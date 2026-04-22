Rebajas en ‘running’: zapatillas, relojes y accesorios para entrenar mejor gastando poco

Exploramos a fondo el catálogo de la plataforma española I-Run: la tienda ‘online’ de los apasionados de este deporte en primeras marcas con ahorros de campeonato

La primavera es una de las épocas por excelencia para ponerse en forma, practicar nuevos deportes o, simplemente, calzarse las zapatillas de running y crear una rutina semanal muy beneficiosa para la salud. En la tienda de deportes online I-Run lo saben muy bien: son especialistas en artículos deportivos como calzado running, trail running o ropa técnica. Sin olvidar que también se puede adquirir en su extenso catálogo relojes y accesorios de firmas punteras. En total, son más de 100 las marcas reunidas para los más apasionados al running (y también para aquellos que desean acceder a este amplio universo): desde Asics, pasando por Hoka, Nike o Adidas, New Balance y Under Armour, por citar solo algunas.

Todo en este magnífico portal del comercio electrónico dedicado a la práctica deportiva está concebido para que la compra online sea muy satisfactoria. Por eso, en estos momentos, acaba de lanzarse su Running Weeks i-Run, cuyos descuentos de hasta el 50% lograrán ahorros muy interesantes al bolsillo. Algo ideal para cumplir tus próximos retos deportivos: tanto si eres un corredor de cortas distancias como si te atreves con recorridos más largos, como triatlones o maratones.

ZAPATILLAS DE ‘RUNNING’, ‘TRAIL RUNNING’ Y ‘CROSSFIT’

Zapatillas de ‘running’ Asics Patriot 14 para hombre

Disponible en casi una decena de colores, este calzado técnico masculino para la práctica del running es perfecto para iniciarse en dicho universo. Sirven igual de bien tanto para entrenar por asfalto como para hacer recorridos de hasta 10 km. La pisada que promueve es suave y, gracias a su refuerzo en el mediapié, también es un calzado estable.

20% de descuento, ahorra 13 euros.

Zapatillas de ‘running’ Asics Patriot 14 para hombre. CORTESÍA DE I-RUN

Zapatillas de ‘running’ femeninas para principiantes Asics

Si eres una lectora que desea empezar a probar las mieles del running, este tipo de calzado está pensado para ti. Otorgan versatilidad y confort a partes iguales, sobre todo, en sesiones de corta y media distancia. Su mediasuela es una de sus grandes ventajas al absorber muy bien los impactos y permitiendo una pisada suave y cómoda.

14% de descuento, ahorra 13 euros.

Zapatillas de ‘running’ femeninas para principiantes Asics. CORTESÍA DE I-RUN

Zapatillas de ‘running’ Rincon 4 para hombre, de Hoka

Ligereza, confort y una excelente amortiguación: esto es lo que proporcionan las zapatillas para salir a correr de la imagen. Se adaptan a corredores de todos los niveles que entrenen de forma regular, con independencia de la distancia recorrida. Su perfil curvado permite unas transiciones fluidas y su diseño del talón añade una estabilidad en cada movimiento.

20% de descuento, ahorra 26 euros.

Zapatillas de ‘running’ Rincon 4 para hombre, de Hoka. CORTESÍA DE I-RUN

Zapatillas de ‘running’ Invincible 3 para mujer, de Nike

A la venta en varios colores, estas zapatillas de running femeninas no solo ofrecen un máximo confort en diversos entrenamientos en asfalto, también en caminos trazados. Su gruesa capa de espuma, denominada ZoomX, garantiza una amortiguación duradera y una estabilidad máxima, además de potenciar una gran libertad de movimientos.

31% de descuento, ahorra 60 euros.

Zapatillas de ‘running’ Invincible 3 para mujer, de Nike. CORTESÍA DE I-RUN

Zapatillas Reebok Nano X5 de ‘training’ y ‘CrossFit’ para ella, de Reebok

Se trata de un calzado estable, ligero y preparado para sesiones de gimnasio enfocadas al training y a la práctica del CrossFit. Dispone de una espuma de doble densidad que aporta firmeza a la altura del talón y un mayor retorno de energía en cada pisada. Por si fuera poco, integra paneles de ventilación laterales y una suela de caucho de gran adherencia.

32% de descuento, ahorra 45 euros.

Zapatillas Reebok Nano X5 de ‘training’ y ‘CrossFit’ para ella, de Reebok. CORTESÍA DE I-RUN

Zapatillas de trail running Fuelcell Venym, New Balance

Este otro modelo de calzado técnico, sin embargo, está pensado para corredores experimentados que necesiten salir a correr hasta tres veces por semana en zonas escarpadas, caminos forestales o terrenos más montañosos. Su tejido aporta una gran sensación de frescor, tienen un ajuste óptimo y su suela de goma es resistente.

30% de descuento, ahorra 42 euros.

Zapatillas de trail running Fuelcell Venym, New Balance. CORTESÍA DE I-RUN

ACCESORIOS PARA PRACTICAR ‘RUNNING’

Linterna frontal con 75 metros de alcance máximo

Este accesorio es ideal para llevar en entornos de poca luminosidad o cuando ya haya caído la noche. Ofrece tres niveles de iluminación y posee un haz de luz potente, en concreto, de 350 lúmenes. Su diseño es liviano e integra una banda regulable y antideslizante muy apropiado para este tipo de deporte. Su autonomía puede prolongarse hasta (casi) las 100 horas.

16% de descuento, ahorra 10 euros.

Linterna frontal con 75 metros de alcance máximo. CORTESÍA DE I-RUN

Cinturón de frecuencia cardiaca Smart HR, de Suunto

Los entrenamientos en sesiones de running, maratón o triatlón siempre son más provechosos si contamos con unas métricas precisas y muy fiables. Como sucede con este cinturón de frecuencia cardiaca, compatible con múltiples aplicaciones en dispositivos IOS, Android y Watch OS. Se vende en talla M (con contornos de pecho de hasta 110 cm).

26% de descuento, ahorra 21 euros.

Cinturón de frecuencia cardiaca Smart HR, de Suunto. CORTESÍA DE I-RUN

Reloj deportivo Garmin Forerunner 5S

Este reloj GPS, con sensor de frecuencia cardiaca, lleva a cabo un seguimiento preciso tanto de las actividades deportivas (como running, ciclismo, natación o HIIT, por citar algunos ejemplos), como de la salud global. Integrando, además, funciones muy avanzadas, como su tecnología PACEPRO: recomienda qué ritmo llevar ante cambios de altitud o su función Body Battery, por la cual evalúa las reservas de energía para planificar entrenamiento.

20% de descuento, ahorra 40 euros.

Reloj deportivo Garmin Forerunner 5S. CORTESÍA DE I-RUN

ROPA TÉCNICA PARA PRACTICAR ‘RUNNING’

Pantalón corto para hombre, de Salomon

El tejido elástico de este pantalón corto masculino es de primera calidad: es capaz de ofrecer un nivel de transpirabilidad muy avanzado al mismo tiempo que evacúa el sudor y regula la temperatura corporal. Además, sus aberturas laterales permiten una gran libertad de movimientos. Se vende en tres colores y en múltiples tallas.

45% de descuento, ahorra 50 euros.

Pantalón corto para hombre, de Salomon. CORTESÍA DE I-RUN

Camiseta de tirantes Adidas Adizero

Esta ropa técnica ofrece una ligereza muy necesaria para realizar las sesiones de running de la manera más confortable. Sus numerosas perforaciones facilitan una ventilación máxima y duradera durante los entrenamientos. Además, presenta un material elástico que garantiza una excelente libertad de movimientos y una espalda de estilo nadador.

20% de descuento, ahorra 15 euros.

Camiseta de tirantes Adidas Adizero. CORTESÍA DE I-RUN

Sujetador deportivo Anyta Dinamix Star

Tanto en los entrenamientos del gimnasio como en los de running en espacios al aire libre, este sujetador para hacer deporte facilita la circulación del aire gracias a sus paneles de malla, además de mantener una transpiración idónea de manera constante. Sus tirantes delanteros son regulables y este básico de ropa se vende en numerosas tallas de copa.

20% de descuento, ahorra 15 euros.

Sujetador deportivo Anyta Dinamix Star. CORTESÍA DE I-RUN

OTROS ‘GADGETS’ Y PRODUCTOS

Auriculares inalámbricos deportivos, de Shokz

Disfrutar de las playlists favoritas mientras se hace deporte, sobre todo en uno de tanto impacto como el running, es más sencillo con los auriculares sin cable adecuados. Los de la imagen permiten un ajuste personalizado prémium, además de proporcionar un equilibrio sonoro sin igual, contando con cuatro modos de escucha predefinidos. Sus botones son táctiles, son resistentes al agua y al sudor y rozan las 30 horas de autonomía total.

21% de descuento, ahorra 30 euros.

CORTESÍA DE I-RUN

Mochila deportiva con 40 litros de capacidad, de Under Armour

Este accesorio tiene un material resistente al agua que permite mantener las pertenencias a salvo de la humedad. La disposición de sus bolsillos es otro de sus puntos fuertes, así como las asas acolchadas y la correa extraíble que incorpora. También posee un bolsillo interno para almacenar de forma conveniente el smartphone, el llavero u otros objetos pequeños. Es, así, un producto idóneo para llevar todo lo necesario con lo que correr en el gimnasio.

20% de descuento, ahorra 8 euros.

Mochila deportiva con 40 litros de capacidad, de Under Armour. CORTESÍA DE I-RUN

Preguntas frecuentes sobre rebajas de running en i-Run

¿Cuánto tiempo se van a prolongar los descuentos de las Running Weeks en i-Run?

La extensa campaña de promociones y bajos precios se celebra desde el miércoles 22 de abril y hasta el próximo martes 18 de mayo (ambos inclusive).

¿Está habilitado el envío gratuito en la plataforma online i-Run?

Así es. Cuando se hace una compra en esta página web dedicada a los artículos deportivos y de running, se puede elegir en qué lugar entregar el pedido: directamente en casa o en un punto de recogida. Si se hace a domicilio, cualquier envío sale gratis a partir de los 75 euros.

¿i-Run lleva a cabo envíos fuera de la Península y Baleares?

No. Esta plataforma no entrega en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de abril de 2026.

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