-022) realizado por la marca entre voluntarias, los datos que se revelan rozan la excelencia:
- Para 9 de cada 10 mujeres L’Essenza Eterna es el aliado perfecto para un efecto antiedad inmediato.
- El 100% de las que lo prueban afirman notar un efecto flash tras la aplicación,
- El 90% de ellas perciben un aspecto más joven.
Advanced Primer Instant Blur Cover Up
Se trata de un tratamiento corrector que crea un efecto lienzo: camufla imperfecciones, alisa la textura de la piel, equilibra el microbioma, unifica e ilumina.
Fórmula experta
Estos son los ingredientes detrás de su composición: Micropigmentos Iluminadores correctores, que devuelven la luminosidad; Polvos de Arroz,que reducen el exceso de sebo y mejoran la textura; Ectoína, para proteger y calmar; Hongo Ganoderma Lucidum (REISHI), que proporciona elasticidad y firmeza; y E.P. de Centella Asiática, que ejerce un efecto lifting tensor. Se completa con otros activos fermentados, como Ecoskin, Mijo Dorado Orgánico Fermentado, Fucocert; además de skin boosters como Alga Roja, Liposomas de Vitaminas C, E y CoQ10, y Creatina.
Resultados probados
Según el estudio instrumental (TU2024-149), 10 de cada 10 mujeres lo consideran el aliado perfecto para un efecto Flash Young Skin. Además, estos son más datos que confirman su eficacia:
- 100% Efecto Flash Young Skin, piel equilibrada.
- 95% de lienzo impecable: difumina, alisa, suaviza poros y calma.
- 95% de efecto Pearl Skin, piel más luminosa y radiante.
- 75% ancla y prolonga la duración del maquillaje y DD Cream.
Contorno de Ojos Instant Blur Magic Eyes
Para combatir las miradas cansadas, este tratamiento corrector energético antiedad disminuye ojeras y bolsas, ilumina el contorno, levanta, tensa y abre la zona. Cuenta con pigmentos de tono asalmonado para neutralizar ojeras azuladas.
Fórmula experta
Esta es la lista de activos que consigue revitalizar la mirada: X- Melt, encargado de estimular la circulación para reducir ojeras y bolsas; Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi), proporciona flexibilidad y firmeza; E.P. de Centella Asiática, altamente valorada por suavizar y redensificar; Micropigmentos iluminadores, ideales para corregir imperfecciones y dar brillo; Ectoína, con acción protectora y calmante; Niacinamida, famosa por su naturaleza perfeccionadora que unifica y fortalece. También incluye ingredientes fermentados como Ecoskin, Mijo Dorado Orgánico Fermentado y Fucocert; junto con skin boosters como Alga Roja, Liposomas de Vitaminas C, E y CoQ10 y Creatina.
Resultados probados
Bajo control dermatológico en 20 voluntarias, estos son los del estudio instrumental (TU2024-148):
- El 100% de las usuarias aprecia una reducción visible de las ojeras oscuras.
- El 95% experimenta una piel más tersa y tonificada desde la primera aplicación.
- El 85% observa un efecto uplifting inmediato.
- El 85% percibe que reduce los miliums.
- El 90% nota piel más enérgica sin signos de fatiga.
DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15
El bestseller de la marca, que acumula algunos de los premios más relevantes de la industria cosmética internacional, como la medalla de oro de los Pure Beauty Global Awards. ¿Qué tiene de especial? Es un tratamiento antiedad 8 en 1 que corrige imperfecciones, atenúa manchas, minimiza poros, protege y aporta un tono bronceado sin necesidad de base de maquillaje.
Fórmula experta
¿Cuál es el secreto de su composición? La combinación de los siguientes activos:
Células Nativas de Gardenia jasminoides, estimulan la producción de colágeno y reducen arrugas; Extracto biotecnológico de Perla Negra, atenúa imperfecciones, unifica e ilumina; Spilanthol 50,un potente efecto tensor; Micropigmentos naturales ultraintensos, le aportan un aspecto rejuvenecido; Compuesto liposomado de Retinol, encargado de acelerar la renovación celular y aumentar la elasticidad; Vitaminas C y E, expertas en proteger frente a las agresiones de los radicales libres; Péptidos Dermosens, previenen las primeras arrugas; y Complejo nutritivo bio Acticire, actúa frente a las impurezas, protegen de manchas, reduce poros.
Resultados probados
En el estudio TU 2021-056, se publica que para 9 de cada 10 mujeres es el aliado perfecto para un efecto buena cara y el 80% percibe:
- Hidratación intensa hasta 24 horas.
- Piel de seda.
- Acabado natural y radiante.
- Efecto buena cara.
- Experiencia sensorial placentera.
- Mejora en la textura de la piel.
Preguntas frecuentes sobre Ritual Instant Beauty de Atashi
¿Hasta cuándo duran las promociones?
Desde el 20 hasta el 29 de abril.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de abril de 2026.
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