Así es la base de maquillaje coreana más viral de TikTok: alta cobertura y efecto piel de porcelana

Esta base de maquillaje de Tirtir acumula más de 16.000 valoraciones en Amazon.

Una revolución en el universo digital por su fórmula ligera que deja un acabado impecable hasta 72 horas

La industria cosmética ha encontrado un gran altavoz en las redes sociales para catapultar productos a lo más alto y convertirlos en objetos de deseo en cuestión de segundos. Desde la CC Cream Red Correct de Erborian hasta el colorete de Nyx, entre los cosméticos virales de TikTok se cuela ahora la base de maquillaje Mask Fit Red Cushion de Tirtir.

Se trata de una marca coreana que destaca por su enfoque en el cuidado de la piel, con fórmulas que combinan ingredientes de skincare con activos de maquillaje. Que la cosmética k-beauty es un fenómeno global no es ningún secreto, pero su maquillaje todavía no había alcanzado ese éxito.

Esta base de maquillaje destaca por su fórmula de larga duración y por una promesa clara: una piel de porcelana.

Base de maquillaje Tirtir​. AMAZON

¿Por qué habla todo TikTok habla de ella y qué tiene de especial?

Su éxito radica en su formato: una base con esponja que ofrece alta cobertura y logra el codiciado acabado glass skin de las coreanas. Disimula imperfecciones, manchas y rojeces, y deja un acabado sedoso, natural y luminoso.

Este tipo de productos suele dejar el temido efecto máscara, pero esta base rompe con ese tópico. A pesar de su cobertura, su textura es ligera, deja respirar la piel y aporta una sensación similar a la de un sérum. El resultado: un cutis impecable hasta 72 horas.

Así se ha ganado un hueco en el neceser de miles de usuarios. Basta con entrar en TikTok para comprobar la cantidad de vídeos que elogian este producto de maquillaje coreano.

Formulación

Si lleva sello coreano, su fórmula promete. Está enriquecida con extractos de rosa mosqueta, propóleo y nenúfar blanco, conocidos por sus propiedades hidratantes y nutritivas. Se combina con un trío de activos, niacinamida y extracto de propóleo, que aporta luminosidad, junto con la adenosina, que ayuda a reducir la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Diferentes tonos disponibles

Porcelana, marfil, arena… Esta base de maquillaje se puede encontrar en varios tonos para adaptarse a diferentes tipos de piel y facilitar la elección del que mejor encaje contigo.

Para adaptarse a todos los tonos de piel. AMAZON

Así es su diseño

Además, otro de sus grandes atractivos es que cuenta con un tamaño ultracompacto, perfecto para llevar en el bolso vayas donde vayas. Su diseño también incluye un espejo para retocarse con facilidad en cualquier momento.

Éxito de ventas

“Queda la piel increíble”, “muy buena cobertura” o “natural, duradero e hidratante” son algunas de las opiniones más repetidas entre quienes ya la han incluido en su rutina de maquillaje. En total, acumula más de 16.000 valoraciones, con una nota media de 4,1 estrellas.

Pregunta frecuentes sobre la base de maquillaje de Tirtir viral en TikTok

¿Para qué tipo de pieles está indicada?

Para todo tipo de pieles. Es ideal tanto para rostros con tendencia a la sequedad gracias a su capacidad hidratante como para pieles mixtas o grasas por su acabado semimate.

¿Cómo se utiliza?

Se utiliza con la esponja, que se sujeta con dos dedos. Presiona suavemente sobre el producto para cargarla y aplica después sobre el rostro con toques ligeros, desde el centro hacia el exterior. Su alta cobertura permite cubrir el rostro con muy poca cantidad. Aun así, la fórmula es modulable, por lo que puedes ajustar capas e intensidad según el resultado que busques.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.